Confirman la identidad del joven neuquino que murió tras un choque frontal en Cipolletti

El siniestro involucró a una camioneta Citroën Berlingo y a un Peugeot 208, a primera hora de este viernes. La víctima tenía 19 años.

El choque frontal sobre la Ruta 65 , a la altura de Puente 83 , se cobró la vida de un automovilista oriundo de Plottier durante las primeras horas de este viernes . La víctima falleció a causa de las severas lesiones sufridas en el impacto, según precisaron fuentes policiales.

El siniestro involucró a una camioneta Citroën Berlingo y a un Peugeot 208 . En este último vehículo se desplazaban una mujer y sus dos hijos de 8 y 11 años , quienes fueron trasladados de urgencia al hospital para ser evaluados y recibir asistencia médica.

La víctima fatal fue identificada por la Policía como Joel Agustín Rivero , de 19 años , con domicilio en la localidad de Plottier .

Los detalles del accidente fatal

Los ocupantes del otro rodado tienen residencia en la ciudad de Fernández Oro. La mujer fue identificada como Sofía Wagner, de 35 años, quien viajaba acompañada por sus dos hijos menores de edad.

El choque se produjo aproximadamente a las 7.30 de este viernes sobre la Ruta Chica, en el tramo ubicado entre el acceso a María Elvira y el Puente 83.

Según las primeras averiguaciones de los investigadores, la Berlingo (dominio AA 192 GN) transitaba desde Cipolletti hacia Fernández Oro (sentido oeste – este), y se cruzó al carril contrario, por donde circulaba el Peugeot 208 (dominio AH 567 QG). Se presume que realizaba una maniobra de sobrepaso, pero es una hipótesis por confirmar.

La muerte del joven conductor se produjo horas después del accidente. Rivero había sido trasladado desde el lugar del choque al hospital Pedro Moguillansky por una ambulancia del Siarme. Autoridades policiales informaron que el traslado no fue en código rojo, la señal que indica que hay un paciente con riesgo de vida.