Asesinato de Nicolás Sáez: mensajes borrados y la confesión del único imputado sobre el cadáver en la meseta

El único acusado señaló dónde estaba ubicado el cuerpo del joven. Los mensajes del celular borrados, un video de la víctima y la supuesta cita doble, las claves del caso.

El homicidio de Nicolás Sáez, el joven de 21 años cuyo cuerpo fue hallado en la meseta de Centenario, sigue causando conmoción. En la audiencia de formulación de cargos del pasado domingo, se reveló que el único detenido por el asesinato, Cristian Campodónico, fue encontrado deambulando por la zona del “Chile Loco” y hasta señaló donde estaba ubicado el cuerpo del joven.

La existencia de un video de la víctima en la casa del imputado, un registro fílmico que ubica a los dos jóvenes en el desarmadero de autos de la meseta, los mensajes borrados del celular del imputado sobre la propuesta de cita doble y la misteriosa presencia de una camioneta en la escena, son elementos que llamaron la atención de los investigadores.

La acusación fue presentada por la fiscal del caso Lorena Juárez y el asistente letrado Maximiliano Jávega durante la audiencia de formulación de cargos, donde le atribuyeron el delito de homicidio agravado por alevosía , debido a su relación de amistad y porque llevó engañado al joven hasta una zona aislada, sin la posibilidad de pedir ayuda.

El juez consideró que no está probado que el acusado engañó a la víctima

Sin embargo, la defensa objetó la acusación con el argumento de que no está probado que Campodónico engañó a la víctima para llevarla hasta allí. En ese sentido, el juez de garantías, Raúl Aufranc determinó la acusación de homicidio simple, ya que consideró que no estaba acreditada la alevosía.

La causa judicial inició el sábado 5 de septiembre a partir de la denuncia por la desaparición de Nicolás que había radicado su padre, Germán Tulio Sáez, en la Comisaría 20° del barrio Parque Industrial, donde fue visto por última vez. Como parte de las diligencias, Cristian Campodónico fue entrevistado en calidad de testigo y relató que vio por última vez a Nicolás ese sábado, día de la desaparición en la zona de la meseta. Por ello, los agentes orientaron las tareas de rastrillajes y búsqueda del joven por esa zona.

Sin embargo, los uniformados se sorprendieron cuando encontraron a Cristian en la zona entre Centenario y Neuquén, deambulando por el sector donde posteriormente apareció el cuerpo.

Sebastián Fariña Petersen

Encontraron al acusado deambulando por el desarmadero y llevó a los agentes hasta el cuerpo

“El subcomisario Urrea indicó que estaban haciendo un relevamiento de cámaras cuando identificaron a un hombre que resultó ser Campodónico, que había sido entrevistado el día anterior porque había estado con Nicolás el día de la desaparición”, indicó la fiscal del caso.

Los agentes y el joven iniciaron una reconstrucción del recorrido que hicieron el sábado 5, que partió desde la manzana 34 entre las calles Yerba Mate y Caña de Azúcar. “El joven manifestó que una camioneta los trasladó, que sentía miedo por él. Y luego nos termina manifestando que él sabía dónde estaba tirado el cuerpo del joven buscado, que estaba en un cañadón a unos metros de distancia. Se realiza una inspección y se corrobora que había un colchón quemado y aparentemente una persona”, indicó la fiscal del caso.

Las pruebas que complican al único acusado

Los agentes, al constatar la existencia de un cadáver, dieron intervención al Departamento de Criminalística, quienes acuden al lugar y comienzan con la preservación de la escena, toman fotografías y establecen la evidencia de la zona como rastros de calzado, una botella rota, retazos de tela carbonizada y piedras de grandes dimensiones con manchas de sangre.

La audiencia volvió sobre el principio de los hechos, cuando el imputado le mandó un mensaje de texto con la leyenda “Eu gato, tengo una guacha para vos”. La víctima le respondió evasivamente, Campodónico insistió en un encuentro con las mujeres y hasta le garantizó la vivienda de su madre para poder concretar la cita. En el medio de la conversación, Nicolás preguntó por la mujer y Campodónico le respondió que le envíe un video.

“Estas conversaciones se extendieron hasta las 4 de la madrugada y después el dato que surge es que el teléfono del imputado borró todos los mensajes el día 5 de septiembre a las 14.26 horas. Además, un video en el teléfono de la víctima ubica a Nicolás con Campodónico en una casilla de madera el día de la desaparición a las 15:36” indicó Juárez.

Un elemento que complica al único acusado son las filmaciones de las cámaras de seguridad del lugar que registraron a dos personas caminando por el sector de las bardas desde el sur con sentido hacia el norte en paralelo a la calle Pucara. “Es decir, vemos a dos personas ingresar a las 16:27 desde el sector de Neuquén hacia Centenario en dirección al lugar donde fue hallado el cuerpo. Y a las 18:15 se observa una persona que se desplaza a pie por la barda desde el cardinal hacia la calle Pucará, camino a Neuquén nuevamente”, explicó Jávega.

La misteriosa camioneta en el lugar de los hechos

Además, surgió una nueva información sobre la presencia de una camioneta doble cabina que llegó al lugar de los hechos, dio una vuelta en U y se retiró del lugar. “A las 18:08 del mismo día se observa una camioneta doble cabina color gris Volkswagen Amarok, la cual lleva un lavarropa en su caja. La camioneta llegó al final de la calle Pucará, giró e inmediatamente se retiró del lugar, de esta no desciende ninguna persona”, agregó Jávega.

La fiscal del caso Lorena Juárez y el asistente letrado Maximiliano Jávega atribuyeron el delito de homicidio agravado por alevosía por mantener una relación de amistad con la víctima y llevarlo hacia un lugar aislado donde Nicolás no podía pedir ayuda.

Sebastián Fariña Petersen

Pero la abogada defensora Ivana Dal Bianco objetó la acusación con el argumento de que no está probado que el acusado engañó a Nicolás y cuestionó la aislación de la zona donde fue encontrado el cuerpo.

“Dice agravado de forma subjetiva porque eran amigos y por eso se aprovechó de esta situación para llevarlo a un lugar donde no se podía defender. Pero es una hipótesis que no tiene ninguna corroboración, porque no tenemos un elemento objetivo que indique la intención de o que demuestre una intención que agrave la situación”, indicó Dal Bianco.

Las medidas cautelares y el principio de linchamiento que vivió la familia del acusado

Respecto a la zona de la meseta la policía encontró el cuerpo, “son lugares en los que la gente transita, no está demostrado que sea un lugar específico para engañarlo, actuar sobre seguro y llevarlo ahí para llevar adelante la conducta homicida, creo que no está demostrado”, agregó Dal Bianco.

El debate se enfocó en las medidas cautelares impuestas al acusado Cristian Campodónico, ya que la Fiscalía solicitó seis meses de prisión preventiva con el argumento de la existencia de riesgo de entorpecimiento de la investigación y la falta de arraigo por la inexistencia de un domicilio concreto.

“No tiene arraigo porque la familia se fue de donde vivía, se fueron porque mucha gente fue a querer incendiar donde vivía la familia Campodónico, se fueron por seguridad. Se fueron porque tenía miedo que la familia que está dolorida les hiciera algo. No se fueron porque no tienen arraigo”, expresó Dal Bianco.

Ciudad Judicial de Neuquén.

Además, la fiscal del caso consideró que el hecho de que el imputado haya borrado los chats con la víctima, constituye un entorpecimiento de la investigación al intentar borrar las pruebas que lo involucren.

Uno de los puntos más críticos de la acusación reside en que Cristian Campodónico declaró en calidad de testigo y ante el encuentro del joven en inmediaciones de la zona donde fue hallado el cuerpo, el joven declaró haber sido utilizado por un grupo de hombres que lo obligó a cometer el homicidio. “La versión que da Campodónico que habría sido utilizado por otras personas para llevar adelante el hecho, está dicho en la declaración. El problema que hay es que el imputado a partir del minuto 8 deja de ser testigo y pasa a ser una persona que se está autoincriminando”, indicó Dal Blanco.

“Tenemos que realizar medidas de investigación, tanto la Fiscalía como la defensa para ver qué pasó, que no pasó. Incluso para analizar la capacidad o incapacidad que tiene Campodónico en entender lo que estaba diciendo, que se estaba autoincriminando. Hay que decirlo, es un joven de 20 años, no sabe leer, escribir, sabe lo básico, fue a la escuela hasta primer grado, hay muchas cosas a tener en cuenta”, agregó Dal Bianco.

“No voy a utilizar la vulnerabilidad del imputado en su perjuicio, sino que la voy a utilizar como integrante de la fundamentación para otorgarle la prisión preventiva por el plazo de dos meses y voy a calificar al homicidio simple, ya que no está acreditada la alevosía”, concluyó el juez de garantías, Aufranc.