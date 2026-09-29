Perdió el control en una rotonda sin luz de la Ruta 51 y terminó dentro de un comercio

La conductora, de 48 años, fue asistida y resultó ilesa. El test de alcoholemia dio negativo y la Policía investiga cómo ocurrió el siniestro.

La mujer perdió el control de su camioneta y terminó dentro de un comercio.

Una mujer perdió el control de su camioneta este martes durante la madrugada y terminó dentro de un comercio que también funciona como vivienda en la zona de las rutas 51 y 8 . El siniestro ocurrió en una rotonda que no cuenta con iluminación y es motivo de preocupación por la circulación que registra el sector.

El hecho ocurrió entre las 2:15 y las 2:20, cuando la conductora, una mujer de 48 años oriunda de Zapala, circulaba por la Ruta 8 y se dirigía hacia el empalme con la Ruta 51 . Al llegar a la rotonda, perdió el control del vehículo y terminó impactando contra el inmueble ubicado sobre uno de los laterales de la ruta.

El lugar funciona como comercio durante el día y también como vivienda. Allí una familia oriunda de San Patricio del Chañar ofrece tortas fritas, comidas y viandas a las personas que transitan por la zona, entre ellas trabajadores de distintas empresas que circulan hacia el lago y otros sectores.

La camioneta, una Kia Sorento de cinco puertas, quedó con importantes daños en la parte delantera luego de ingresar al predio. En el momento del impacto, por fortuna, no había personas en el sector del comercio que resultaran heridas.

La conductora fue asistida por personal del hospital local debido al estado de nerviosismo que presentaba después del choque. Según informó en LU5 el jefe de Tránsito de Villa Obrera, comisario Héctor Valdez, no sufrió lesiones de gravedad, solo el estado de shock.

Uno de los primeros procedimientos realizados por los efectivos fue el test de alcoholemia. El resultado fue negativo, por lo que no se detectó presencia de alcohol en sangre. Además, la documentación del vehículo y de la conductora estaba en regla.

La mujer viajaba sola y, debido al estado de crisis que atravesaba después del siniestro, los policías no pudieron obtener en ese momento mayores precisiones sobre lo sucedido. "Estaba muy nerviosa, con una crisis bastante alta y estaba siendo asistida por personal del hospital local", explicó Valdez.

Una zona sin iluminación

La investigación busca determinar ahora por qué la conductora perdió el control de la Kia Sorento. Una de las hipótesis que manejan los investigadores es que podría no haber conocido el sector y que la falta de iluminación de la rotonda pudo haber dificultado la circulación durante la madrugada. No obstante, todavía se están realizando las pericias para establecer con precisión la mecánica del siniestro.

Otro de los puntos que analiza la Policía son las marcas de frenado que quedaron sobre el asfalto. Los efectivos encontraron algunas huellas, aunque no pudieron determinar todavía si corresponden al vehículo involucrado o a otros automóviles que circulan habitualmente por la zona.

"Hay alguna frenada chica, pero estamos evaluando si es de otros vehículos", explicó Valdez. El problema es que en ese sector existen numerosas marcas de neumáticos de distintos automóviles, lo que dificulta establecer cuáles corresponden al choque ocurrido durante la madrugada.

Sin personas heridas

Más allá de los importantes daños que sufrió la camioneta y de los destrozos provocados en el comercio y vivienda, el siniestro no dejó personas heridas. También se constató que el impacto había provocado únicamente daños materiales.

La ausencia de iluminación en la rotonda es uno de los aspectos señalados por la Policía mientras continúa la investigación para determinar las causas exactas del choque.

Por el momento, no se estableció a qué velocidad circulaba la camioneta ni si la conductora alcanzó a advertir la presencia de la rotonda antes de impactar. Esos datos serán determinados a partir de las pericias y del análisis de las huellas que quedaron en el lugar.

La investigación continuará durante las próximas horas para reconstruir el recorrido de la mujer y establecer qué ocurrió en los segundos previos a que la Kia Sorento abandonara la trayectoria y terminara dentro del comercio.