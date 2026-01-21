Video: realizó maniobras riesgosas con doble línea amarilla y casi provoca una tragedia en la Ruta 237

Un lector de LM Neuquén envió un video en el que se observa a un automovilista realizando adelantamientos peligrosos en curvas, a la altura de Valle Encantado.

Por la imprudencia de los conductores, la ruta 237 se ha vuelto protagonista de varios incidentes viales. Foto archivo.

Un conductor fue filmado mientras realizaba reiteradas maniobras imprudentes sobre la ruta 237 , donde efectuó adelantamientos en sectores con doble línea amarilla y en curvas , generando situaciones de alto riesgo para otros vehículos que circulaban en sentido contrario e incluso en los que lo hacen en la misma dirección.

El video fue aportado por un lector de LM Neuquén , quien explicó que el episodio ocurrió el martes 20 de enero, alrededor de las 16.30 , a la altura de la estancia Valle Encantado , en el tramo que une San Carlos de Bariloche con la ciudad de Neuquén.

De acuerdo al testimonio, el automovilista realizó sobrepasos prohibidos en varias oportunidades, invadiendo el carril contrario y “tirando el auto encima” de otros conductores. En una de esas maniobras, siempre según el relato del testigo, estuvo a punto de chocar de frente con un camión que circulaba en sentido contrario.

En el video se observa cómo el vehículo completa los adelantamientos sin margen de seguridad, obligando a terceros a reducir la velocidad o maniobrar para evitar un impacto. El lector señaló que decidió enviar el material para que el hecho tome visibilidad pública y pueda ser evaluado por las autoridades viales, con el objetivo de prevenir consecuencias más graves.

Conductor muy temerario en la ruta 237

Una ruta marcada por la imprudencia

La ruta nacional 237 es uno de los principales corredores turísticos y logísticos de la región, con alto caudal de tránsito durante la temporada de verano. Sus curvas, cambios de nivel y tramos con señalización restrictiva exigen extrema precaución, aunque los episodios de imprudencia al volante se repiten con frecuencia.

Las maniobras indebidas, como adelantamientos en doble línea amarilla o la pérdida de control tras morder banquina, son factores que suelen estar presentes en numerosos siniestros viales registrados en este camino.

Los últimos hechos en la Ruta 237

En las últimas semanas, la Ruta 237 fue escenario de graves hechos viales. El miércoles 14 de enero, un hombre de 64 años murió tras protagonizar un vuelco fatal a la altura del kilómetro 1450, a unos seis kilómetros al sur de Piedra del Águila. Viajaba junto a una mujer de 54 años, quien sufrió lesiones leves y se encuentra fuera de peligro. Según confirmó el comisario Raúl Levio a LM Neuquén, el conductor habría perdido el control del vehículo tras morder la banquina, cruzarse de carril y dar al menos cinco tumbos. El hombre salió despedido del auto y falleció prácticamente en el acto.

Días después, el sábado 17 de enero, se produjo otro vuelco en la misma ruta, esta vez en la zona de Pampa de Alicurá, a unos 20 kilómetros del destacamento policial de Collón Curá, en dirección a Bariloche. Un Renault Sandero con cuatro ocupantes oriundos de Zapala terminó a la vera del camino tras varios tumbos. Tres personas debieron ser trasladadas al hospital de Piedra del Águila por contusiones, aunque ninguna sufrió heridas de gravedad. Desde la Policía indicaron que el siniestro se originó por un descuido del conductor y la posterior mordida de banquina, una maniobra que se repite en ese sector del trazado.