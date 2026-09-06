Dramático: encontraron a siete hermanitos en estado de abandono y desnutrición

La alerta fue dada por la propietaria del terreno donde residía la familia. Ocurrió en el partido bonaerense de Florencio varela.

El hallazgo de los hermanitos en estado de abandono ocurrió en las calles Genoud y Padre Goñien, partido bonaerense de Florencio Varela.

Conmoción el partido bonaerense de Florencio Varela , donde este viernes encontraron a siete hermanitos en estado de abandono . La Policía intervino tras recibir una alerta sobre la situación de los menores.

El aviso llegó a través de un llamado al 911 . La dueña del terreno donde vivía la familia había notado que hacía varios días no veía a una de las nenas.

Al ingresar, los agentes encontraron a los siete chicos en condiciones de extrema vulnerabilidad. La menor, de 2 años, presentaba desnutrición y deshidratación severa , y sus padres fueron detenidos.

Así encontraron a los hermanitos abandonados

La mujer que llamó para alertar la situación explicó que hacía dos años les había dado alojamiento a ellos y a su madre y la pareja, quienes estaban en situación de calle. El despliegue ocurrió en una casa ubicada en las calles Genoud y Padre Goñi, en la zona del barrio La Colorada.

Fue en ese lugar donde los efectivos encontraron a los chicos de 11, 8, 7, 6, 5, 3 y 2 años, solos dentro de la vivienda, que además se encontraba en condiciones deplorables de higiene. Los nenes fueron trasladados al hospital Mi Pueblo, donde quedaron internados. Por su parte, los médicos constataron que la menor de ellos atravesaba un cuadro de desnutrición y deshidratación severa.

Detuvieron a los padres de los niños

De acuerdo a lo que informó El Radar del Sur, tras el hallazgo, los oficiales detuvieron a Melisa S., de 26 años y a Daniel Eduardo V, N., de 34, identificados como los padres de los chicos. Ambos quedaron a disposición de la Justicia, que investiga la causa bajo la carátula de “abandono de persona”.

En el caso intervino la Subsecretaría de Niñez y la UFI de turno. Mientras los investigadores trabajan para determinar en qué circunstancias se produjo el estado de abandono, los nenes permanecen bajo observación médica.

La investigación continuará con la recopilación de testimonios y otros elementos que permitan reconstruir cómo vivían los menores y cuánto tiempo habrían permanecido sin el cuidado de un adulto responsable.

Rescataron a un nene con autismo que vivía encerrado en una jaula

En el pasado mes de abril otro operativo de rescate conmovió a la ciudad bonaerense de La Plata, donde efectivos policiales rescataron a un nene con autismo que vivía enjaulado y fue detenido su padre.

El caso de violencia infantil ocurrió en la calle 168 entre 41 y 42, donde efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría Decimocuarta acudieron tras el alerta de una vecina que escuchó "gritos y llantos desesperados" del menor de edad. Además, advirtió que ese mismo sujeto había realizado disparos al aire con un arma de fuego.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, confirmaron rápidamente la gravedad de la situación. En el fondo del terreno encontraron una casilla precaria, de apenas dos metros por dos, construida con materiales rudimentarios, cerramientos improvisados y trabas colocadas desde el exterior. En su interior estaba el menor, completamente encerrado.

Según describieron los agentes, el nene de 11 años estaba sin remera, descalzo y con un pañal de tela, evidenciando un notorio estado de vulnerabilidad y angustia. La escena fue descrita como extrema, ya que el niño presentaba dificultades para expresarse y mostraba signos de un profundo malestar emocional.