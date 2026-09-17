Figueroa analizó alternativas de financiamiento para obras con la vicepresidenta del Banco Mundial

Susana Cordeiro Guerra se encuentra de visita en Neuquén, donde mantuvo un encuentro con el gobernador y recorrió Vaca Muerta para evaluar proyectos de infraestructura.

La llegada de una delegación del Banco Mundial a Neuquén volvió a poner el foco en las obras que la provincia necesita para acompañar el crecimiento de Vaca Muerta y, al mismo tiempo, avanzar en la diversificación de su matriz productiva. En ese contexto, el gobernador Rolando Figueroa mantuvo este jueves una reunión con la vicepresidenta regional para América Latina y el Caribe del organismo, Susana Cordeiro Guerra.

Durante la reunión, el mandatario neuquino también le presentó a la directiva una serie de proyectos orientados a incentivar el turismo y la posibilidad de atraer capitales que alienten las inversiones en obras de infraestructura, conectividad y servicios que potencien los destinos regionales, así como el desarrollo de otros sectores productivos y comerciales.

La agenda se acordó semanas atrás, durante la gira que el gobernador realizó por Estados Unidos. El itinerario de la delegación del Banco Mundial incluyó una recorrida por Vaca Muerta para continuar explorando alternativas de financiamiento destinadas a obras viales, habitacionales y de transporte que acompañen la expansión de la industria del gas y el petróleo, y a su vez, sirvan para la diversificación económica de la provincia.

Tras el encuentro de este jueves, el gobernador destacó la importancia de la visita y “también del trabajo que ya venimos realizando”. “En primer lugar, fuimos trabajando para esta reconversión que estamos haciendo de Neuquén”, dijo.

Además, consideró que “también tenemos que ver de qué manera continuamos siendo esa provincia que genera energía por encima de todas las cosas, con seguridad energética, con distintas fuentes de energía, con las renovables y las no renovables”.

“Todo esto lo tenemos que trabajar en conjunto, con la visión de un nuevo mundo que viene y con la transformación de Neuquén, que ya comenzó”, aseguró Figueroa.

El Banco Mundial y la diversificación de Neuquén

Por su parte, Cordeiro Guerra indicó que “nos encanta estar en Neuquén, con el equipo del Banco Mundial, para visitar al gobernador y escuchar su visión sobre Neuquén, cómo ve a la provincia creciendo, desarrollándose en los próximos años y diversificando su economía. También la manera en cómo el Banco Mundial puede apoyar en este proceso”.

La especialista senior en Infraestructura del Banco Mundial, Verónica Raffo, señaló que “estuvimos en la mañana también recorriendo Vaca Muerta y entendiendo las necesidades de infraestructura para acompañar este crecimiento tan importante que se está dando en la provincia y en toda la región, porque eso derrama también hacia otras provincias”.

Destacó la importancia de “poder acompañar en los desafíos que tiene hoy la provincia y toda la región en términos de infraestructura”.

Además, recordó que desde el Banco Mundial “hemos aprobado un proyecto para apoyar a la provincia con 150 millones de dólares para construir infraestructura para la diversificación económica, el crecimiento y la generación de empleo” y recalcó que “estamos apoyando al sector de infraestructura vial, construyendo rutas en las zonas más turísticas de la provincia, sobre la cordillera”.

Las rutas y los proyectos turísticos

“Tenemos, por ejemplo, la inversión de la ruta que va a Villa Meliquina, también un tramo en Villa Traful, inversiones en el norte, en la zona de Manzano Amargo y Varvarco, para el desarrollo turístico del norte”, explicó Raffo.

Además indicó que la tarea se realiza “pensando un poco, como dice el gobernador, en la Neuquén del futuro”, que contempla la “diversificación económica, apoyando el desarrollo de este sector tan estratégico para Neuquén como es el turismo”.

Por último, puntualizó que la vicepresidenta es “la autoridad máxima para América Latina” de la entidad y destacó que “pueda escuchar directo del gobernador esa visión que él tiene para el desarrollo de la provincia. También a un actor tan importante para entender el desarrollo de la Argentina y cuáles son los sectores estratégicos que están empujando el crecimiento del país y generando empleo”.

El gobernador estuvo acompañado por las ministras de Infraestructura, Tanya Bertoldi, y de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves; el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, y el intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido.

También formaron parte de la delegación del Banco Mundial que se reunió con el gobernador el director ejecutivo para Argentina, Daniel Pierini; el director para Argentina, Uruguay y Paraguay, Peter Siegenthaler; la directora de Brasil y el Cono Sur IFC, Cheryl Edleson Hanway, y el gerente IFC, Patrick Avato.