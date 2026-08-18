El video más tierno de los hijos de Jimena Barón: Arturo dijo por primera vez la palabra "Momo"

Jimena Barón compartió con sus seguidores una de las escenas más tiernas que vivió desde el nacimiento de Arturo , su hijo menor. El bebé, de apenas 1 año y 2 meses, pronunció por primera vez “Momo” , el apodo con el que se conoce a Morrison , su hermano mayor, y la reacción de la familia quedó registrada en un video que rápidamente se volvió viral en Instagram. La artista publicó las imágenes este lunes junto a una breve frase que resumió su sorpresa por lo ocurrido: “Esto acaba de suceder” .

En menos de una hora, el posteo superó los 325.000 “me gusta” y recibió una gran cantidad de comentarios de sus seguidores y de distintas figuras del espectáculo. En el video se observa a Arturo repetir con claridad el nombre de su hermano. Primero lo dice una vez y luego vuelve a pronunciarlo, mientras Morrison lo abraza visiblemente emocionado junto a su mamá. La escena conmovió especialmente a Barón, quien luego dejó otro mensaje en la publicación: “Lo más lindo que me pasó en la vida”.

La reacción ante el video fue inmediata. Entre los primeros comentarios apareció el de Lizardo Ponce , quien expresó: “Me estoy muriendo”, acompañado por varios emojis. También dejaron mensajes Eugenia Tobal, Camila Galante, Carolina Trippar, Jaz Beccar, Sofía Gazzaniga y Bárbara Lombardo , entre otras personalidades.

El momento adquirió todavía más significado por la relación que Morrison, conocido como Momo, mantiene con su hermano menor. La escena mostró una faceta especialmente afectuosa de la dinámica familiar que Barón suele compartir en sus redes sociales. Además, Matías Palleiro, pareja de la cantante y padre de Arturo, también compartió el video en sus redes. Para él, se trata de una experiencia especial al transitar por primera vez la paternidad junto a Barón.

El cansancio de la crianza que Jimena Barón había contado en redes

El tierno episodio ocurrió pocos días después de que la artista hablara con humor sobre las dificultades que atraviesa en esta segunda experiencia como madre. En sus historias de Instagram, había contado que Arturo suele quedarse despierto hasta cerca de la medianoche, algo que afecta el descanso familiar y también los momentos de intimidad con su pareja. Con su habitual tono irónico, Barón había resumido cómo cambió su vida desde la llegada del bebé: “Yo era una pantera, una loba, y ahora más bien soy una iguana”.

En aquella reflexión también reconoció que la maternidad de su segundo hijo es diferente a la que vivió con Morrison. “No voy a ser tan buena madre de Arturo como fui de Morrison”, había expresado, en referencia a que ya no puede sostener el mismo nivel de control y atención que tenía cuando fue madre por primera vez.