Jurados populares: qué hacer si te llega la notificación ¿Es obligatorio? y cómo evitar estafas

En las últimas semanas comenzaron a enviarse las notificaciones para aquellas personas que resultaron sorteadas como jurados populares a fines del año pasado, con el fin de que completen una declaración jurada para elaborar el listado definitivo.

El pasado 26 de noviembre de 2025 se realizó el sorteo público en el que fueron seleccionados 1.104 ciudadanos y ciudadanas de la I Circunscripción Judicial de Neuquén, que abarca como posibles jurados para 2026 y 2027.

Esto no significa que necesariamente actuaran como jurados populares. El proceso tiene una segunda instancia: en caso de que se lleve adelante un juicio por jurados, de este listado definitivo se sorteará un número aproximado de 60 ciudadanos y ciudadanas serán notificados para asistir a una audiencia de selección de jurados.

De esa audiencia surgirán 12 jurados titulares y 4 suplentes que serán quienes actúen durante el juicio para determinar la responsabilidad o no de una o varias personas acusadas de algún delito. Cualquier persona empadronada en Neuquén que tenga entre 21 y 75 años puede resultar seleccionada.

Notificación jurado popular

Según afirmó Tamara Peutrén, funcionaria de la oficina judicial y responsable de juicios por jurados en diálogo con Somos El Valle: "las recomendaciones son que puedan completar cuanto antes la declaración jurada. Lo más práctico es que nos remitan una fotito con la declaración jurada y nos las manden al número de teléfono que está en la cédula de notificación como todos los demás datos".

"Este año como novedad cambiamos el formato, tratamos de hacer otro modelito un poco más práctico, más sencillo con un pequeño banner, un folletito ilustrativo con consultas y algunas preguntas que nos hacía normalmente la gente", expresó. "En la cédula está bastante claro cuáles son todos los medios para para poder enviarnos la declaración jurada", enfatizó Peutrén.

¿Cómo evitar estafas?

Las declaraciones juradas que se remiten a la Justicia para continuar con el proceso de resultar elegido para ser jurado popular contienen información personal potencialmente sensible. Es por esto que es posible cerciorarse de si la notificación que se entrega es verídica.

"Los oficiales notificadores son oficiales de justicia. Entonces, si bien tienen la información, la idea es que ellos dejen la declaración jurada, con una cédula de este de estilo, con una declaración jurada, la cual tiene información personal que completar, pero también la gente puede consultar, si tiene alguna duda o consulta, ingresar a la página del Poder Judicial y ingresando con su DNI también puede verificar si esta información es certera o no", explicó Peutrén.

PODER JUDICIAL NQN Ciudad Judicial de Neuquén.

¿Qué hace un jurado popular?

Un jurado popular interviene en aquellas causas penales en los que se juzguen delitos contra la integridad sexual o en los que el resultado del delito sea la muerte o lesiones gravísimas siempre que la fiscalía pretenda una pena de 15 años o más de prisión.

Entre otros requisitos, para ser jurado popular se debe ser argentino/a y tener entre 21 y 75 años de edad. No es necesario que las personas que actúen como jurado posean conocimientos sobre Derecho Penal. De hecho, no puede ser jurado popular ningún ciudadano o ciudadana que posea título de abogado. El jurado deberá resolver exclusivamente considerando la prueba que se presente durante el juicio y en base a su sentido común.

Las obligaciones de los jurados populares

Participar como jurado es una carga pública, es decir, una obligación. Al recibir la notificación, dentro de las siguientes 72 horas, el ciudadano o ciudadana debe completar el formulario de declaración jurada al que se puede acceder a través de un código QR que trae la misma cédula de notificación, o también a mano.

En este último caso, el formulario puede ser escaneado o fotografiado y enviado de manera digital por whatsapp al 299 469-8887o por mail a [email protected]. También puede acercar el formulario personalmente a la Mesa de Entrada de la Oficina Judicial Penal de Neuquén ubicada en Leloir 686 de 8 a 14 hs.

Tanto el whatsapp como el mail son medios a través de los cuales se pueden realizar consultas en caso de recibir la cédula de notificación.

Caso Johana - Chubut .- Jurado Popular.jpg Chubut: condenaron a 14 años de prisióna un pastor evangélico de Trelew que fue juzgado por un jurado popular.

Al ser una carga pública y de selección aleatoria entre todos los empadronados en Neuquén (a diferencia de ser autoridad de mesa en las elecciones, que es voluntario, por ejemplo), prestar servicio como jurado popular es obligatorio y no remunerado. Sin embargo, al tratarse de un deber civil, ser jurado computa como una falta justificada, en caso de coincidir con el horario laboral del seleccionado, según aclararon desde la Justicia.

Explicaron, también, que en caso de estar empadronado en Neuquén pero residir en otra localidad, la persona puede informarlo en la declaración jurada.