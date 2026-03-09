El móvil de salud ocular ya entregó más de 800 anteojos a estudiantes de Neuquén: cómo sigue el recorrido

La actividad se realiza coordinada entre el gobierno neuquino y Nación. Se entregaron a adolescentes de 12 hasta 17 años en Confluencia y Alto Neuquén.

La atención para estudiantes continúa el recorrido por el interior de Neuquén.

Dos unidades móviles que realizan controles de agudeza visual, confección y entrega de anteojos a estudiantes de 12 hasta 17 años, ya recorrieron parte del territorio de Neuquén . Este operativo es parte de las acciones conjuntas entre el gobierno neuquino y el ministerio de Capital Humano de la Nación.

El programa “Ver para ser Libres”, brinda accesibilidad, eliminar barreras y garantiza igualdad de oportunidades a los estudiantes en el aula, entregando anteojos sin costo para los beneficiarios.

Ambos colectivos nacionales funcionan como laboratorios ópticos móviles y trabajan a la par de los equipos de Salud de la provincia que suma la presencia de un vacunatorio, el mamógrafo móvil y el odontomóvil en la capital neuquina. De esta manera se amplían los servicios sanitarios durante las dos semanas que durará este operativo.

Desde su puesta en marcha ya se recorrieron las ciudades de Neuquén y Chos Malal. Durante la semana pasada, en el Estadio Ruca Che se realizaron: 469 controles oftalmológicos, 433 anteojos entregados, se realizaron 48 mamografías y 132 consultas odontológicas. En la ciudad de Chos Malal: 345 controles oftalmológicos, 310 anteojos entregados.

Desde este lunes 9 de marzo el operativo continuará su recorrido en la Región del Pehuén, la Región Lagos del Sur y Región Confluencia.

En la localidad de Zapala comenzó el viernes 6 de marzo, con 99 controles oftalmológicos, 88 anteojos entregados. La actividad continúa el 9 y 10 de marzo de 8 a 17h, en el edificio donde funciona la Región Sanitaria ubicada en Trannack 2500.

En Junín de los Andes, los camiones realizarán los controles el 11 de marzo, instalado en el hospital local. En San Martín de los Andes será el 12 de marzo en el gimnasio municipal Javier Carriqueo, ubicado en Pasaje del Pueblo 140; y en Villa La Angostura el 13 de marzo en lugar a definir. En las tres localidades será desde las 8 a 16 con cita previa y a demanda, para adolescentes de 12 a 17 años que no tengan obra social.

En Neuquén capital, continuará funcionando en el Estadio Ruca Che, calle Antártida Argentina 3901, del 9 al 13 de marzo, de 8 a 17hs.

Los programas de salud

El programa nacional se denomina “Ver para ser Libres” y se suma al plan provincial de salud escolar de entrega de lentes que ya se viene ejecutando.

El programa nacional realiza controles de agudeza visual y la confección de anteojos mediante recetas específicas y entrega inmediata, garantizando que el derecho a ver bien llegue a cada rincón de la provincia.

El plan escolar neuquino aborda a estudiantes de 5 a 8 años. Con la llegada de los dispositivos nacionales, la capacidad de respuesta se potenciará significativamente, llegando a adolescentes de 12 hasta 17 años. La logística prevé una capacidad de respuesta de 200 anteojos por día, permitiendo que muchos estudiantes se lleven su corrección óptica en el momento.