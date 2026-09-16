Violencia en Mariano Moreno: un hombre recibió un disparo y está internado en el hospital

La víctima de 38 años recibió un balazo en el muslo, tras una discusión con un joven. El SIEN lo asistió y lo trasladó al hospital Castro Rendón.

Una violenta situación se registró a primera hora de la mañana en el barrio Mariano Moreno de la ciudad de Neuquén, cuando un hombre de 38 años recibió un disparo en el muslo tras una discusión con un joven. El hombre fue asistido por el Servicio Integrado de Emergencias del Neuquén ( SIEN ) y lo trasladó hasta el hospital Castro Rendón , donde permanece internado en estado reservado.

El episodio sucedió en la intersección de las calles Domuyo y Saturnino Torres , en la zona este de la capital neuquina. La situación inició a las 6:30 de la madrugada, cuando un hombre a bordo de un automóvil color negro llegó hasta una vivienda y llamó al joven, que estaba en el interior de su vivienda. Al parecer, tras una breve conversación comenzó una discusión que rápidamente escaló a la violencia física.

El hombre habría atacado a la víctima a balazos y uno de los disparos habría impactado en una pierna, específicamente en la zona del muslo . Esto le provocó una grave herida que requirió asistencia inmediata del SIEN.

“Yo escuché que un amigo llamó a mi hijo y salió y era esta persona. Es conocido de él, yo sentí el portón y escuché la discusión. Vi que no era mi hijo y sentí el tiro nada más”, relató la madre del herido en declaraciones a La Red.

La conversación se transformó en una discusión y el hombre baleó a la víctima

La mujer explicó que no reconoció al amigo de su hijo pero confirmó que la víctima sí lo conocía y que mantenían una relación de amistad. Sin embargo, tras la agresión, el atacante escapó a bordo del vehículo.

Al salir de la vivienda, la madre encontró a su hijo con una herida de bala en el muso. El personal del SIEN intervino en el lugar y lo trasladó al Hospital Castro Rendón, donde recibió asistencia médica y permanece internado a la espera de una evolución favorable.

El joven permanece internado en el Hospital Castro Rendón. Claudio Espinoza

El joven recibió un disparo en la pierna y fue trasladado al hospital

“Él está en observación, el tiro lo tiene en una pierna en el muslo, lo van a ver los traumatólogos de hospital, pero está bien” indicó la madre de herido.

Actualmente, efectivos de la Policía del Neuquén iniciaron una investigación para determinar cómo sucedió el episodio y quién efectuó el disparo. Efectivos permanecen en el lugar de los hechos, preservando la escena, bajo un fuerte hermetismo.

Seguirá preso el acusado de disparar contra un joven en el Gran Neuquén Sur

Un juez de garantías extendió por dos meses la prisión preventiva de J.A.A el pasado 2 de septiembre, acusado de disparar contra un joven y provocarle una lesión grave durante un enfrentamiento entre dos grupos familiares en el barrio Gran Neuquén Sur. El chico sufrió una herida severa que demandó varios días de recuperación y puso en riesgo su vida.

El pedido fue realizado por la fiscal Paula González, quien explicó que el hecho sucedió el 1 de junio de 2026, entre las 15 y 23 horas. Según la acusación, el imputado, junto con otras dos personas, efectuó múltiples disparos durante una pelea de vieja data entre dos familias del oeste neuquino.

El joven efectuó varios disparos en una pelea entre dos familias del barrio

Uno de los disparos impactó en un joven y le provocó una lesión de gravedad, que demandó más de 30 días de recuperación y puso en riesgo su vida. Los proyectiles alcanzaron a dos personas más, que resultaron heridas en el enfrentamiento pero no trascendieron más detalles de las lesiones.

OMAR NOVOA

“Continúan vigentes los presupuestos que justificaron la imposición de esa medida”, explicó González durante la audiencia. En ese sentido, el juez de garantías, Juan Pablo Encina convalidó el planteo y extendió la prisión preventiva por el plazo de dos meses más hasta el 4 de noviembre.

Un enfrentamiento de larga data y antecedentes contra las mismas víctimas

La fiscal también destacó un detalle clave para la investigación. El acusado tiene antecedentes por enfrentamientos con la misma familia, ya que fue condenado en 2024 a dos años de prisión efectiva por un hecho cometido contra las mismas víctimas. Lo que refleja el conflicto preexistente entre las familias y los ataques cruzados entre sus integrantes.

Ante una eventual nueva condena, la pena deberá ser de cumplimiento efectivo, circunstancia que fue considerada como un elemento que no incrementa el riesgo de fuga.

La querella acompañó el pedido y la defensa no se opuso a la prórroga. Además, las partes informaron que mantienen conversaciones para alcanzar un acuerdo que permita llegar a una condena sin necesidad de realizar un juicio, un término jurídico conocido como probation.