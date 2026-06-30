El posteo de Oriana Sabatini luego de plantar un árbol.

Con un breve y emotivo video, la actriz y escritora compartió un nuevo episodio de su vida con sus seguidores en redes.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala cumplieron su tercer gran objetivo como matrimonio y lo compartieron en sus respectivas redes sociales. Así lo comunicó el propio futbolista en su cuenta de Instagram, donde compartió algunas fotos y una profunda reflexión.

En un posteo, publicó un carrusel de fotos muy significativas: en la primera de las imágenes se los podía ver a ambos posando muy sonrientes y sosteniendo un árbol recién plantado. Luego aparecieron otras, en las que se la podía ver a la hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini teniendo en brazos a su hija Gia, y firmando autógrafos tras la presentación de su primer libro.

“Una pequeña huella en el mundo dentro de nuestra mortalidad de la que no podemos escapar tiene que ser nuestra aspiración para permanecer con un humilde sesgo de inmortalidad”, escribió. Y resumió: “Un árbol, una hija, un libro”. De esta manera, el delantero de la Roma volvió a demostrar el amor y la profunda admiración que siente por su pareja.

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La publicación fue celebrada y comentada por los miles de seguidores de ambos. Entre los mensajes se destacó la reacción de Oriana, que expresó: “¡Nuestro arbolitoooo! ¡Te amo con toda mi alma!“.

El posteo de Oriana Sabatini

Por su parte, Oriana Sabatini también compartió un mensaje relacionado al árbol que plantaron junto a Paulo Dybala, Con un breve, pero emotivo video, la actriz redactó el siguiente mensaje: "Tuve una hija. Escribí un libro. Planté un árbol. Que sigue cuándo desbloqueas todos los niveles?".

Además, la escritora habló acerca de los dolores que sufrió durante su embarazo. “Tuve mucho dolor”, dijo Oriana hace unas semanas al aire de Sería increíble (Olga). Y continuó: “Tuve pubalgia desde el quinto mes. La pubalgia es dolorosísima. Nunca me clavaron un cuchillo, pero te juro que yo siento que se debe sentir así”. “Había días que no podía caminar. Es dolor como en la zona del pubis, pero además sentís como si tuvieses algo clavado ahí”. “Entonces, imagínense mi deseo de decir ‘chicos, no puedo esperar para dejar de sentir dolor’”, cerró.

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Hace casi tres meses que Oriana se convirtió en mamá y, aunque suele compartir fotos y momentos en sus redes sociales, aún no mostró la cara de la pequeña. Consultada al respecto por Puro Show (eltrece), explicó: “En realidad lo hicimos más por una decisión de que es un ser humano tan chiquitito que me da impresión que la gente lo vea”.

De esa manera, profundizó sobre lo que le genera la exposición pública en esta etapa tan reciente. “Viste que cuando tenés un bebé todo el mundo se acerca, pero incluso la gente cercana a uno”, explicó. Por eso, fue contundente al plantear su postura: “No me imagino que la gente no cercana a mí de repente la mire”. Consultada por el cronista sobre la maternidad, Oriana aseguró que está viviendo esta nueva etapa “rebien”, aunque reconoció el desgaste que implica: la describió como “una revolución de todo tipo”.