Juana Viale visitó Otro día perdido, el programa de El Trece conducido por Mario Pergolini, y protagonizó una distendida charla .

Juana Viale se sinceró sobre la maternidad: la confesión que sorprendió a todos

Juana Viale visitó Otro día perdido , el programa de Mario Pergolini en El Trece, y compartió una charla en la que recorrió distintos aspectos de su vida personal. La actriz y conductora habló sobre su infancia , su experiencia dentro de una familia de figuras reconocidas y también se refirió a la salud de su abuela, Mirtha Legrand .

Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención durante la entrevista estuvo relacionado con una posibilidad que , según sus propias palabras, todavía contempla . Pergolini quiso saber cómo se encuentra actualmente frente a la idea de volver a atravesar la maternidad y la respuesta de Juana fue contundente.

Ante la consulta del conductor sobre si tendría otro hijo , Juana Viale no dudó en dejar clara su postura. "Estoy vigente todavía para tener hijos" , afirmó con seguridad. Pergolini insistió para conocer si efectivamente tendría un hijo más y la respuesta de la conductora fue breve, pero contundente: "Re" .

Luego explicó por qué mantiene una mirada positiva sobre la posibilidad de volver a ser madre: "Conozco la experiencia, he pasado por ella... me encanta". La conversación continuó y Mario quiso saber cómo atraviesa Juana las distintas etapas vinculadas al embarazo y los primeros meses después del nacimiento.

La respuesta de la actriz volvió a mostrar su entusiasmo por esa experiencia: "Me siento Wonder Woman, me siento re vital, me encanta el posparto también, me gusta la cosa con la criatura, el olor a bebé", expresó durante la entrevista.

La particular postura de Juana sobre el embarazo

Otro de los momentos que generó sorpresa tuvo que ver con las celebraciones que suelen realizarse durante el embarazo. Cuando le preguntaron si organizaría un Baby Shower o una fiesta de revelación del género del bebé, Viale fue tajante: "No, por favor, no seamos ridículos, qué estupidez", respondió.

Además, contó una particular costumbre personal: prefiere no conocer el género del bebé durante el embarazo y enterarse recién en el momento del nacimiento. La decisión provocó una chicana de Pergolini, quien la calificó de "hippie". Juana, lejos de quedarse callada, respondió con otra ocurrencia y calificó al conductor de "previsible".

El intercambio continuó cuando Pergolini intentó explicar por qué él sí preferiría conocer el sexo del bebé antes del nacimiento: "La verdad que prefiero saberlo porque...", comenzó a argumentar el conductor, aunque Juana lo interrumpió con una pregunta que lo dejó en una situación incómoda: "¿Por qué? ¿Pintas el cuarto de algún color?".

La conversación entre ambos dejó varios momentos descontracturados y permitió conocer una faceta más personal de Juana Viale, quien también aprovechó su paso por Otro día perdido para referirse a otros aspectos de su vida familiar.