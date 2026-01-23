Salió a buscar trabajo en Comodoro y apareció muerto: un video clave cambió el eje de la investigación

La Fiscalía incorporó filmaciones de una cámara que registró los últimos minutos del joven de 28 años en el cerro Chenque.

La causa por la muerte de Diego Ezequiel Serón , el joven que estuvo más de diez días desaparecido en Comodoro Rivadavia , entró en una nueva etapa tras la aparición de un video determinante .

La grabación —aportada de forma voluntaria por un vecino del barrio Centro, cuya casa colinda con el cerro Chenque— permitió reconstruir una secuencia de tiempo y lugar que cambia el rumbo de la investigación .

Según cuentan desde la fiscalía, que desde hace horas estudia ese segundo a segundo que quedó registrado, el video muestra una única silueta y no aparece la participación de otras personas en el momento de la caída.

diego seron joven asesinado comodoro hallazgo La zona de difícil acceso donde fue hallado Seron.

Con este elemento, la hipótesis de un crimen, que había sobrevolado el caso durante los días de búsqueda, pierde fuerza. De hecho, el fiscal jefe Cristian Olazábal señaló que, a partir del análisis de las cámaras y de los datos preliminares del examen forense, no surgen indicios de intervención de terceros.

La cámara que registró los últimos minutos y el dato que cambió todo

Según el detalle que manejan los investigadores, la secuencia fílmica permite trazar una cronología concreta. Primero, una cámara lo capta a las 17:12 en un punto ubicado a pocos minutos a pie del sector de aterrazamientos; luego, a las 17:20, la cámara del vecino muestra una sola figura desplazándose por uno de los niveles del Chenque.

Después de detenerse un breve lapso, se produce la caída, sin que se advierta la presencia de terceros.

Diego Serón Joven Asesinado Comodoro Rivadavia

El material ya está en manos del Ministerio Público Fiscal, que lo analiza cuadro por cuadro para respaldar la reconstrucción y cruzarla con el resto de las medidas que se tomaron desde que se denunció la desaparición.

En ese marco, Olazábal mantuvo una reunión con la familia para informarle los avances y el nuevo elemento incorporado a la causa.

Qué dijo el fiscal y qué pericias faltan para cerrar la hipótesis

En diálogo con ADNSUR, el fiscal sostuvo que los resultados preliminares de la autopsia son compatibles con una caída y no muestran señales de una muerte con participación de otras personas. Sin embargo, remarcó que todavía resta el informe final y otros estudios complementarios para cerrar la conclusión con precisión.

En paralelo, la Fiscalía y la Policía Científica continúan con pericias para contrastar la dinámica del hecho con lo que se ve en el video, además de revisar medidas previas como los allanamientos realizados durante la búsqueda y la información reunida sobre los movimientos del joven en las horas previas.

La desaparición, el hallazgo y la zona donde apareció el cuerpo

Serón había desaparecido el 7 de enero, cuando salió de su casa rumbo a una entrevista laboral. Días después, tras operativos de rastrillaje, el cuerpo fue hallado en el sector conocido como Rincón del Diablo, una zona de difícil acceso cercana al cerro Chenque, mediante tareas que incluyeron el uso de drones.

El lugar, con pendientes pronunciadas y sectores complejos para recorrer, fue uno de los puntos que complicó los operativos de búsqueda iniciales. Con la incorporación del registro de cámaras, la causa se reorienta: de la incertidumbre y las sospechas de los primeros días, a una reconstrucción más cerrada sobre lo ocurrido en ese tramo del Chenque.