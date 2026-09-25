"Era un ángel": un patrullero se partió al medio al chocar con un árbol y murió una policía de 24 años

La joven víctima llevaba apenas unos meses como integrante de la fuerza. Al momento del accidente, perseguía a toda velocidad a unos delincuentes.

El patrullero circulaba con las balizas y las sirenas activadas para responder a una denuncia por el robo de un auto.

Una joven de 24 años que llevaba apenas 16 meses como parte de la Policía murió de manera trágica en la ciudad de Sídney , en Australia , luego de que el patrullero en el que circulaba se estrellara violentamente contra un árbol mientras los efectivos se desplazaban a toda velocidad para responder a una denuncia por el robo de un auto .

El accidente ocurrió alrededor de la 1.30 de este viernes en el barrio de Redfern, a pocos metros de una comisaría local. El automóvil policial quedó partido por la mitad tras el fuerte impacto contra el tronco.

El vehículo circulaba con las balizas y las sirenas activadas, con la agente fallecida en el asiento del acompañante, y un compañero de la misma fuerza, de unos 20 años, en el lugar del conductor. El joven que estaba al volante sufrió heridas de consideración y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Royal Prince Alfred.

"Será una investigación compleja": la advertencia de la Policía

El comisionado de policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, se refirió al operativo que derivó en una tragedia, durante una rueda de prensa oficial citada por medios locales.

"Cuando los agentes se desplazan en cumplimiento de una misión urgente, con las luces y la sirena encendidas, están exentos según las normas de tráfico australianas, por lo que pueden superar el límite de velocidad", manifestó. Sin embargo, aclaró que la normativa exige adaptar la marcha a las condiciones climáticas, viales y de visibilidad existentes en el momento del traslado.

El patrullero quedó partido por la mitad tras el fuerte impacto contra el tronco en Sídney, Australia.

Por su lado, el subcomisionado David Hudson advirtió que "será una investigación compleja" aunque confió en que se obtendrán las respuestas adecuadas. "Así se lo hemos asegurado a los familiares", subrayó.

Los vecinos de la zona también advirtieron la violencia del episodio. "Oímos un crujido y un golpe muy, muy fuertes, casi como disparos, pero solo fue una vez. Enseguida supimos que algo pasaba y miramos hacia afuera; no podíamos ver mucho, pero vimos las luces de la policía inmediatamente", relató un residente identificado como Stuart a los medios locales.

El dolor de sus compañeros de la Policía

El comisionado de policía, Mal Lanyon, expresó su dolor durante el contacto con la prensa. "A los padres de Mia, a su familia, amigos y seres queridos, les enviamos nuestras más sinceras condolencias y nuestro más sentido pésame", señaló.

Luego agregó: "No hay palabras que puedan aliviar el dolor, pero sepan que Mia era una agente de policía muy querida. Mia llevaba 16 meses en la Policía de Nueva Gales del Sur. Demostró un potencial excepcional".

It is with incredible sadness that we honour Constable Mia Lay, who tragically died in the line of duty at Redfern this morning.



We extend our deepest condolences to Constable Lay’s family, loved ones, colleagues and friends.



This is a solemn day for the NSW Police Force and we… pic.twitter.com/TvXq3cOeTa — NSW Police Force (@nswpolice) September 25, 2026

En la misma línea, el funcionario remarcó la dimensión humana de la pérdida: "Perderla, tanto en la plenitud de su vida como en los inicios de su carrera como agente de policía, es una terrible tragedia".

"Hermosa, joven y entusiasta", así definieron a la víctima

Por su parte, la ministra de Policía de Nueva Gales del Sur, Yasmin Catley, habló de un día "oscuro y muy triste" por haber "perdido a una hermosa, joven, entusiasta... maravillosa agente de policía".

Además, detalló: "A Mia la describían como una compañera maravillosa; algunos de sus colegas la llamaban ‘ángel’".

En el plano político institucional, el primer ministro Chris Minns manifestó: “Esta es una noticia devastadora, y mis pensamientos están con la familia, los amigos y los compañeros de la agente que ha perdido la vida”.

A su vez, la líder del Partido Liberal, Kellie Sloane, remarcó la labor nocturna de la institución: “Ella estaba trabajando mientras la mayoría de nosotros dormíamos, protegiendo a la comunidad”.