Quieren sacar a los limpiavidrios de las calles de una importante ciudad de la Patagonia

Un concejal presentó un proyecto para ampliar el alcance de una norma que ya restringe la actividad de los cuidacoches o " trapitos ".

El Concejo Deliberante de una importante ciudad de la Patagonia podría prohibir a los limpiavidrios. Así será en caso de que resulte aprobada una modificación de una ordenanza ya vigente que ingresó recientemente al cuerpo legislativo y espera a ser tratada en el corto plazo.

Si así fuera, en las calles de Comodoro Rivadavia ya nadie podrá ofrecer ese servicio que en las grandes urbes es tan frecuente como generador de polémicas entre quienes lo defienden como una fuente de ingresos válida y los que, en cambio, lo señalan como un riesgo de hechos de violencia y amenazas contra los conductores.

En este último grupo se ubica el concejal filo libertario y opositor al gobierno local, Omar Lattanzio , responsable de la iniciativa que fue ingresada el 20 de febrero al cuerpo legislativo.

"Esta ordenanza busca que todos los habitantes puedan transitar tranquilos por la ciudad. En este momento, hay mujeres que pasan semáforos en rojo para que esta gente no se les venga encima del auto o paran a media cuadra para no llegar a donde están ellos", fundamentó en diálogo con ADNSUR el edil, quien desde el mes pasado está difundiendo el proyecto para empujar con el respaldo de la opinión pública su tratamiento y aprobación, aunque obviamente no todos están de acuerdo con su planteo.

De todos modos, comentó que desde que su propuesta tomó estado público, recibió "muchísimos" llamados de personas a las que, circulando por la ciudad, les han "golpeado vehículos, que han tratado mal a personas o que han intentado sacar algo".

De los trapitos a los limpiavidrios

"Se modifica la ordenanza porque en la original se hablaba como 'trapitos', y generalmente se conoce como 'trapitos' a aquellos que son cuidacoches, y por el tema de cuidacoches, ya el código de convivencia provincial lo contempla y ya está penado ese tema. Entonces modifiqué esta ordenanza, y ahora es sobre limpiavidrios en la vía pública", resumió.

El dirigente liberal y titular del unibloque Raúl Alfonsín en el Concejo local aclaró con contundencia: "Esta ordenanza es una prohibición absoluta sobre el tema de la limpieza de parabrisas y vidrios en la vía pública", aclaró. Es decir: de ser convalidada, no podrá haber personas ofreciendo esta tarea en bocacalles, semáforos, rotondas, avenidas, rutas ni cualquier otro espacio público.

El también excandidato a intendente del partido Por la Libertad Independiente Chubutense (PLICH), identificado con el gobierno nacional de Javier Milei pero enfrentado a los libertarios locales, señaló que con esta modificación "ya puede tener intervención tanto la Secretaría de Seguridad del Municipio como la policía provincial".

"Yo, en su momento, había ido a hablar con la policía; me habían dicho que no tenían respaldo y ahora, con esta ordenanza, ya vamos a ordenar un poco este tema", sintetizó dando por sentada la aprobación.

Omar Lattazio - concejal opositor de Comodoro Rivadavia que quiere sacar a los limpiavidrios de las calles Omar Lattazio, el concejal opositor de Comodoro Rivadavia que impulsa el proyecto de sacar a los limpiavidrios de las calles.

"Me parece que somos vecinos que queremos circular libremente por la ciudad, no que nos traten mal, nos insulten, nos escupan o nos golpeen los vehículos", insistió en sus argumentos.

El concejal también especuló con que su propuesta podría ser el punto de partida para una suerte de erradicación más amplia del trabajo informal en las calles: "Esto sería un punto final para esto (los limpiavidrios) y, quizás, un punto inicial para sacar a todos los que están en la calle para que no traten de robar o hacer este tipo de cosas".

Reacción de un malabarista de los semáforos

Claro que su mirada no sólo genera respaldo, sino que también surgen algunos detractores. En febrero, cuando dio a conocer su iniciativa, un reconocido personaje callejero de la ciudad le salió al cruce.

Cristian Jeremías Pino, conocido como "Pin" y quien trabaja realizando malabares en los semáforos, utilizó sus redes sociales para rechazar contundentemente el proyecto.

En su publicación, que rápidamente se multiplicó en las redes, escribió desafiante: "A mí no me van a sacar nunca de la calle, así que quédense con las ganas". Y aclaró: "Yo no soy trapito, soy malabarista y trabajo en el semáforo que a mí se me da la gana".