Engancharon a una empresa tirando líquidos en plena barda: la millonaria multa que debió pagar

Un vecino registró la escena desde la zona de la pista de motocross. En las imágenes se observa una camioneta Toyota Hilux, identificada con el logo de Enyi.

Una camioneta de la empresa Enyi fue registrada mientras, según se observa en las imágenes, dos hombres manipulaban tachos y contenedores y arrojaban un líquido directamente sobre la barda de Neuquén . La escena fue captada por un vecino desde la zona de la pista de motocross y las imágenes comenzaron a circular en redes sociales, donde generaron preocupación por el posible impacto de la maniobra en un sector utilizado habitualmente por vecinos.

El registro fue realizado a plena luz del día y permite observar a una Toyota Hilux blanca , con ploteo celeste y la inscripción "Enyi", detenida en un sector de la barda. Desde la distancia, se distingue a dos hombres que trabajan sobre la caja del vehículo y manipulan distintos recipientes.

En un momento de la secuencia, uno de ellos arroja de manera reiterada el contenido de uno de los recipientes directamente sobre el terreno. El líquido cae sobre el suelo y, de acuerdo con lo que se alcanza a observar en la grabación, genera una mancha que se extiende y se mezcla con el barro .

La situación llamó la atención precisamente por el lugar donde ocurrió. Se trata de una zona de bardas que forma parte del entorno natural de la ciudad y que, además, es utilizada con frecuencia por vecinos para realizar actividades recreativas y deportivas. Por allí circulan ciclistas, corredores y personas que se acercan a la zona de la pista de motocross.

Las imágenes no permiten determinar por sí mismas qué sustancia fue arrojada ni cuál era su procedencia. Tampoco permiten establecer, únicamente a partir del registro, si existió contaminación del suelo. Sin embargo, la escena despertó interrogantes entre quienes la observaron y volvió a poner bajo la lupa la disposición de líquidos y residuos en sectores naturales de la ciudad.

Multa millonaria

El episodio tomó mayor relevancia a partir de la resolución emitida por el Tribunal Municipal de Faltas de Neuquén. En un posteo publicado por la propia empresa en sus redes sociales este jueves, Enyi comunicó que había dado cumplimiento a esa resolución y que había abonado una multa de $18.050.000, además de $1.805.000 en concepto de costas.

En el mismo comunicado, la empresa hizo referencia a las actuaciones realizadas por el municipio. Según indicó, y de acuerdo con el acta labrada por Control Ambiental de la Municipalidad de Neuquén, la medición realizada en el lugar "no detectó presencia de hidrocarburos".

Sebastián Fariña Petersen

La empresa también sostuvo que desde el primer momento se puso a disposición de las autoridades competentes, colaboró con las actuaciones correspondientes y asumió las medidas derivadas del proceso.

"Desde el primer momento, la empresa se puso a disposición de las autoridades competentes, colaboró con las actuaciones correspondientes y asumió las medidas derivadas del proceso", señaló Enyi en su publicación.

Además, manifestó su pesar por lo ocurrido y aseguró que trabaja en el fortalecimiento de sus procedimientos y controles internos con el objetivo de evitar que una situación similar vuelva a repetirse. También afirmó que continúa trabajando junto con la Municipalidad de Neuquén en acciones vinculadas al cuidado del entorno.