El curioso caso del roquense acusado de actividades terroristas: analizarán su situación en una instancia superior

El joven de 23 años permanece detenido en la cárcel de Ezeiza. La defensa pública avanzó con varias presentaciones con el fin de que sea liberado.

El caso del joven roquense acusado de actividades terroristas sumó más recursos en las últimas horas, con defensoras públicas que buscan respuestas de la justicia federal en instancias superiores.

La última novedad en relación al detenido en el Complejo Penitenciario I de Ezeiza , identificado como David Nazareno Ávila , de 23 años, tuvo relación con la insistencia en realizarle una pericia psiquiátrica para establecer si puede enfrentar un juicio oral.

De forma paralela, la defensa mostró su opinión contraria a que el acusado permanezca tras las rejas.

El primer planteo relacionado con la pericia que determinará el estado de salud de Ávila se resolvió a favor del Ministerio Público Fiscal (MPF) y deberá aguardarse el informe del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En este caso, los integrantes del Tribunal Oral Federal de General Roca (TOF) manifestaron la necesidad de que se emita en forma rápida debido a los tiempos del proceso.

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La confirmación de la realización de un nuevo estudio psiquiátrico motivó otra presentación de la defensa, que buscó llegar a casación. Sin embargo, se conoció que el escrito elaborado por una de las defensoras federales roquenses fue declarado inadmisible.

La prisión preventiva bajo la lupa

Casi a la par del reclamo vinculado con la nueva pericia que le realizarán a Ávila, otra defensora federal decidió avanzar con la presentación de un recurso de casación por el tema específico de la prisión preventiva.

El trámite fue elevado ante el TOF y a diferencia del otro reclamo, los jueces valoraron el argumento de que el encierro cautelar del acusado “podría causar un perjuicio de imposible reparación ulterior”.

“Se considera que fue introducido oportunamente, que reúne las condiciones formales de admisibilidad y que resulta clara la fundamentación brindada respecto a los motivos de casación invocados en relación a la aplicación de la ley sustantiva e inobservancia de las normas procesales”, remarcaron los jueces.

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De esta forma, la Cámara Federal de Casación Penal tendrá la última palabra en relación a la prisión preventiva que cumple Ávila desde enero de 2025.

Un supuesto vínculo con un grupo yihadista

La investigación que tiene al joven de Roca como protagonista fue encabezada por la titular del Área de Transición de la Unidad Fiscal de General Roca, María Claudia Frezzini, y el titular de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (Ufeco), Santiago Marquevich. Los fiscales le atribuyen a Ávila haber formado parte de una organización terrorista.

Según la acusación, el hombre utilizó plataformas como Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp y Telegram para difundir contenidos vinculados a atentados, ejecuciones y demás actos violentos perpetrados por grupos terroristas.

Los investigadores sostienen que esas publicaciones no eran aisladas ni meramente simbólicas, sino que formaban parte de un esquema de propaganda con la intención de incitar al odio contra comunidades occidentales y personas que no compartieran la ideología extremista de la agrupación cuyas iniciales son EI. El grupo yihadista -también conocido como Isis o Daesh- figura en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (Repet) del Ministerio de Justicia de la Nación.