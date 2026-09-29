El sorprendente arsenal que encontraron durante un allanamiento por los robos en Mari Menuco

La Policía secuestró una antigua ametralladora, municiones, cargadores y piezas de vehículos. Hay dos hombres vinculados a la investigación.

El sorprendente arsenal que encontraron durante una investigación por robos en La Península.

Una investigación por una serie de robos en viviendas de fin de semana del barrio La Península , ubicado en inmediaciones del lago Mari Menuco , derivó en el secuestro de un importante conjunto de armas, municiones y elementos vinculados con vehículos robados. Entre los objetos encontrados apareció una antigua ametralladora antiaérea calibre 7,65 milímetros, un arma que sorprendió a los propios investigadores.

El procedimiento fue el resultado de varias semanas de trabajo de la División Delitos contra la Propiedad y Leyes Especiales de la Policía de Neuquén, a partir de una seguidilla de robos registrados durante agosto en viviendas que permanecían desocupadas durante buena parte de la semana.

Según explicó el comisario Ariel Burgos en Cadena Uno, los delincuentes ingresaban a casas utilizadas como viviendas de verano o de fin de semana y se llevaban distintos objetos de valor. Entre los elementos denunciados como robados había televisores, cuatriciclos, un UTV, cañas de pesca y artículos relacionados con la caza.

El principal avance se produjo durante la tarde de este domingo, cuando investigadores realizaban tareas de vigilancia en la zona de Balsa Las Perlas. Durante esos patrullajes observaron un UTV Polaris General, un vehículo de cuatro ruedas similar a un arenero y de elevado valor económico. El rodado coincidía con las características de uno que había sido robado en La Península.

Los policías de Neuquén dieron aviso a sus pares de Río Negro y comenzaron a seguir la situación. Cuando las personas que circulaban en el UTV se acercaron a una comisión policial, intentaron escapar.

Gentileza: Policía de Neuquén.

Uno de los hombres fue finalmente demorado. Se trata de un ciudadano chileno que reside en Neuquén y que tiene familiares en Balsa Las Perlas.

El UTV fue secuestrado y quedó a disposición de la investigación. Según explicó Burgos, se trata de un vehículo cuyo valor de adquisición ronda entre los 30 mil y 40 mil dólares.

No obstante, durante el procedimiento apareció otro elemento que llamó especialmente la atención de los investigadores. Dentro del UTV había una mochila que estaba abierta y, a simple vista, los policías observaron un arma de fuego. El arma fue secuestrada y trasladada para ser sometida a las pericias correspondientes.

Posteriormente, en Río Negro se realizó una prueba de funcionamiento y se determinó que estaba apta para efectuar disparos. El hombre fue puesto a disposición de la Justicia de esa provincia y se le formularon cargos por la tenencia del arma.

Una antigua ametralladora entre los elementos secuestrados

A partir de ese procedimiento, los investigadores profundizaron las tareas y durante el lunes concretaron dos allanamientos en la ciudad de Neuquén. Los procedimientos permitieron secuestrar municiones de distintos calibres, cargadores y un kit denominado “rolling”, utilizado como accesorio para armas de puño.

Sin embargo, el elemento que más sorprendió fue una antigua ametralladora antiaérea calibre 7,65 milímetros marca Lewis.

Burgos explicó que el arma llamó la atención por sus características y por tratarse de un modelo antiguo. Ahora deberá ser sometida a una pericia de Criminalística para determinar si se encuentra en condiciones de efectuar disparos.

La Policía también secuestró cargadores destinados a pistolas Glock que permiten incrementar de manera significativa la capacidad de fuego del arma. En el procedimiento realizado en Balsa Las Perlas también había sido secuestrada una pistola Glock.

Los investigadores buscan determinar de dónde provino todo ese armamento y cómo llegó a manos de las personas vinculadas con la causa.

Hay al menos dos hombres bajo investigación

El ciudadano chileno no es el único hombre relacionado con la investigación. Durante la madrugada del lunes, efectivos de la Comisaría 18 demoraron a otro hombre en la ciudad de Neuquén. En su poder encontraron un cuatriciclo que había sido denunciado como robado en el barrio La Península.

A partir de ese procedimiento, también se realizó un allanamiento en su domicilio.

Se trata de un hombre argentino, residente en el oeste de la ciudad de Neuquén. De acuerdo con la información aportada por Burgos, existen elementos que permiten vincularlo con la investigación por los robos.

De esta manera, los investigadores trabajan sobre la posible participación de al menos dos personas en los hechos registrados en La Península, aunque todavía resta determinar judicialmente la responsabilidad que tuvo cada una.

Un arma robada apareció en otro allanamiento

La investigación también llevó a los policías nuevamente hasta Balsa Las Perlas. En un allanamiento realizado en esa localidad rionegrina se encontró un arma de aire comprimido que tenía una denuncia por robo. Según explicó Burgos, ese elemento podría formar parte de los objetos sustraídos durante los robos cometidos en las viviendas de La Península.

El primer sospechoso tiene familiares en Balsa Las Perlas, pero hasta el momento no existen elementos que vinculen a esos familiares con los hechos investigados.

En Neuquén, además, los allanamientos se realizaron en viviendas donde no había moradores. En una de las propiedades había personas que alquilaban distintos espacios, pero pudieron acreditar su condición de inquilinos y no quedaron vinculadas con la investigación.

Los procedimientos permitieron avanzar sobre otra posible línea delictiva. En una vivienda del barrio Villa Ceferino, los policías encontraron numerosas piezas de vehículos. Había puertas, cajas de velocidad y otros componentes correspondientes a camionetas, entre ellas una RAM y una Ford Ranger.

Ante este hallazgo intervino personal especializado en la identificación de autopartes.Los investigadores pudieron establecer que algunas de las piezas secuestradas pertenecían a un vehículo que había sido robado en la localidad de Añelo.

Por eso, la pesquisa ahora apunta a determinar si las personas investigadas podrían estar relacionadas con otros robos de vehículos y con el desarme y comercialización de autopartes.

Una investigación que sigue abierta

La causa comenzó con los robos en viviendas de descanso de La Península, pero los procedimientos realizados durante los últimos días ampliaron considerablemente el panorama.

El hallazgo del UTV permitió identificar a uno de los sospechosos y encontrar un arma de fuego. A partir de allí, los investigadores llegaron hasta distintos domicilios donde encontraron municiones, cargadores, accesorios para armas, una antigua ametralladora y piezas de vehículos que habían sido denunciados como robados.

Ahora resta establecer el origen de las armas y determinar si la ametralladora se encuentra operativa. También deberán profundizarse las pericias sobre los vehículos y sus partes para establecer su procedencia.

Mientras tanto, la situación judicial de los involucrados quedará sujeta a las decisiones que adopten las fiscalías de Neuquén y Río Negro en función de los elementos reunidos durante los distintos procedimientos.