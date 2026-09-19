Toda la provincia de Neuquén está bajo alerta por vientos y nevadas

Para este domingo se esperan ráfagas de unos 90 km/h en la capital y más de 100 km/h en el centro provincial. También se emitió una alerta naranja por nieve en la zona cordillerana.

La provincia de Neuquén se prepara ante las alertas por viento y nevada que se prevén para este domingo en todo el territorio. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN ) como de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) emitieron alertas a la población para evitar ponerse en riesgo ante ambos fenómenos.

En las últimas horas del invierno y el inicio formal de la primavera, se espera que se recrudezca las ráfagas fuertes de viento y caída de nieve de consideración, especialmente en la zona cordillerana.

El SMN informó que toda la provincia estará bajo alerta, amarilla en gran parte debido a las intensas ráfagas de viento, y naranja por las nevadas en la previa de la primavera. Para la ciudad de Neuquén anticipó que estará mayormente nublado por la madrugada con viento de hasta 41 kilómetros por hora y ráfagas entre 70 y 78 kilómetros por hora. hacia la tarde se incrementará la intensidad del viento, será de hasta 60 kilómetros por hora y las ráfagas estarán cercanas a los 100 kilómetros por hora, situación que se extenderá hasta finalizar la jornada. La mínima será de 12 grados y la máxima no superará los 22 grados.

El SMN emitió varias alertas de nivel amarillo y naranja.

Alertas amarilla y naranja

Según el SMN, la alerta meteorológica es para poner en conocimiento de la población afectada la posible ocurrencia de fenómenos que por sus características podrían poner en riesgo el medioambiente o la vida y bienes de la sociedad.

Por su parte, la AIC pronosticó para este domingo en la capital provincial se prevé un descenso térmico acompañado por períodos de viento moderado y ráfagas fuertes en toda la región. Anticipó que la temperatura mínima será de 3 grados y la máxima alcanzará los 19 grados. En cuento al viento, informó que durante el día estará mayormente despejado y ventoso con ráfagas de hasta 85 kilómetros por hora, En tanto que, hacia la noche se elevará levemente la intensidad de las ráfagas.

La nieve pone bajo alerta a varias zonas: dónde puede acumularse más y qué hacer ante las nevadas.

El organismo nacional anticipó que habrá una alerta naranja por nevadas en un sector de la zona cordillerana. Concretamente, señaló que la alerta comprenderá la Cordillera de Aluminé, Cordillera de Chos Malal, Cordillera de Loncopué, Cordillera de Minas, Cordillera de Picunches y Cordillera de Ñorquín. Castigará fuertemente en horas de la madrugada, aunque la alerta por nevada pasará a amarilla hasta la tarde.

Recomendaciones:

Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones. Salí solo si es necesario. No saques la basura. Limpiá desagües y sumideros. Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas. Conducí con precaución. Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua. No te acerques a cables, postes o carteles con electricidad. Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Carga los celulares con anticipación. Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

Comité de emergencia

Anticiparon que el primer período de inestabilidad llegará este domingo y podría intensificarse entre el martes y el jueves. Por eso hubo una reunión técnica del Comité de Emergencias, que se desarrolló en el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos. Participaron representantes de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC), la Policía del Neuquén y otros organismos que intervienen ante situaciones de emergencia.

Durante el encuentro se analizaron las condiciones previstas para la cordillera y la precordillera, el comportamiento de las cuencas, la evolución de los caudales y los posibles inconvenientes en las rutas. También se evaluaron los riesgos de deslaves y desmoronamientos en distintos puntos de la provincia.

Las autoridades anticiparon que la situación será monitoreada diariamente y que los pronósticos se actualizarán de acuerdo con la evolución del sistema meteorológico.