El Presidente encabezará una nueva reunión con sus ministros para definir la estrategia por Malvinas y avanzar con el Presupuesto 2027.

Javier Milei reúne al Gabinete y pone dos temas centrales sobre la mesa: Malvinas y el Presupuesto 2027.

El presidente Javier Milei encabezará este lunes una nueva reunión de Gabinete en la Casa Rosada, en el comienzo de una semana que tendrá dos grandes focos para el Gobierno: el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas y el armado del Presupuesto 2027 .

El encuentro será el tercero consecutivo en las últimas tres semanas. Milei viene consolidando estas reuniones semanales como una instancia para revisar la marcha de la gestión, evaluar cada área y establecer las prioridades políticas del oficialismo.

Durante la reunión, los ministros analizarán el impacto de las últimas medidas anunciadas por Milei en relación con la cuestión Malvinas.

El jueves, durante una cadena nacional, el Presidente anunció un endurecimiento de las sanciones para empresas que exploten hidrocarburos sin autorización argentina y anticipó el envío al Congreso del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

La iniciativa contempla, entre otros puntos, la creación de un Consejo de Seguridad Nacional.

En el Gobierno evaluaron positivamente las primeras repercusiones de los anuncios, especialmente luego del repliegue de grandes compañías internacionales de servicios petroleros vinculadas al proyecto Sea Lion, que se desarrolla en aguas próximas al archipiélago.

El Presupuesto 2027, el otro gran desafío

El segundo gran tema de la reunión será el Presupuesto 2027, cuyo proyecto debe llegar al Congreso antes del 15 de septiembre.

La Casa Rosada buscará sostener el equilibrio fiscal como premisa central, una decisión que anticipa negociaciones complejas con los gobernadores y con los bloques dialoguistas.

Uno de los principales puntos de discusión estará vinculado con la obra pública y la distribución de recursos a las provincias, dos cuestiones que suelen generar fuertes cruces entre Nación y los gobiernos provinciales.

Santilli y Karina Milei, claves para la estrategia

En el armado político y parlamentario tendrán un papel central el jefe de Gabinete, Diego Santilli, encargado del diálogo con las provincias, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El Gobierno no solo deberá avanzar con el Presupuesto. También buscará darle impulso en el Congreso a otras iniciativas, entre ellas la reforma electoral.

Así, la reunión de Gabinete abrirá una semana cargada de definiciones para Milei, con dos frentes que combinarán política exterior, economía y negociaciones parlamentarias.