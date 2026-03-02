Declaran culpable al acusado de matar a tiros a Carita de Bebé, un famoso ladrón de Chubut

El jurado popular de Comodoro Rivadavia dio su veredicto y el asesino afronta una pena mínima de 8 años y 10 meses de cárcel. La definen el viernes.

Carita de Bebé, el famoso ladrón de Chubut, fue baleado el 4 de agosto de 2024 en plena calle de Comodoro Rivadavia.

Doce vecinos de Comodoro Rivadavia —seis mujeres y seis hombres— declararon culpable a Enrique Andrés Silva por el asesinato de Néstor Emiliano Figueroa , un famoso ladrón conocido como "Carita de Bebé" , en lo que fue el primer juicio por jurados del año en la ciudad petrolera de Chubut . El fallo, como exigen las normas para que tenga validez, fue unánime.

El tribunal popular lo encontró penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego , figura que prevé una condena de entre 10 años y 8 meses y 33 años de prisión .

El debate oral se desarrolló a lo largo de dos jornadas de la semana en los tribunales penales del barrio Roca.

La audiencia de cesura —instancia en la que se discutirá el monto de la pena para el asesino— quedó fijada para este viernes 6 de marzo, a cargo de la jueza técnica Daniela Arcuri.

En esa instancia, tanto la fiscalía como la defensa expondrán sus argumentos sobre la condena que corresponde aplicar. Y acaso se pueda conocer algo más sobre los motivos que podrían haber llevado al crimen de uno de los ladrones más conocidos de Chubut, y que apenas unos días atrás se había visto involucrado en dos hechos delictivo contra la propiedad casi seguidos.

El crimen de Carita de Bebé en Chubut

El 4 de agosto de 2024, cerca de las cuatro de la tarde, vecinos de la calle Luis Pasteur al 2000 llamaron a la policía al escuchar disparos. Cuando llegaron al lugar, los efectivos encontraron a Figueroa herido en el abdomen. Estaba consciente, pero fuel a los códigos del mundo del hampa, se negó a dar información sobre quién lo había atacado.

Acusado del crimen de Carita de Bebé Enrique Silva, que se entregó horas después de la muerte de Carita de Bebé en el hospital, fue declarado culpable y espera que se defina su pena.

Fue trasladado de urgencia al hospital regional de Comodoro, donde por la gravedad de su cuadro quedó internado. Murió 48 horas después a causa de las heridas recibidas. Y poco después, acorralado por haber quedado filmado y con la confirmación de que el caso se había convertido en un homicidio, el presunto responsable se entregó voluntariamente en la fiscalía, luego de varios allanamientos realizados sin éxito para dar con su paradero.

Angora, casi dos años después, durante el juicio el jurado popular evaluó pericias balísticas, testimonios y demás pruebas presentadas por ambas partes para reconstruir las circunstancias del ataque. De ese modo, definió la culpabilidad del único imputado.

Ladrón activo hasta sus últimos días

Figueroa tenía 26 años y era conocido en varios sectores de la zona sur de la ciudad, especialmente en el barrio 30 de Octubre. Contaba con antecedentes penales y múltiples detenciones previas, entre ellas causas por tenencia de arma de fuego, amenazas y lesiones entre 2020 y 2021.

Se podría decir que cuando fue asesiunado, estaba lejos de retirarse. Es más: continuaba muy activo. En la semana anterior al ataque había sido detenido en dos oportunidades: el 29 de julio por entrar a robar a una casa, luego de ser sorprendido por los dueños y vecinos. Y el 31 de julio, otra persona lo sorprendió intentando robar elementos de un Peugeot 207 blanco estacionado frente a un restaurant y lo entregó a la policía.

El final similar de su hermano y la condena al asesino

El crimen de Emiliano reabrió una herida familiar. Su hermano, Ezequiel Edgar Figueroa, fue asesinado el 31 de marzo de 2014 cuando tenía 17 años. Viajaba en un colectivo rumbo a la escuela cuando Jonathan Awad Mustafá, con quien tenía conflictos previos, le disparó arriba del interno de la línea 1 y continuó su ataque mientras el joven intentaba descender y huir. Todo, delante de otros pasajeros.

Ezquiel Figueroa, hermano mayor de Carita de Bebé, fue asesinado en marzo de 2014 en Comodoro Rivadavia. Ezequiel Figueroa fue atacado a tiros arriba del colectivo, cuando tenía 17 años e iba camino a la escuela.

Ezequiel murió en la calle, a metros de la parada de Chaco y Alvear. Por ese crimen, un tribunal integrado por los jueces Raquel Tassello, Mariano Nicosia y la misma Daniela Arcuri que ahora definirá la pena de Selva, condenó a Awad Mustafá a 11 años de prisión por homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, la misma figura que le cabe a Silva. La pena fue confirmada luego por la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia.