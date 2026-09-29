Se robaron todo en una vivienda: tras un operativo cerrojo los atraparon por un dato clave

Amplio despliegue policial para dar con los implicados de un delito en un domicilio del Parque Industrial de San Patricio del Chañar.

El robo en una vivienda del Parque Industrial de San Patricio del Chañar terminó con dos sospechosos demorados tras un rápido accionar del personal policial, que accionó un operativo cerrojo en la barriadas de la localidad.

El hecho ocurrió este último lunes entre las 18 y las 20 cuando los delincuentes forzaron un portón de entrada a un domicilio de esa localidad neuquina y comenzaron a juntar elementos de valor, entre ellos una billetera, que finalmente fueron sustraídos.

La Policía intervino luego de que el propietario de la vivienda radicara la denuncia en la Comisaría 13 de San Patricio del Chañar en horas ya de la noche. Señalaron que, además del portón, también forzaron la puerta de entrada del ingreso a la residencia.

Elementos robados de la vivienda

De acuerdo a la denuncia radicada por el propietario de la vivienda siniestrada, contabilizaron una serie de elementos que le habrían sustraído los delincuentes. Entre ellos, mencionaron que faltaba un generador 2T de 800 W de color verde de marca Total, una máquina de cortar pelo de marca Remington; una linterna marca Streamligte de color anaranjado; y una notebook de marca BGH de 14''. Además, entre los elementos robados, mencionó una mochila de color negra con verde y una la billetera de color negra con una tira de color rosada que tenía la inscripción “Pink”, con documentación en su interior.

Entre los documentos estaba una tarjeta bancaria que los delincuentes trataron de usar en comercios de la localidad. Ahí fue cuando le llegó la información a la víctima del robo por una compra con tarjeta de crédito rechazada de un supermercado. Eso fue a las 19.54 ayer cuando le llegó un correo que anunciaba que le rechazaron la compra por un valor de $96.000.

Comenzó la intervención a partir de la revisión de las cámaras de seguridad y de la compra rechazada en un autoservicio de la localidad. Los efectivos de la Comisaría 13 se constituyeron en el comercio y tras revisar las imágenes de las cámaras de seguridad observaron a un joven con una mochila de color negro, con una notebook, de similares características a las denunciadas.

Cómo dieron con los sospechosos del robo

Los efectivos a cargo de la investigación desplegaron un operativo cerrojo con todos los móviles policiales, en el sector de Toma la Costa de esta localidad, para dar con los presuntos autores del delito.

Trataban de localizar a los sujetos cuando el móvil que circulaba por Avenida Gasparri Sur, a tres cuadras antes llegar al río, detectó a uno de los sospechosos, de acuerdo a las imágenes de las cámaras de seguridad, que ya estaba tratando de vender la notebook BGH color gris, con su respectivo cargador, dos parlantes de color negros, una linterna color anaranjada

Paralelamente, al notar la presencia del patrullero, el otro sospecho intentó darse a la fuga, pero finalmente pudo ser interceptado cerca de su vivienda. Antes de poder ingresar, los efectivos lo alcanzaron. Segundos previos, el sospecho habría tirado la otra mochila de color verde abierta con parte de los elementos robados; una máquina de cortar pelo y un generador maraca Total.

Al ser consultados por el personal policial respecto del origen de los elementos que transportaban en su poder, no pudieron acreditar que eran de su propiedad, motivo por el cual quedaron demorados los dos jóvenes mayores de edad. Además, el personal policial secuestró a todos los elementos que, finalmente, fueron recuperados.