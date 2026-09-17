"Estamos batiendo un récord provincial": Figueroa expuso los alcances del plan vial

El gobernador habló en el XIX Congreso Argentino de Vialidad y Tránsito. “La integración tiene que ser una realidad”, indicó.

El gobernador Rolando Figueroa presentó los principales lineamientos del Plan Vial que lleva adelante la provincia del Neuquén que incluyen la repavimentación de 650 kilómetros y otros 1.000 kilómetros de nuevas rutas.

Recordó que durante toda la historia de la provincia, se construyeron 1.050 kilómetros de rutas provinciales pavimentadas, lo que será ampliamente superado durante su gestión. “Estamos batiendo un récord provincial”, aseguró.

El encuentro nacional reunió a referentes de los sectores público, privado y académico para debatir sobre el futuro de la movilidad, la logística regional y la innovación en el transporte. Bajo el lema “Infraestructura vial para el desarrollo”, Mendoza fue sede del XIX Congreso Argentino de Vialidad y Tránsito.

Figueroa estuvo acompañado por la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi.

Conectividad territorial

El Plan Vial neuquino tiene como propósito mejorar la conectividad territorial, acompañar el crecimiento de la industria hidrocarburífera en Vaca Muerta, reducir el déficit histórico de infraestructura y potenciar el turismo y la integración regional.

Durante la exposición, detalló que, en la Región Confluencia, se están transformando los accesos a la capital provincial a través de la Autovía Norte. También avanzan las obras de duplicación de calzada hasta el río Neuquén y la construcción de cruces elevados y puentes en Casimiro Gómez y avenida Los Paraísos. Se suman las obras en el Cañadón de las Cabras y los rulos viales que permitirán optimizar la conexión con la Ruta Provincial 67.

Además, precisó que en la Región Vaca Muerta, se construye la circunvalación de Añelo, que permitirá evitar el tránsito de transporte pesado y camiones por las zonas urbanas. También avanzan las obras de duplicación y mejoras en las rutas provinciales 7, 8, 17, 51 y 67, que facilitarán la circulación hacia Rincón de los Sauces y los principales yacimientos hidrocarburíferos.

En la Región del Pehuén, se lleva adelante la pavimentación de tramos estratégicos de las rutas provinciales 23, 46 y 11, con el objetivo de potenciar el turismo y la producción en Villa Pehuenia-Moquehue y Aluminé. También se ejecutan trabajos sobre la Ruta Provincial 21, desde Loncopué hacia El Huecú, con proyecciones de avance hacia El Cholar.

En el sur provincial

En la Región de los Lagos del Sur, se encuentran en ejecución las obras correspondientes al Acceso Alternativo Norte a San Martín de los Andes, además de mejoras y construcción de rotondas sobre la Ruta Nacional 40.

En la Región del Alto Neuquén, la Provincia de Neuquén impulsa un plan de pavimentación y mejora de rutas provinciales destinado a fortalecer la conectividad productiva y turística y, especialmente, el acceso al Paso Internacional Pichachén. Entre las obras previstas se encuentran la pavimentación de distintos tramos de las rutas provinciales 38, 57 y 6, además de la pavimentación de la RP 43 entre Las Ovejas y Varvarco. Por otra parte, la RP 46 es objeto de obras de repavimentación en la Región del Pehuén, en un corredor diferente.

Figueroa también se refirió a la creación de un corredor bioceánico que permita conectar a la provincia del Neuquén con la región chilena del Biobío y generar una salida al Pacífico para la producción de Vaca Muerta.

EL PLAN VIAL QUE VA A TRANSFORMAR NEUQUÉN



En el 19° Congreso Argentino de Vialidad y Tránsito, que se realiza en Mendoza, presentamos nuestro Plan Vial Neuquino: en cuatro años vamos a hacer lo que se hizo en toda la historia de la provincia. Antes de fin de año vamos a tener… pic.twitter.com/waPPFhugSC — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) September 16, 2026

“La integración tiene que ser una realidad- dijo. En marzo vamos a comenzar la obra de pavimentación del paso internacional Pichachén. Estamos haciendo un corredor bioceánico que puede venir desde la provincia de Río Negro, desde La Pampa o desde Buenos Aires”, destacó.

Este corredor incluye a los principales pasos internacionales de Neuquén: Pichachén, Icalma, Mamuil Malal, y Hua Hum.

“Queremos sumar tres nuevos pasos internacionales pavimentados. Es infraestructura para integrar, producir y generar oportunidades en cada región”, concluyó.