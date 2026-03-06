Furor por Sergio "Maravilla" Martínez en la Patagonia: trasladarán su presentación a un lugar más grande

La clínica que dará el ex campeón mundial de boxeo generó una enorme expectativa. Ya tiene fecha pero falta definir la sede.

El anuncio de la presencia del ex campeón mundial Sergio “Maravilla” Martínez en la Patagonia generó una enorme expectativa entre los fanáticos del boxeo, a tal punto que el club de Comodoro Rivadavia que organiza la visita a la provincia de Chubut confirmó que está buscando un lugar más grande que el previsto inicialmente para el evento.

Martínez, quien prepara su regreso al ring a los 51 años , dará una clínica organizada por el club de kickboxing Team Mellado, de Comodoro Rivadavia, el próximo sábado 28 de marzo.

Originalmente, el evento iba a ser realizado en el gimnasio del Team Mellado, pero Alejandro Mellado, titular de la institución, explicó que la alta demanda los llevó a apuntarle a un cambio de sede.

“Lo de Maravilla está explotando. Nosotros habíamos pensado hacerlo en nuestro gimnasio, pero por la cantidad de gente que quiere participar seguramente tendremos que buscar otro lugar. Esta semana vamos a confirmar dónde se hará”, adelantó Mellado tras una reunión que mantuvo con el titular del ente oficial Comodoro Deportes, Hernán Martínez.

Patagonia y, después, una pelea oficial

El ex campeón del mundo pasará por la ciudad chubutense pocos días antes de su vuelta a la competencia oficial, que tiene fecha el 11 de abril próximo, cuando enfrentará al campeón de artes marciales mixtas Nicolás Ryske, en el combate de fondo de la Noche de Leyendas III.

Sergio Maravilla Martínez Sergio Maravilla Martínez en la Patagonia. Gran expectativa en Comodoro Rivadavia, Chubut.

Esta pelea, que Maravilla definió como “un moño” para su extensa carrera, se llevará a cabo en el Live Arena de Tortuguitas, en la provincia de Buenos Aires.

Tras la visita del boxeador quilmeño, el Team Mellado ya tiene previstas otras actividades importantes.

“Después, en abril, viene Cristian Bosch, excampeón mundial de muay thai del Consejo Mundial y de kickboxing de la WKN, con una referente del kickboxing como es Belén ‘la Bombita’ Cabrera”, adelantó el titular del dojo.

“Y en mayo -agregó- ya estaramos con el festival Guerra de Leones, que va a ser un evento bastante grande, como lo hicimos el año pasado”.

Un Maravilla Martínez súper entrenado

Algo que está claro es que Maravilla Martínez va a llegar a Comodoro Rivadavia en su mejor forma, ya que hace rato que viene entrenándose a full para su pelea con Ryske.

“No concibo subir a un ring sin estar bien entrenado, sin dejar todo lo demás de lado”, sostuvo el ex campeón, para quien la pelea en Buenos Aires significará su retorno a la actividad boxística oficial dos años después de su segundo retiro.

“No peleo por el ranking o el récord, lo hago por honor. No corremos en todas las pelotas que nos tiran en la cancha a esta edad, pero en esta sí quiero hacerlo”, agregó.

Maravilla tiene un récord de 57 victorias (32 KO), 3 derrotas y dos peleas empatadas. En los últimos dos años subió al ring dos veces pero de manera no oficial: le ganó al ex arquero de Boca Pablo Migliore en 2024 en cancha de Vélez y el año pasado perdió con el luchador MMA Luciano Staropoli en el estadio de Huracán de Parque Patricios.