Será un mes de cambios según las predicciones de la astróloga, debido a la energía del Perro. Cómo impactará en los signos y para quiénes será un momento favorable.

Ludovica Squirru anticipa un octubre de cambios para estos signos del horóscopo chino

La reconocida astróloga Ludovica Squirru habló sobre los cambios que tendrá cada signo del horóscopo chino en octubre. Las decisiones, nuevos rumbos, cambios, aprendizajes, aspectos emocionales y algunas situaciones marcarán el período.

Debido a la energía del Perro, los signos tendrán que accionar de formas diferentes. Qué dijo la astróloga.

Recomendación: no sobrecargarse con actividades ni darle inicio a demasiados proyectos nuevos. Delegar, tener paciencia y aprender a decir que no serán claves para evitar un posible agotamiento.

Deben prestar atención a este aspecto los nacidos entre 1948 y 2008. La meditación, el taichí y los ejercicios de bajo impacto pueden ser importante para conseguir equilibrio.

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Búfalo

Las distintos pensamientos y forma de interpretar la vida podrían generar desencuentros. No solo estas situaciones complejas podrían darse por temas relacionados con infidelidades.

La atención al detalle podría sufrir intensidad y sentir el fuerte deseo de transformar el entorno. La clave: determinar si esos cambios son realmente necesarios o si responden a una incomodidad momentánea.

Tigre

Evitar el trabajo en equipo. Cuando no es posible, una persona de signo Cabra o Búfalo podría ejercer como mediadora.

Los nacidos durante el siglo XX deben poner el foco en el estrés y a la salud circulatoria.

Conejo

Quienes nacieron en 1987 estarán especialmente conectados con esta energía. Recomendación: que el impulso esté acompañado por una intención de sanar, brindar compasión y generar seguridad, evitando decisiones rápidas o que conlleven cierto riesgo.

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Dragón

Quienes hayan atravesado pérdidas recientes todavía podrían sentir dolor. El proceso de sanación continuará. Aceptá el acompañamiento y la ayuda que puedan ofrecer otras personas.

Serpiente

Recomendación: evitar excesos vinculados con juegos, inversiones o apuestas. Prestar atención al bienestar emocional y hormonal.

Los encuentros con familiares y amistades cercanas podrían ser importantes para la contención durante octubre.

Caballo

Los días 7, 19 y 31 son fechas para prestarle especial atención. Consejo: evitar el ejercicio intenso, los viajes largos en automóvil, conducir a alta velocidad y determinados desplazamientos o viajes durante esos días

Octubre podría ser importante para concentrarse, meditar y terminar proyectos pendientes. La lectura, la música y el arte también podrían ser clave para la inspiración.

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Cabra

Las nacidas en 1931 y 1991 tendrían una oportunidad para ocuparse de su salud pulmonar. Según la predicción de la astróloga, quienes atraviesen tristeza o depresión podrían encontrar mejores resultados en tratamientos, terapia o prácticas de meditación iniciadas en este período.

Será buen momento para iniciar una disciplina y sostenerla en el tiempo.

Mono

Podría ser favorable para su capacidad de adaptación, mejorar su estado de ánimo y ayudarlos a establecer límites. Los días 2, 14 y 26 estarán vinculados con una combinación energética entre el Gallo y el Mono.

Podría favorecer a la capacidad del signo para asumir roles de liderazgo, ayudar a otras personas y mantener la calma.

Gallo

Generar rutinas y comenzar una actividad física podría ayudarlos a trabajar con objetivos pequeños y sostenibles.

Los Gallos adultos que atravesaron decepciones amorosas podrían encontrar alivio a través de la música y el teatro.

Los nacidos entre 2005 y 2017, podrían tener un escenario favorable en el plano académico, principalmente si tienen docentes que los ayuden a desarrollar la paciencia.

Perro

Los Perros nacidos en 1934 y 1946 deberán prestar especial atención al estrés, la mente activa y el cuidado de la digestión.

Los solteros nacidos en 1970, 1982 y 1994 podrían disfrutar del período, siempre que tengan independencia económica.

Chancho

Los nacidos en 1959 y 2019 podrían sentir con mayor intensidad los procesos relacionados con los afectos. Cerrar ciclos.

La energía del Perro también favorecerá los cierres de ciclos y el perdón. Será tiempo de revisar experiencias del pasado, sanar heridas y dar un paso adelante emocionalmente.