Es una iniciativa de la Municipalidad que tiene como objetivo acercar a las juventudes al mundo laboral.

Con una amplia convocatoria, comenzó la quinta edición de la feria Empleo Joven , una propuesta que la Municipalidad de Neuquén lleva adelante cada año con el objetivo de acercar a las juventudes al mundo laboral.

El evento se desarrolla en el Casino Magic hasta las 17 y continuará mañana, de 10 a 17. Durante la jornada se ofrecen distintas propuestas vinculadas con la inserción laboral, entre ellas capacitaciones sobre entrevistas de trabajo y elaboración de currículum vitae.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, destacó el trabajo conjunto que realizan las áreas de Capacitación y Empleo. “Vienen trabajando de manera mancomunada y permiten que, cada año, más de 30 mil jóvenes realicen trayectos formativos. Todas esas capacitaciones luego pasan al portal para hacer las vinculaciones con las empresas”, explicó.

Por otro lado, señaló que la feria Empleo Joven constituye “una política pública que busca fortalecer el vínculo entre las empresas neuquinas y las personas que se encuentran en búsqueda de empleo. Todos los años hacemos este trabajo de vinculación entre las empresas neuquinas y quienes están en búsqueda de empleo”.

Pasqualini también indicó que el 60% de la población de la ciudad es menor de 40 años y, por lo tanto, forma parte de la población laboralmente activa. En relación con la feria, explicó que uno de los objetivos es transmitir que acceder a un empleo no necesariamente implica dejar de estudiar, ya que existen oportunidades laborales con distintas cargas horarias.

Empleos

“Hay empleos de menor carga horaria y la idea es que puedan conocer qué se necesita para introducirse al mundo laboral”, sostuvo.

Además, destacó el perfil productivo de la ciudad y las oportunidades vinculadas con la actividad hidrocarburífera, tecnológica e industrial. “Neuquén es la capital de Vaca Muerta, por lo que hay una fuerte impronta de quienes buscan empleo y quieren sumarse a la industria petrolera. Nosotros también tenemos un perfil tecnológico e industrial”, afirmó.

En este sentido, adelantó que la próxima semana se presentarán las empresas que se incorporarán al Parque Industrial en su primera etapa. “Las áreas de Empleo y Capacitación van a estar trabajando para que los 20 mil puestos de trabajo sean una realidad y sean para los neuquinos y neuquinas”, indicó.

Público

Por su parte, la subsecretaria de Empleo, Clara Beverini, señaló que la feria está dirigida principalmente a las juventudes y busca facilitar el acceso al primer empleo, además de reducir la brecha entre la formación y la posterior inserción laboral.

En este sentido, detalló que “la propuesta permite que quienes actualmente estudian una carrera puedan conocer las empresas que se encuentran reclutando talentos, las especializaciones que demanda el mercado y las habilidades necesarias para incorporarse al ámbito laboral”.

Beverini también aclaró que la convocatoria no está limitada a los jóvenes: “Debido a la coyuntura nacional, sabemos que hay personas que están en búsqueda activa de empleo o pensando en una reconversión de su vida laboral. Por eso también tenemos propuestas para ellos. Si tenés más de 30, 35 o 40 años, también estás invitado a acercarte”.

El subsecretario de Capacitación, Ignacio Manzur, destacó la convocatoria registrada desde las primeras horas de la jornada. “Lo más importante es acercar a los vecinos y vecinas de la ciudad a las empresas, que puedan conocer qué es lo que se está necesitando y cuál es la oferta laboral. También pueden conocer las instituciones educativas, en caso de que estén finalizando el nivel secundario, y aprender sobre las entrevistas laborales”, resaltó Manzur.

Eduardo Antonio Nantón, gerente general de Casino & Hotel Casino Magic S.A. en Neuquén, habló del compromiso del establecimiento de estar presente en la vida de los neuquinos.

“Para nosotros es importante, estamos muy comprometidos con todo el trabajo de formación, capacitación y empleo”, dijo y sostuvo el propósito de “estar siempre presentes, de que cuenten con nosotros y de poner nuestra infraestructura al servicio de los jóvenes”.