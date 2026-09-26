Allanamientos en Melipal y Villa Ceferino: seis personas demoradas por el robo de un local de teléfonos

La Policía de Neuquén realizó una serie de diligencias que terminaron con la incautación de armas, municiones y una moto con pedido de secuestro.

La investigación por el robo comenzó a principios de septiembre.

La investigación por un robo en un local de telefonía de la ciudad de Neuquén terminó con una serie de allanamientos en dos barrios del Oeste. Como resultado, seis personas resultaron demoradas y se secuestraron importantes elementos.

Los procedimientos estuvieron a cargo de la Comisaría 21° y se realizaron en domicilios de Melipal, Villa Ceferino y San Lorenzo Norte , con intervención de las unidades fiscales correspondientes.

Seis personas fueron demoradas, cuatro de ellas son investigadas por el asalto al comercio de telefonía celular mientras que las otras dos tenían pedidos de captura vigentes.

Además, los efectivos secuestraron un revólver, municiones y una motocicleta que registraba un pedido de secuestro por hurto.

Cómo fue el robo que originó los allanamientos

Según informó el comisario inspector Cristian Cuevas, coordinador operativo de la Dirección Seguridad Confluencia, el hecho investigado ocurrió el 1 de septiembre, alrededor de las 20:40, en un comercio de telefonía celular ubicado en Lihuén al 1525, en el barrio Melipal.

De acuerdo con la investigación, tres personas vestidas de oscuro ingresaron al local, golpearon al propietario en la cabeza y le robaron un teléfono Samsung A71 y documentación personal.

Tras cometer el delito, escaparon del lugar en un auto Ford Fiesta Kinetic bordó.

Días después, el 18 de septiembre, los efectivos lograron un avance en la investigación. Personal de la Comisaría 20° intervino tras una denuncia de un vecino. En la intersección de las calles 1 y 11 del Parque Industrial encontraron el vehículo sospechoso e identificaron a sus cuatro ocupantes: una mujer de 27 años y tres hombres de 29, 36 y 41.

Además, durante el operativo, los policías observaron desde el exterior un objeto similar a un arma de fuego en el asiento trasero y demoraron a las cuatro personas.

Durante la requisa posterior secuestraron un dispositivo similar a una pistola de acción neumática.

Qué encontraron en los allanamientos en Melipal y Villa Ceferino

La investigación continúo y tras obtener una orden judicial, la Comisaría 21° realizó cuatro allanamientos simultáneos. En un domicilio en Villa Ceferino, identificaron a nueve personas y demoraron a dos hombres de 33 y 35 años que tenían pedidos de captura vigentes por causas de abuso de armas e infracción a la Ley de Estupefacientes.

Cuevas indicó a LM Neuquén que se confirmó con una fiscalía de San Rafael, Mendoza, la vigencia del pedido de captura de uno de ellos, por lo que se dispuso su notificación de detención y se coordinó su traslado.

Además, en el lugar secuestraron un revólver calibre 22 con seis municiones en el tambor. También encontraron un cartucho calibre 14, dos municiones calibre 9 mm, una munición calibre 38 y una vaina servida calibre 22.

El hallazgo del arma dio lugar a una nueva causa por tenencia ilegal de arma de fuego.

Por otro lado, en un departamento del barrio Melipal, los efectivos identificaron a ocho personas. Cuatro de ellas, que ya habían sido demoradas durante el procedimiento del 18 de septiembre, volvieron a ser demoradas como presuntas implicadas en el robo con lesiones.

En la vivienda secuestraron una motocicleta Motomel de 110 cc que registraba un pedido de secuestro vigente por hurto. También hallaron 82 gramos de una sustancia blanca en polvo, cuya naturaleza quedó sujeta al análisis del área de Antinarcóticos.

Los allanamientos restantes se realizaron en otro domicilio de Villa Ceferino y en una vivienda de San Lorenzo Norte, terminaron con resultado negativo.

Todas las personas demoradas y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la fiscalía interviniente.