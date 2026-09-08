El Gobierno inició sanciones contra otros 15 actores por actividades hidrocarburíferas en Malvinas.

La medida se suma a los procedimientos abiertos contra otros 45 sujetos por actividades consideradas ilegítimas en la plataforma continental argentina.

El Gobierno nacional dispuso el inicio de procedimientos sancionatorios contra otros 15 sujetos , entre personas humanas y jurídicas, por presuntas violaciones a las prohibiciones establecidas en la Ley N° 26.659 a raíz del desarrollo de actividades hidrocarburíferas consideradas ilegítimas en la plataforma continental argentina.

La medida fue comunicada por la Oficina del Presidente de la República Argentina y se suma a los procedimientos sancionatorios iniciados previamente contra otros 45 sujetos involucrados en actividades vinculadas con la explotación de hidrocarburos.

Según informó el Ejecutivo, los nuevos expedientes corresponden a actores que participaron en actividades hidrocarburíferas desarrolladas de manera ilegítima en la plataforma continental argentina.

“Este avance es un nuevo paso en la misma dirección. La República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía”, sostuvo la Oficina del Presidente en el comunicado oficial.

El Gobierno reafirmó además que “las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son de todos los argentinos” y señaló que “nadie podrá disponer de sus recursos sin la autorización de nuestro país”.

Más sumarios y sanciones

La ampliación de los procedimientos forma parte, de acuerdo con la información oficial, de un trabajo destinado a identificar a todos los actores que participan en la explotación considerada ilegítima de los recursos hidrocarburíferos.

En ese sentido, el Gobierno Nacional indicó que continuará con las tareas de identificación y que iniciará los sumarios correspondientes para avanzar en las sanciones contra todos los responsables.

“El Estado argentino reafirma su compromiso de agotar todas las instancias administrativas, diplomáticas y jurídicas a su alcance para que quienes hoy vulneran nuestra soberanía respondan por ello”, concluyó el comunicado firmado por el presidente Javier Milei.

Aceleran la construcción de la Base Naval Integrada y enviará a funcionarios a Tierra del Fuego

El Gobierno acelera los planes para construir la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, en el marco de su estrategia de defensa y del reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas. Para avanzar con el proyecto, el Ejecutivo enviará al canciller Pablo Quirno y al ministro de Defensa, Carlos Presti, a recorrer el predio elegido para la obra.

Desde la Casa Rosada informaron que la visita de los funcionarios, prevista para este viernes, busca avanzar con los detalles del proyecto militar y darle impulso a los trabajos previstos en la zona.

El Gobierno busca acelerar la construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia.

El Ejecutivo también anticipó que la próxima semana enviará a Diputados la Ley de Defensa de Soberanía Nacional, una iniciativa que se suma a la estrategia oficial vinculada con la defensa del territorio y el reclamo argentino por las Malvinas.

En paralelo, el Gobierno comunicó nuevas sanciones contra un nuevo grupo de 15 empresas internacionales que operan sin autorización en Malvinas, luego de que otros 45 sujetos —entre personas humanas y jurídicas— fueran notificados durante el fin de semana.

Ambas definiciones fueron confirmadas por fuentes oficiales este martes después de una nueva reunión de la Mesa Política en la Casa Rosada, de la que Quirno y Presti participaron por primera vez. Allí, los funcionarios también detallaron los avances del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que será presentado la próxima semana en la Cámara de Diputados.