"Me pegaron": el desgarrador relato de la mamá del nene de 7 años asesinado de tres disparos

Un grupo de entre seis y ocho hombres llegó en un auto rojo. Cuál es la sospecha de los investigadores sobre el ataque.

Cuando se efectuaron varios disparos contra su vivienda, estaba el pequeño y varios integrantes de su familia en el interior.

Avanza la investigación tras la conmocionante muerte de Leonel Ortiz, el nene de 7 años que fue asesinado, cuando se efectuaron varios disparos contra su vivienda durante una violenta balacera en Villa Junín, en la localidad de Las Heras, Mendoza .

El trágico ataque ocurrió en la noche del lunes, cuando un grupo de entre seis y ocho hombres llegó en un auto rojo -se trataría de un Ford Escort modelo viejo- mientras perseguía a un joven, que sería hermano mayor de Leonel.

La persecución terminó con varios disparos dentro de la casa y Leonel fue alcanzado por tres balazos: dos en su pierna y otro en el torax. Aunque en un primer momento se sospechó de un conflicto narco, se conoció que se trataría de una posible venganza contra sus hermanos por robos.

"Viene mi hijo corriendo, se metió para adentro y me dijo 'mami, me pegaron'", dijo María, mamá del menor, en diálogo con la prensa. Luego, los atacantes comenzaron a disparar otra vez contra la casa. "Empiezan a correr y siento los tiros. Sentí varios tiros y cayó mi hijo al suelo", relató la mujer.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, se precisó que la pelea con los agresores había comenzado durante la mañana del lunes cuando intentaron prender fuego la casa de la familia y luego, en la vía pública, se originó una pelea por un robo ocurrido previamente.

María reveló que la balacera siguió sin ver a quiénes tenían en frente."Estaba la cortina, se empezaron a tirar al pum pum, a lo ciego, para adentro", describió. Luego, escaparon corriendo rápidamente: "estas personas venían como locas".

"Entraron a la casa y mi hermano no alcanzó a esconderse"

Por su parte Valeria, hermana de Leonel, relató lo ocurrido la noche de la tragedia. Aseguró que tres hombres llegaron en un auto, atacaron la casa y después escaparon corriendo.

"Cayeron tres en un auto", relató al hablar sobre el episodio ocurrido este lunes alrededor de las 21.30. "Entraron a la casa y mi hermano no alcanzó a esconderse", explicó.

El pequeño vivía junto a su mamá, dos hermanos varones y el próximo 25 de septiembre iba a cumplir 8 años. La familia ya arrastraba conflictos con vecinos, especialmente vinculados a los hijos mayores de María, aunque todos tenían gran aprecio por Leonel.

Valeria aseguró que su familia no tenía relación con el enfrentamiento y que no eran del barrio los agresores. También señaló que uno de los vecinos de la zona tiene cámaras de seguridad que podrían haber registrado el momento del ataque o la fuga de los sospechosos. "Hay un vecino que tiene cámaras, ¿Por qué no las muestra?", reclamó.

Quién es el detenido por el asesinato de Leonel

El principal acusado de asesinar a Leonel fue identificado este martes por la mañana. Se trata de Cristian Alejandro Cabrera, quien fue capturado por efectivos de Investigaciones en el barrio San Martín alrededor de las 11 horas.

De 48 años, Cabrera tiene antecedentes por armas, violencia de género y amenazas. El agresor fue identificado durante la noche por las pesquisas de Homicidios como el principal sospechoso de haber efectuado los disparos. Con ese dato y distintas declaraciones testimoniales, el fiscal de Homicidios Oscar Malla ordenó su captura.

Con un largo prontuario en su haber, la última causa en la que estuvo involucrado fue en el 2023, cuando fue condenado en expedientes por lesiones leves agravadas en un contexto de violencia de género y por amenazas simples.