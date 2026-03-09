Vuelo de JetSmart de Ezeiza a Neuquén: una falla generó miedo en los pasajeros y se vivieron momentos de tensión

El servicio debía salir esta tarde y terminó reprogramado tras un problema en el avión. Hubo reclamos y pasajeros que prefirieron no viajar en la aeronave.

Un pasajero de Neuquén expresó su malestar y el tenso clima que se vive en Ezeiza

El conflicto con el vuelo de JetSmart que debía unir Buenos Aires con Neuquén este lunes sumó nuevas complicaciones con el correr de las horas y derivó en momentos de tensión entre los pasajeros que aguardaban en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza .

Luego de que los viajeros fueran obligados a descender del avión por un problema técnico detectado minutos antes del despegue del vuelo 3165, la situación se extendió durante toda la tarde sin definiciones claras. El malestar creció a medida que pasaban las horas y muchos comenzaron a exigir respuestas a la empresa.

Un neuquino que se encontraba entre los pasajeros relató que recién entrada la tarde recibieron algún tipo de asistencia. “Pasadas las 18 nos dieron un voucher para ir a comer algo y nos dijeron que a las 20 iban a tener novedades”, contó.

Señalan un problema en el avión

Entre los propios pasajeros comenzó a circular la versión de que el inconveniente se habría producido durante la manipulación del equipaje. “Intercargo es la empresa que al parecer cometió el error”, afirmó el neuquino.

Según explicó, el problema habría ocurrido mientras cargaban las valijas en la bodega del avión. “Aparentemente son los de Intercargo, los que llevan las maletas a la bodega, rompieron algo y hasta que no tengan toda la inspección del avión no puede salir”, relató.

La situación obligó a realizar una revisión técnica completa de la aeronave antes de autorizar el despegue, lo que terminó generando una demora mucho mayor a la prevista inicialmente.

Reprogramación para la madrugada y cambios de vuelos

Con el paso de las horas, los pasajeros recibieron finalmente una notificación por correo electrónico con un nuevo horario estimado de salida. “Recién nos mandaron un mail que el vuelo sale 1 y media de la mañana”, explicó el viajero.

Sin embargo, muchos decidieron no esperar y optaron por cambiar sus pasajes. “Yo ya lo cambié a las 5 de la mañana porque había posibilidad de cambiarlo si querías”, señaló.

vuelo jetsmart La notificación que les llegó a los pasajeros.

En su caso, el nuevo vuelo partirá desde Aeroparque. “Ahora el mío sale a las 5 de la mañana de Aeroparque. Mucha gente fue y cambió directamente el aéreo”, agregó.

Reclamos y temor entre los pasajeros

La larga espera y la falta de información generaron momentos de tensión dentro de la terminal aérea. “Muchos exigían un cambio de avión o más información a tiempo… no después de seis horas”, sostuvo el neuquino.

Entre los viajeros también surgieron temores respecto a la aeronave que había sufrido la falla. “Nadie quiere viajar en ese avión porque es la realidad”, aseguró.

El problema, además, impactaba en otros vuelos de la compañía. Según relataron algunos pasajeros, el mismo avión debía continuar viaje hacia Bariloche, lo que generó más complicaciones en la programación.

Mientras tanto, varios pasajeros decidieron directamente postergar su viaje para el día siguiente. “Muchos lo pasaron para mañana a la tarde, a las 4”, explicó el neuquino, en medio de una jornada marcada por el enojo, la incertidumbre y el temor de quienes esperaban poder regresar a Neuquén.