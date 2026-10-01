Jimena Barón amplió su familia y se rió de ella misma: el nuevo integrante en camino, pese a su negativa.

La actriz y cantante sorprendió a todos con una decisión que tomó y que "iba en contra de sus principios".

La actriz y cantante, Jimena Barón , puso por un tiempo en pausa su rol actoral para concentrarse en su música, su familia y su participación como jurado en Es mi Sueño , el reality musical de eltrece.

Sin embargo, La Cobra aceptó formar parte de un nuevo proyecto para una de las plataformas más importantes y volverá a compartir pantalla con Cande Vetrano , a quien conoció cuándo trabajó en Casi Ángeles, la telenovela juvenil que fue todo un éxito en su momento en la pantalla de Telefe.

Si bien no hay muchos detalles acerca de esta nueva apuesta en la carrera de Jimena Barón , se conoce que se llama El amor es otra cosa y que la historia sigue a tres mujeres que se conocen por un accidente con sus perros y terminan descubriendo qué lugar ocupan el amor y la libertad en sus propias vidas. Si bien desde un primer momento la actriz dejó en claro que no estaba en sus planes adoptar al perro con el que le toque trabajar, los días de grabación fueron pasando y la situación cambió. La cantante de reveló en un reel de Instagram que finalmente no pudo con la ternura del animal y tomo la decisión de sumarlo a la familia.

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En el video que compartió ella está viajando en auto con un perro dentro de un bolso transportador en el asiento trasero. Con esa imagen como disparador, compartió también la conversación que tuvo con su compañera de elenco sobre lo que, según Cande Vetrano, ocurre inevitablemente en esas situaciones. El intercambio comenzó con una advertencia. “Todas terminamos adoptando perros, es obvio”, escribió Vetrano tiempo atrás. La respuesta de Barón no dejó lugar a dudas: “Ni en pedo”, a lo que uno de los miembros del chat reaccionó con un emoji riéndose.

Barón reforzó esa postura en el pie de la publicación, donde escribió “Muy firme mi postura” en referencia a su negativa a sumar una mascota, pese al vínculo que suelen generar las escenas con animales durante los rodajes.

Las reacciones a la decisión de la actriz y cantante

La publicación acumuló comentarios de colegas y seguidores. Candelaria Tinelli fue una de las primeras en reaccionar al posteo de Jimena Barón: “Caes en breve”, escribió con un emoji de risa. La propia Cande Vetrano sumó su respuesta: “Por supuesto corazón”, acompañada de un corazón. Otros usuarios también se sumaron al escepticismo: la cuenta chavespauok escribió “Seeeeeeeeeee” con un aplauso, mientras que la propia Jimena ironizó: “Si. Adoptamos una actriz de Netflix”.

Barón compartió un video en sus historias con la reacción de Torino, el gato de la familia, al conocer al nuevo integrante de la familia. En las imágenes, Torino aparece sentado sobre la mesada mientras el perro permanece acostado en el piso, con la cola en movimiento. “Así estamos”, fue todo lo que escribió, en esta nueva etapa al agrandar su familia.