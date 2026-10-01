Fuerte comunicado oficial de Turf tras la denuncia contra Joaquín Levinton: la banda realizó un descargo en sus redes oficiales

La banda musical que lidera Levinton hizo un importante escrito para aclarar su postura sobre el caso. Qué dijeron el cantante y la denunciante.

Luego del extenso escrito que compartió en sus redes sociales, en dos historias de Instagram, la banda musical también hizo declaraciones al respecto y contó detalles sobre su postura sobre el caso.

"Joaquín Levinton se presentó hoy (miércoles 30), junto a su abogado, ante el Juzgado que interviene, y quedó a entera disposición de la Justicia. Niega de manera categórica los hechos que se le atribuyen”, comenzó escribiendo la banda.

En la aclaración, sumó: “No es la primera vez que esta persona lo denuncia. En 2023 hizo una denuncia similar, que fue archivada, y ese archivo fue confirmado por la Cámara de Apelaciones". A su vez, agregaron: "Ella nunca ratificó la denuncia, no se presentó a la pericia y, mientras la causaba estaba abierta, era ella quien lo buscaba de manera insistente, enviándole mensajes de todo tipo”.

En la parte final de la aclaración, escriben: "Hoy se repite la misma situación. Durante este año, Joquín recibió numerosos mensajes de ella, insistiendo en hablar con él. Nunca los respondió. Todos esos mensajes serán aportados a la Justicia", dijeron y aclararon que "por respeto a todas las personas involucradas" no harán público "conversaciones privadas ni a dar detalles fuera del expediente".

El descargo del músico

En su denuncia, relató que durante su presunto vínculo de cinco años, de entre 2015 y 2020, fue obligada a tener relaciones sexuales sin consentimiento, las cuáles fueron grabadas en video, a consumir drogas, a participar en orgías y hasta relató un episodio en el que Joaquín Levinton la habría tomado del cuello con intención de ahorcarla.

En ese contexto, el músico recurrió a su perfil de Instagram y escribió un comunicado en el que enfrentó las acusaciones: “Ante la denuncia de público conocimiento, quiero contarles que esta persona me viene acosando hace muchos años, incluso presentándose en la puerta de mi casa de manera violenta”. Además, Joaquín desmintió haber sido pareja formal de la denunciante, quien ya había dicho que el músico minimizaba el vínculo que habían mantenido: “Nunca fue mi pareja, me resulta muy importante aclararlo y nuestra relación circunstancial duró muy poco tiempo”.

“Ya me denunció hace más de tres años. Se presentaron pruebas en la fiscalía que demostraron que sus dichos eran falsos”, agregó Levinton en otra historia. De hecho, la mujer había admitido haberlo denunciado en el año 2022, a dos años de terminar su supuesto vínculo. Al leer el documento en LAM, aclararon que, según ella, retiró aquella denuncia al tiempo, luego de que Levinton se enterara y le pidiera que lo hiciera. Ahora, el músico explica que fue la fiscalía quien desestimó su testimonio.

Los detalles de la denuncia

En su denuncia, la mujer explicó que, a cuatro años de lo sucedido, habría encontrado fotos y videos de sus padecimientos durante la relación, que habría reactivado su sufrimiento y la llevaron a volver a acudir a la Justicia.

Pero, ahora, el músico contó su lado de la historia: “Creí que era un capítulo cerrado, incluso me pidió perdón a través de las redes. Continúa acosándome por Instagram, mandándome videos y fotos desnuda. Mi abogado tiene todas las capturas correspondientes”. “Cuando la bloqueo sistemáticamente logra contactarme desde un teléfono nuevo. Estoy muy angustiado por tener que estar atravesando esta situación”, concluyó

La revelación de Karina Iavícoli sobre el caso

La reconocida periodista reveló detalles sobre lo ocurrido: "Después de un determinado tiempo, entiende que pasó por situaciones muy feas y quiere 'que la gente conozca quién es él realmente'", contó en América TV.

Según Pilar Smith, la denunciante lo acusa de violencia física, psicológica y reiterados abusos sexuales con acceso carnal.

"No busco ensuciar ni dañar la imagen de nadie que no se lo merezca. Es una persona que todo el mundo quiere y no saben lo que es, es un monstruo. No conocen el costado que nadie se imagina pero existe", dijo la denunciante a través de un audio enviado al ciclo televisivo.