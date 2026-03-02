Femicidio de Valeria Schwab: amenazaron a la hermana y le dijeron "te vamos a encontrar"

Jessica Schwab denunció que recibió varios mensajes intimidatorios. Los vinculó con sus movilizaciones en Comodoro Rivadavia y su reclamo de justicia.

La hermana de Valeria Schwab, quien fue asesinada en enero último en Comodoro Rivadavia , Chubut , denunció públicamente que viene recibiendo amenazas y mensajes intimidatorios, mientras lleva adelante movilizaciones y reclamos de justicia.

Jessica Schwab viene pidiendo que se amplíe la investigación por el femicidio de su hermana, desde que el Ministerio Público Fiscal de Chubut declaró como único responsable del crimen a Jonathan Mario Chacano, un albañil de 34 años que se suicidó en las horas posteriores.

Según sostiene Jessica, tuvo que haber otros implicados en el homicidio de Valeria. Dice que hay testigos, imágenes de cámaras de seguridad y hasta análisis de ADN que Chacano habría tenido al menos dos cómplices como partícipes secundarios, y solicitó ser incorporada a la causa como querellante particular para poder pedirle medidas de prueba al juez sin tener que pasar por la fiscalía.

Valeria Schwab, víctima de femicidio en Comodoro Rivadavia, Chubut Valeria Schwab, víctima de femicidio en Comodoro Rivadavia, Chubut.

“A raíz de las manifestaciones, las marchas y cuando vamos a hacer visible el caso de mi hermana como familia, estoy recibiendo continuamente amenazas en las redes sociales”, le dijo Jessica al medio local Adnsur.

Detalló, en ese sentido, que se acumulan las acusaciones contra ella y las teorías “malintencionadas”.

Jessica Schwab: "Dicen que quiero un cargo político"

“Hay posteos que dicen que quiero un cargo político, amenazas de ese tipo. Y últimamente recibí una donde dijeron que me van a encontrar, que se van a encargar de investigar que fui yo la que hizo esto”, aseguró Jessica.

“Hay gente que lamentablemente está muy loca. Y obviamente que me da un poco de miedo esta clase de gente”, añadió la mujer.

Maria Laura Blanco, fiscal de Comodoro Rivadavia y el femicidio de Valeria Schwab María Laura Blanco, la fiscal de Comodoro Rivadavia que declaró que Jonathan Chacano fue el único culpable en el femicidio de Valeria Schwab.

Jessica aclaró que es toda la familia de Valeria la que está detrás del pedido de justicia, pero que ella asumió el rol de ponerse como cara visible en el reclamo para preservar a su madre y evitarle una exposición traumática.

“Nos atraviesa el dolor y queremos que se investigue hasta el final, todas las situaciones. Yo resguardo a mi mamá, por eso soy la que habla”, dijo.

En cuanto a las amenazas, anticipó que presentará una denuncia formal. “Voy a ir a la Brigada de Investigaciones. Voy a llevar las capturas correspondientes de cada uno que me haya hecho menciones malintencionadas”, expresó.

Señaló que, entre los perfiles de donde provienen las amenazas, “hay algunos que no son truchos” definitivamente, y de otros dijo no tener la certeza.

Jessica Schwab, hermana de Valeria Schwab, asesinada en Comodoro Rivadavia, Chubut Jessica Schwab, hermana de Valeria Schwab, asesinada en Comodoro Rivadavia, Chubut.

“De eso seguramente se va a encargar la Unidad de Investigaciones. Haré la averiguación correspondiente a través de la dirección IP y el que haya dicho lo que dijo va a tener que retractarse o enfrentar las consecuencias”, aseguró.

Comodoro Rivadavia: el femicidio y las sospechas

Valeria Schwab fue asesinada en Comodoro Rivadavia entre la noche del 13 y la madrugada del 14 de enero. Su cuerpo fue encontrado en un barranco. Tenía 39 años

La fiscal general María Laura Blanco declaró culpable al albañil Chacano, de 34 años, y dijo que “no se encontró ADN de ninguna otra persona” en el cuerpo de Valeria.

Según la familia, en cambio, el perfil genético hallado en la muestra de un hisopado que se le realizó a las uñas de la víctima “es una mezcla de al menos cuatro personas” incluyendo a la propia Valeria, es decir que Chacano habría actuado con dos cómplices.