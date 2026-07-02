La pareja generó expectativa en sus seguidores a partir de un comentario por parte del futbolista .

La pregunta de Oriana Sabatini y la respuesta de Paulo Dybala que tomó por sorpresa a los seguidores

Uno de los últimos posteos de Oriana Sabatini en Instagram se viralizó por la llamativa respuesta de su esposo, Paulo Dybala . Es que la hija de Cathy Fulop presumió sus logros personales desde la comodidad de su casa de Europa, en dónde pasa sus días de casada, mientras el jugador está en la etapa final de recuperación de su lesión de rodilla y puesta a punto desde lo físico.

“Tuve una hija. Escribí un libro. Planté un árbol. ¿Qué sigue cuando desbloqueás todos los niveles? ”, les preguntó a sus seguidores, en el pie de publicación de un video en el que se la ve plantando un árbol junto al futbolista.

Ante la pregunta que hizo la hija de Cathy Fulop y Ova Sabatini , Paulo Dybala no tardó en reaccionar con una broma que todos los seguidores de la actriz y escritora celebraron: “¿El hijo varón?”, le preguntó el futbolista, generando numerosas reacciones de las fans de la pareja.

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Lo cierto es que el matrimonio ya tiene una hija en común, que llegó luego del casamiento en Italia, lo que generó gran emoción a la familia de ambos, ya que era la primera nieta.

Expresiones como “Un mini Paulo”, “Por favor, tengan otro”, “Lloro” o “Un Paulo Jr” ilustran coparon el posteo de la cantante. Catherine Fulop también se sumó a la conversación con un mensaje emotivo: “¡Muy bien hijita! ¡Listo, este es un gran año! ¡Hija, libro, árbol plantado! Te amooooo. Eres mi orgullo”. El apoyo familiar se expresó de manera abierta en el hilo de respuestas, reforzando la dimensión colectiva de la experiencia.

El posteo de Oriana Sabatini luego de plantar un árbol

Oriana Sabatini y Paulo Dybala cumplieron su tercer gran objetivo como matrimonio y lo compartieron en sus respectivas redes sociales. Así lo comunicó el propio futbolista en su cuenta de Instagram, donde compartió algunas fotos y una profunda reflexión.

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En un posteo, publicó un carrusel de fotos muy significativas: en la primera de las imágenes se los podía ver a ambos posando muy sonrientes y sosteniendo un árbol recién plantado. Luego aparecieron otras, en las que se la podía ver a la hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini teniendo en brazos a su hija Gia, y firmando autógrafos tras la presentación de su primer libro.

“Una pequeña huella en el mundo dentro de nuestra mortalidad de la que no podemos escapar tiene que ser nuestra aspiración para permanecer con un humilde sesgo de inmortalidad”, escribió. Y resumió: “Un árbol, una hija, un libro”. De esta manera, el delantero de la Roma volvió a demostrar el amor y la profunda admiración que siente por su pareja.

Por su parte, Oriana Sabatini también compartió un mensaje relacionado al árbol que plantaron junto a Paulo Dybala, Con un breve, pero emotivo video, la actriz redactó el siguiente mensaje: "Tuve una hija. Escribí un libro. Planté un árbol. Que sigue cuándo desbloqueas todos los niveles?".