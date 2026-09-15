Insólito pedido de ATE: quiere un examen médico a Javier Milei para conocer su estado real de la salud

Este martes se conoció que la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) anunció que pedirá un examen médico para conocer toda la verdad sobre el estado de salud del Presidente Javier Milei.

“Los desequilibrios del Presidente son muy evidentes”, afirmó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar. La iniciativa gremial busca saber si el mandatario se encuentra en condiciones de ejercer la presidencia de la Nación.

A través de un comunicado, el conductor del gremio indicó que no hace falta ser un profesional para saber que el mandatario " padece algún tipo de psicosis".

El Consejo Directivo del gremio presentó ante la Jefatura de Gabinete y Presidencia de la Nación una solicitud de acceso a la información sobre la aptitud psicofísica de Milei.

Qué dice la solicitud del gremio sobre la salud de Javier Milei

"Es inaceptable que los empleados públicos para nuestro ingreso tengamos que cumplir numerosos requisitos y uno de ellos sea atravesar un examen médico preocupacional, y que este no sea obligatorio para quien es la máxima autoridad política y administrativa del Estado", señaló Aguiar a través de las redes sociales.

"Esperamos que nadie se alarme ni nos llamen golpistas o destituyentes, porque no buscamos acceder a ninguna información médica privada ni a datos sensibles, solamente conocer si se encuentra apto para ejercer tan alta función", agregó.

ATE EXIGIRÁ UN EXAMEN MÉDICO PARA CONOCER EL ESTADO DE SALUD DEL PRESIDENTE!!LOS DESEQUILIBRIOS DEL PRESIDENTE SON MUY EVIDENTES!!!No hace falta ser un profesional de la medicina para saber que @JMilei PADECE ALGÚN TIPO DE PSICOSIS, y su salud no es exclusivamente privada cuando la misma está vinculada a LA CAPACIDAD PARA EJERCER SU CARGO.Es inaceptable que los empleados públicos para nuestro ingreso tengamos que cumplir NUMEROSOS REQUISITOS y uno de ellos sea atravesar un EXAMEN MÉDICO PREOCUPACIONAL, y que este no sea obligatorio para quien es la máxima autoridad política y administrativa del Estado. Acá se controla a los trabajadores y no a quienes los tienen que dirigir. ES UNA JODA. Además es muy peligroso porque en el caso de Milei, es quien encabeza la administración pública nacional.Esperamos que nadie se alarme ni nos llamen GOLPISTAS O DESTITUYENTES, porque no buscamos acceder a ninguna información médica privada ni a datos sensibles, solamente conocer SI SE ENCUENTRA APTO PARA EJERCER TAN ALTA FUNCIÓN. Porque si no lo fuera, las consecuencias jurídicas serían gravísimas. La mayoría de sus actos debieran ser declarados nulos.Tenemos que avanzar en una iniciativa legal que permita exigir también EXAMEN PSICOFÍSICOS A TODOS LOS CARGOS ELECTIVOS a partir del año que viene. Esta presidencia de Milei nos enseñó que la psicosis y el delirio de un candidato en la campaña se pueden camuflar. NO NOS PUEDE VOLVER A PASAR. — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) September 15, 2026

El dirigente sindical indicó que si Milei no estuviera en condiciones de ejercer la Presidencias, las consecuencias jurídicas serían "gravísimas". La presentación está fundada en la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública.

La mayoría de sus actos debieran ser declarados nulos", afirmó. Asimismo, señaló que para ingresar a la planta del Estado los aspirantes deben rendir un examen médico preocupacional y cuestionó que este requisito no sea obligatorio para la máxima autoridad del país.

"Milei nos enseñó que la psicosis y el delirio de un candidato en la campaña se pueden camuflar. No nos puede volver a suceder", concluyó el Secretario General de ATE Nacional.

En caso de una negativa, el sindicato exigirá que el motivo sea fundado por escrito, indicando específicamente qué excepción de la Ley de Acceso a la Información Pública se invoca y aplicando el correspondiente test de daño e interés público.