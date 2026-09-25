"Fue transfemicidio, fue un crimen de odio": la marcha por Azul Semeñenko reclamó una condena ejemplificadora

“Por Azul vamos a luchar, basta de muerte, basta de ajuste, basta de impunidad”, se escuchaba desde el megáfono en la movilización de este viernes 25 de septiembre, a un año del transfemicidio de la trabajadora estatal y sexual Azul Semeñenko y en el día en que habría cumplido 50 años.

La multitud marchó por las calles de Neuquén desde el Centro de Atención a la Víctima (CAV) , sobre Don Bosco 255, donde Azul trabajaba como auxiliar estatal, y terminó frente a la Casa de Gobierno donde se realizó un multitudinario acto con intervenciones y la lectura del documento elaborado por las organizaciones convocantes bajo el lema "Justicia por Azul".

En el marco de un retiro sindical , las columnas de UPCN y ATE fueron de las más numerosas. También participaron integrantes de ATEN y ATEN Capital, aunque en menor cantidad, junto con organizaciones de la comunidad LGBT como ATTA y agrupaciones feministas como el Plenario de Trabajadoras, Pan y Rosas e Isadoras. También estuvieron presentes la legisladora Julieta Katcoff y representantes de Ni Una Menos Cipolletti.

Sebastián Fariña Petersen

A la altura de la fuente de las pelotas, por Avenida Argentina, las manifestantes bailaron y cantaron “No es mi despedida”, de Gilda, la misma que había sonado durante su velatorio en CALF. Quien cantaba a través del megáfono, Verónica, era la misma compañera que realizó la denuncia de desaparición de Azul en la comisaría tras notar que no se había presentado en las oficinas ni tampoco había asistido a un turno en el hospital para avanzar en su tratamiento de transición de género.

El hermano de Azul, Marco Millapán en diálogo con LM Neuquén, expresó su profunda conmoción al contar que inició el día en la oficina donde su hermana se desempeñaba como auxiliar: "no deja de ser una fecha doblemente dolorosa, por un lado el transfemicidio, el crimen de odio el año pasado y el cumpleaños, que de manera simbólica y más íntima pudimos cantarle el cumpleaños entre tanto dolor y tristeza".

Por su parte, destacó el rol fundamental de las compañeras de trabajo que "habla de que era una vida que valía, como todas, que todas las vidas de las personas trans del colectivo LGBT valen" y manifestó su agradecimiento a las organizaciones y medios de comunicación por "visibilizar desde un lugar de respeto coherencia y cautela".

¿Cómo era Azul Semeñenko?

Antes de iniciar la marcha, Marco destacó en su recuerdo, "Azul era una persona feliz mas allá de que le costó mucho conseguir trabajo, sufrió mucho la discriminación desde su niñez, la adolescencia y su adultez, pero siempre luchó por conseguir un trabajo estable".

Entre palabras de las compañeras estatales destacaron "su humildad y valentía por seguir adelante mas allá de todo, cuando hubo mucha discriminación ella eligió la empatía y era predispuesta".

Por su parte, redoblante a la cintura Evangelina González, jefa del CAV indicó que el objetivo de la convocatoria fue generar comunidad: "Queremos una justicia reparadora. Son sentimientos encontrados, hicimos un homenaje porque sería el cumpleaños 50° de Azul, así que festejamos, la honramos, le cantamos el cumpleaños, estuvo su mamá, su hermana, y su hermano Marcos".

Una bandera del colectivo LGBTTIQ+ por Azul Semeñenko

Una bandera multicolor de cinco metros ondeó al sol durante toda la marcha por Azul Semeñenko de la mano de travestis, trans, no binaries, lesbianas que se expresaron sobre la situación particular que atraviesa la comunidad LGBT+. A su vez, muchas sostuvieron carteles que recordaron las 25 puñaladas que Roberto Sánchez le asestó a Azul, siendo acusado de homicidio triplemente agravado.

Dayana Torres, presidenta de la Mesa por la Igualdad de Neuquén, trabajadora en la Secretaría de Mujeres y Diversidad indicó a LM Neuquén que se acercaron desde el colectivo trans ATTA, Conciencia VIHDA y Casita Trans Santa Teresita, "para pedir lucha por Azul" con quien tuvo vínculo directo.

"Para mí fue muy fuerte, éramos dos personas trans que nos encontrábamos en el banco; yo le sacaba el turno porque donde alquilábamos no trabajaban con mercado pago y teníamos que pagar en efectivo, también trabajaba en el mismo lugar que nosotras, y era trabajadora sexual como pasa con muchas compañeras trans porque faltan políticas públicas", advirtió a LM Neuquén.

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En esta línea, con una flor azul sobre cada oreja, Puchaina Nahuel, docente no binaria y activista por ATTA, apuntó que "la situación de vulnerabilidad de Azul era tremenda, aun con trabajo, es el abandono claro del Estado, donde más se ve reflejado es acá en las muertas, en las violencias" y consideró: "es un llamado a despabilar, necesitamos algo más amoroso para nuestras identidades".

Sobre un plano general del colectivo LGBT, indicó: "la exclusión a nivel nacional se refleja en la provincia, la gente ya ni se calienta por contratar a gente trans, hay compañeras desempleadas, en negro, sin un peso, sobreviviendo a base del Polo de Mujeres y Diversidad, de las casas de contención".

Por eso, insistió: "a un año de su asesinato necesitamos reclamar justicia, toda la lucha en la calle tiene que terminar en una perpetua para el culpable". A su vez, señaló: "estamos luchando por todas las que necesitan ser no discriminadas ni alejadas, somos parte íntegra de la sociedad, no nos pueden erradicar ni apuñalar a todas".

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Por su parte, agregó que en su trabajo en el Isi College y la EPET 7 ve una esperanza que se refleja en el cambio radical entre la generación pasada y las nuevas generaciones: "doy informática desde la pasión por los derechos humanos y me encanta ver a la juventud en su plenitud, tienen otro chip y no tienen problema con la diversidad, el futuro es queer, es LGBT".

El reclamo por una sociedad que garantice derechos a las personas trans también estuvo presente gracias a la interpretación en lengua de señas a cargo de Enzo, quien además posibilitó una entrevista con Malen quien se presentó como una persona sorda y trans y explicó que también enfrenta situaciones de discriminación.

“Soy persona sorda, trans, hago ruido. No hay justicia, no hay respeto y lucho por eso”, expresó. Contó que trabaja en diversidad y que participaba de la marcha por Azul y en acompañamiento de Marco y de otras personas sordas y trans.

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“Azul no está sola”: el documento que cerró la marcha

Frente a la Casa de Gobierno, distintas trabajadoras y referentes de organizaciones se turnaron para leer el documento elaborado para el primer aniversario del transfemicidio. El texto punzante buscó reponer la historia de Azul, contextualizar y criticar el rol del Estado, destacando el papel que tuvieron sus compañeras, familiares y organizaciones durante las semanas de búsqueda.

“Azul Semeñenko, presente. Estamos acá por justicia y memoria”, fue una de las primeras frases que se escucharon frente a Gobernación. “Su nombre se convirtió en red... "esa misma red que salió inmediatamente a buscarla, la que no bajó los brazos durante aquellos oscuros días de búsqueda y la que se sostuvo firme en la calle”, se leyó durante el acto.

“Cuando Azul desapareció, no se la buscó”, afirmaron en el documento, donde atribuyeron los avances posteriores a la presión ejercida por familiares, compañeras y organizaciones.

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Otro de los ejes fue la situación de las personas travestis y trans y las dificultades para acceder a una vivienda, a la salud y al trabajo formal. El documento sostuvo que Azul había conseguido un empleo estable por su propia trayectoria y no como resultado de una política de cupo laboral trans.

En este sentido indicaron: "Azul ingresó al sistema formal de trabajo por sus propios medios Y NO GRACIAS A NINGUNA POLÍTICA DE ESTADO. Porque en esta provincia donde abunda la renta petrolera y las pautas oficiales se llenan la boca hablando de «inclusión y diversidad», EL CUPO LABORAL TRANS NO EXISTE; COMO SI LAS PERSONAS TRAVESTIS Y TRANS NO EXISTIERAN".

Desde allí, el discurso pasó de la historia particular de Azul a un reclamo colectivo. Las organizaciones cuestionaron los discursos de odio y reclamaron políticas públicas de protección para mujeres, infancias y personas de la comunidad LGBTTIQ+.

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“Los días de duelo no nos sirven. No queremos más muertas. No queremos más desaparecidas. Nos queremos vivas, libres y con derecho”, se leyó frente a la sede gubernamental.

El juicio, la próxima fecha marcada

Destacando el gran acompañamiento en la marcha, el hermano de Azul incentivó a participar de las 11 jornadas del juicio que inicia el 1° de octubre con la consigna de sensibilizar a la sociedad y al jurado en un margen de respeto. "Vamos a lograr que sea juzgado como un transfemicidio, como un crimen de odio", alentó.

El documento de las organizaciones también puso la mirada en el juicio por jurados por el transfemicidio de Azul planteando el objetivo de obtener una condena a prisión perpetua y que el proceso judicial sea también una instancia para discutir cómo se juzgan los crímenes cometidos contra personas trans.

En este sentido, remarcaron las tres agravantes por las cuales llegará a juicio Roberto Sánchez, el gomero que no controvirtió haber matado a Azul pero sostuvo que fue por "emoción violenta".

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Fue un transfemicidio porque a "Azul la mataron por ser una mujer trans motivado por el desprecio y odio hacia su identidad".

Fue un crimen de odio: " la saña, la crueldad y la extrema violencia física ejercidas sobre su cuerpo fueron la manifestación explícita de un odio que buscó disciplinar, castigar y aniquilar su identidad ".

". Fue cometido con ensañamiento y alevosía: "Porque al transfemicida no le alcanzó con arrebatarle la vida. Buscó infligir un sufrimiento desmedido y cruel sobre su cuerpo, actuó con saña, porque buscaba deshumanizarla hasta el último segundo ".

El acto terminó con una consigna que se había repetido durante las cinco cuadras de marcha y que volvió a escucharse frente a Gobernación: “¡Justicia por Azul! ¡Azul Semeñenko, presente, ahora y siempre!”

El reclamo por el derecho de las infancias trans llegó a la marcha por Azul Semeñenko

La marcha por el transfemicidio de Azul contó con la participación de la mamá de la infancia trans de Plottier que sufrió una grave agresión en la vía pública. Sujetando un pañuelo blanco atravesado por los colores de la bandera trans con la frase “Niñeces libres, juventudes felices y adultxs plenxs” denunció: "No podemos no estar acá marchando, esto no puede volver a pasar"

A pesar de que el caso retumbó en medios de comunicación a nivel nacional y referentes trans de todo el país alzaron la voz por la agresión que sufrió por parte de un hombre que ahorcó a su hijo frente a su hija también menor de edad, y lo amenazó: “¿Qué sos, nene o nena?, la mujer manifestó: "No tenemos una medida de protección justa, porque el agresor está suelto".

Activista de la organización Nueva Crianza explicó que después de denunciar la agresión pidió asistencia para la niña y que, mientras su hijo ya contaba con acompañamiento profesional, ahora busca que también pueda recibir atención por lo que vivió. "Yo modifiqué mi vida, me cuesta salir a las calles porque tengo miedo, me siento desamparada por la ciudad de Plottier”, contó la madre durante la marcha quien puntualizó que "tuve que pedir ayuda".

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En este sentido destacó el accionar de la funcionaria provincial Silvia Bascur pero que todavía espera definiciones judiciales porque la causa pasó a Fiscalía General y la familia aún no conoce la carátula. “La justicia es lenta", resumió y agregó: "Hay que seguir construyendo el camino para las infancias, fortalecernos para que puedan crecer libres como cualquier otro niño, que tengan una adolescencia plena, que los adultos que no tengan miedo de salir”.