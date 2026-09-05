Imprudencia al volante: quiso adelantar en doble línea amarilla y se encontró de frente con un camión

La secuencia fue filmada por un camionero chileno y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando una ola de repudio.

Un video que muestra una peligrosa maniobra al volante se viralizó en redes sociales y generó indignación entre los usuarios. Las imágenes fueron registradas en una ruta de Mendoza por un camionero chileno y muestran el arriesgado accionar de un conductor argentino.

El episodio ocurrió este viernes sobre la Ruta 7 , en plena zona cordillerana, y quedó registrado por un camionero chileno que circulaba por el mismo sector. En las imágenes se observa cómo una camioneta gris marca Volkswagen con patente argentina intenta realizar una maniobra de sobrepaso en un tramo de doble línea amarilla y en una zona considerada peligrosa por la sinuosidad del camino.

La situación se volvió todavía más riesgosa cuando, mientras avanzaba por el carril contrario, el conductor se encontró de frente con un camión que circulaba en sentido opuesto. Ante la inminencia de una posible colisión, el vehículo comenzó a realizar marcha atrás para regresar a su carril , en una maniobra que quedó completamente expuesta en el registro del camionero.

La peligrosidad de la escena también quedó reflejada en el audio del video. Mientras observa la maniobra, el camionero chileno que realizaba la filmación expresa su incredulidad ante lo que está viendo: “¿Qué se puede esperar de los automovilistas? No sé dónde sacan la licencia de conducir, acá las deben regalar”, se escucha decir mientras la camioneta intenta regresar a su carril.

Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales y generaron numerosos comentarios de repudio contra la conducta del conductor. “Espero identifiquen al irresponsable que cometió esta infracción” y “Quitarle la licencia de conducir para salvar vidas. Urgente” fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios. Otros, en cambio, apelaron al humor para referirse a la situación: “¡En reversa, mami! ¡En reversa, mami! ¡En reversa!...”.