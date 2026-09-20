Tras 23 años de servicio en la Policía del Neuquén, Julieta Andrade inició un nuevo desafío en los Recursos Humanos y fue distinguida como ganadora de los Best CEO Awards.

Desde Policía del Neuquén a un reconocimiento internacional: una neuquina fue premiada y busca apoyo para llegar a Madrid.

Durante 23 años, Julieta Andrade vistió el uniforme de la Policía del Neuquén . Entró a la fuerza en 2003, cuando tenía poco más de 20 años, y durante buena parte de su carrera trabajó en contacto directo con personas que llegaban a una comisaría buscando respuestas, ayuda o simplemente alguien que las escuchara. Con el tiempo pasó por distintas áreas, conoció el trabajo administrativo, la calle, la atención al público, la violencia y la formación de nuevos agentes.

En el camino también descubrió algo que terminaría marcando su futuro profesional: el potencial de las personas y la importancia de contar con herramientas para acompañarlas en su desarrollo.

Esa inquietud la llevó a estudiar. En 2019 comenzó la Licenciatura en Gestión de Recursos Humanos y, mientras continuaba trabajando en la Policía, atravesó la pandemia, cambió de destino, empezó a dar clases y siguió formándose. En 2024 obtuvo finalmente su título. En enero de este año decidió cerrar su etapa en la fuerza.

Pero el retiro no significó dejar de trabajar. Al contrario. Cuando intentó buscar empleo en el área de Recursos Humanos descubrió que las posibilidades no eran sencillas y tomó una decisión que implicaba volver a empezar: si nadie la contrataba, iba a construir su propio espacio profesional.

Así nació Crossfield, una consultora interdisciplinaria que en pocos meses logró trascender las fronteras y que ahora le permitió recibir un reconocimiento internacional. Julieta fue seleccionada como ganadora en la categoría Best CEO Leadership 2026 de los Best CEO Awards, una distinción que recibirá el próximo 3 de octubre en el Hotel Mandarin Oriental Ritz, en Madrid, España.

El premio, sin embargo, llega en un momento particular. La consultora todavía es un emprendimiento incipiente y Julieta necesita reunir alrededor de 7 millones de pesos para poder afrontar los gastos del viaje, alojamiento y participación en el evento. Por eso busca empresas, instituciones, comercios y particulares que quieran acompañarla como sponsors.

Una carrera que empezó caminando

Julieta comenzó como agente policial el 1 de diciembre de 2003. Como muchos de quienes ingresan a la fuerza, sus primeros años estuvieron marcados por la calle, los puestos y las tareas propias de una carrera que se construye desde abajo.

En 2006 quedó embarazada y tuvo la posibilidad de pasar al área administrativa. Allí empezó a realizar tareas vinculadas con personal, licencias, ART y asistencia.

En ese momento todavía no sabía que buena parte de lo que estaba aprendiendo tenía relación directa con los Recursos Humanos. “Aprendí todo el trabajo sobre personal, licencias, ART, asistencia sin saber que esto era trabajo de RRHH”, recordó a LM Neuquén.

Después volvió a la calle. En 2007 regresó al trabajo operativo y fue destinada a la Comisaría 16. San Lorenzo terminó convirtiéndose en mucho más que un destino laboral. Fue su hogar durante 15 años.

Allí pasó por distintas funciones: trabajó en la calle, hizo guardias, estuvo en oficinas administrativas y también en el área de violencia. Pero, por sobre todas las cosas, aprendió a tratar con personas que llegaban atravesando situaciones difíciles.

Sebastián Fariña Petersen

“Me hice buena para atender a la gente”, aseguró, y contó que en esos años aprendió valores que hoy considera fundamentales para su recorrido profesional: empatía, responsabilidad y compromiso.

Hay una escena que recordó especialmente. Muchas veces, después de haber intervenido en una situación, recibía el agradecimiento de una persona, un abrazo o simplemente una muestra de alivio.

“A veces no es mucho lo que hacés, pero para las persoans que están atravesando un problema es todo”, explicó. Durante sus 15 años en San Lorenzo vio prácticamente de todo. Y esa experiencia, lejos de quedar encerrada en su pasado policial, terminó siendo parte de la formación que hoy lleva a su trabajo con personas y organizaciones.

Estudiar mientras trabajaba

En 2019 decidió comenzar una nueva etapa de formación. La carrera no fue sencilla. En 2020 llegó la pandemia y, como para tantos trabajadores y estudiantes, todo se convirtió en un caos. Julieta siguió trabajando y estudiando al mismo tiempo hasta que, en un momento, le recomendaron un cambio de destino.

Sebastián Fariña Petersen

Fue entonces a la Escuela de Personal Subalterno. Allí quedó como secretaria académica y comenzó también a dar clases. La experiencia le permitió acercarse de otra manera a la formación y al acompañamiento de quienes recién comenzaban su recorrido dentro de la Policía.

Durante los últimos años llegó a preparar a más de 400 pasantes y tuvo contacto con unos 1.500 alumnos y mientras enseñaba, continuaba estudiando.

En 2024 obtuvo el título de Licenciada en Gestión de Recursos Humanos y posteriormente continuó su formación con Coaching Ontológico. Para entonces, aquella inquietud que había aparecido años antes, cuando trabajaba en el área administrativa de la Policía, ya tenía una forma mucho más concreta.

Después de 23 años en la Policía, este año sintió que había terminado un ciclo. Presentó su retiro en enero y comenzó a buscar trabajo en el área en la que se había formado durante los últimos años.

Sebastián Fariña Petersen

Pero se encontró con una dificultad: por las condiciones de su retiro, no podía ingresar a una relación de dependencia y la respuesta apareció en forma de emprendimiento.

“Así que armé mi propia empresa”, contó. En marzo comenzó a darle forma a Crossfield junto con un equipo de profesionales. La idea era construir una consultora que no se limitara exclusivamente a los Recursos Humanos, sino que pudiera ofrecer una mirada integral para acompañar a organizaciones y personas.

Hoy cuenta con profesionales especializados en alrededor de diez áreas.

La propuesta incluye Recursos Humanos, psicología organizacional, capacitación y desarrollo, seguridad e higiene, asesoramiento legal, contabilidad, asesoría financiera, seguros y servicios bilingües, entre otros.

Una de las personas fundamentales en el comienzo del proyecto fue Cecilia Montenegro, psicóloga social y coach, con quien Julieta comenzó a darle forma a la iniciativa. Trabajan con organizaciones públicas y privadas y les ofrecen soluciones desde distintas disciplinaspo.

El premio que llegó desde España

En medio de ese proceso de construcción, ocurrió algo que Julieta todavía está asimilando. Su propuesta fue presentada en una plataforma vinculada a los Best CEO Awards. Allí se analiza el perfil de los postulantes, sus antecedentes, el emprendimiento y el impacto que puede generar, entre otros aspectos.

En junio recibió el llamado que le comunicó que había sido seleccionada como ganadora de la categoría Best CEO Leadership 2026. Para ella, el reconocimiento no representa solamente un premio empresarial, sino que también es una forma de poner en valor todo el camino recorrido.

“Todo lo que crecí lo aprendí desde mi carrera policial”, explicó.

Julieta aseguró que muchas de las herramientas que hoy aplica en su consultora nacieron durante sus años en la fuerza: la capacidad de trabajar bajo presión, el compromiso, la responsabilidad, la conducción de equipos, el contacto con personas atravesadas por distintas situaciones y, especialmente, la necesidad de escuchar.

Su historia profesional terminó tomando un camino que quizá no había imaginado cuando comenzó como agente, pero que tiene una continuidad: siempre estuvo vinculada con las personas.

“Con el tiempo empecé a interesarme cada vez más por algo que veía cotidianamente: el potencial de las personas”, explicó.

Julieta viajará para recibir el reconocimiento y necesita reunir el dinero necesario. El costo estimado del viaje, alojamiento y participación ronda los 7 millones de pesos, una cifra importante para una consultora que recién comienza a consolidarse.

El organismo que entrega el reconocimiento no cubre el pasaje ni la estadía. Por eso comenzó una búsqueda de sponsors y ya recibió algunos aportes, entre ellos de la mutual policial y los interesados pueden contactarse al 2994 58-3198.

Ahora busca sumar empresas, instituciones, comercios, organizaciones y personas que quieran acompañar esta nueva etapa. La paradoja no pasa inadvertida para ella. Después de haber dedicado más de la mitad de su vida al servicio público, hoy necesita que otros la ayuden a concretar un proyecto propio.

Pero Julieta no mira ese pedido solamente como una manera de financiar un viaje. Para ella, poder estar en Madrid significa también cerrar una etapa y abrir otra. Es llevar hasta España una historia que comenzó hace casi 23 años caminando por las calles de Neuquén con un uniforme, continuó entre oficinas, comisarías y aulas, y terminó transformándose en una profesión nueva.