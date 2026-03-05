La muerte de Sofía Devries cuando buceaba en Puerto Madryn: qué se sabe hasta ahora en la causa

Tras la confirmación de que la joven se ahogó y el cuerpo no tenía lesiones, la fiscalía se centra en establecer si hubo responsabilidad de terceros por negligencia.

Sofía Devries murió el 16 de febrero, mientras buceaba en Puerto Madryn con un grupo que viajó desde Buenos Aires para obtener una certificación internacional.

A poco menos de dos meses de la muerte de Sofía Devries , la joven de 23 años que se ahogó en el fondo del mar durante una práctica de buceo en Puerto Madryn , la investigación del caso está centrada en determinar si hubo negligencia o falta de debido cuidado por parte de los responsables de llevar adelante la excursión.

Sofía desapareció el lunes 16 de febrero mientras realizaba una inmersión para obtener una certificación internacional como buzo deportivo en la zona de Punta Cuevas , en Puerto Madryn , Chubut .

Tras más de dos días de búsqueda, el operativo liderado por la Prefectura Naval Argentina dio con su cuerpo a unos 20-25 metros de profundidad , en el mismo lugar en el que había estado buceando junto al grupo con el que había llegado a la Ciudad del Golfo desde Villa Ballester , en el partido de San Martín , en la zona noroeste del Gran Buenos Aires .

La causa de muerte

La búsqueda del cuerpo había sido la prioridad en esos primeros momentos de la investigación. Y el hallazgo permitió avanzar en peritajes para establecer la causa de muerte: los informes preliminares confirmaron que se produjo por asfixia por sumersión. La joven buzo se ahogó.

Otro dato central que ya está confirmado: en el cuerpo de Sofía no aparecieron lesiones ni ninguna otra señal que lleve a seguir una hipótesis vinculada a algún accidente o incidente violento, o a la participación de terceros.

Lo cierto es que con estos datos se fortaleció la hipótesis que se venía manejando desde el primer momento: que cuando el grupo se dispuso a salir a la superficie, una combinación de factores como la profundidad, la temperatura del agua o la falta de experiencia necesaria pudo haber provocado una reacción de pánico en Sofía, que en ese contexto, se habría quitado el regulador o realizado alguna maniobra incorrecta.

Otra de las cuestiones que se supieron desde el primer momento es que en ese momento, la visibilidad en el mar estaba reducida a entre 20 y apenas cinco metros, debido a corrientes marinas.

Sofía Devries El lugar donde fue hallado el cuerpo y las zonas que abarcó el operativo de búsqueda, que se extendió casi dos días.

Ese mismo factor que dificultaba la búsqueda del cuerpo por parte de las fuerzas de seguridad, en el momento de la emergencia también impidió que tanto el novio de la joven como el instructor del grupo —que se volvieron a sumergir varias veces para buscarla— lograran encontrarla. No la vieron más.

Sin embargo, luego de más de dos días de un operativo de búsqueda que fue ampliando el área de cobertura e incorporando cada vez más recursos, con embarcaciones, buzos especializados, equipos técnicos como robots submarinos y apoyo aéreo, el cuerpo apareció en el mismo lugar donde el grupo estaba buceando.

Cerca de las 14.30 del miércoles, un ROV (o robot submarino) lo detectó en la popa del Hu Shun Yu 809, el pesquero chino hundido y convertido en parque submarino donde estaba buceando el grupo de siete personas más el instructor. Allí mismo donde dos de sus compañeros, desesperadamente, habían intentado sin éxito dar con ella en medio de la emergencia.

"Cuando el ROV divisó el cuerpo, se avisó inmediatamente a la Prefectura. A partir de ahí, los buzos bajaron para asegurar y retirar el cuerpo, siguiendo el protocolo correspondiente", explicó más tarde Juan Manuel Casal, buzo profesional y el operador del equipo submarino de una empresa privada.

Los responsables de la excursión de buceo en Puerto Madryn

Los otros datos que se lograron establecer durante las horas de búsqueda es que el grupo estaba integrado por siete personas y un instructor de buceo pertenecientes a una escuela de Villa Ballester que organizó el viaje a Puerto Madryn para que pudieran obtener la licencia de buzo deportivo.

Por otra parte, un operador local -Freediving Pagatonia- había sido contratado para el traslado y la logística de la excursión hacia el campo de buceo. Esto involucró a una octava persona, patrón de la embarcación que utilizaron. Hace unos días, su dueño rompió el silencio y habló de lo sucedido con un video que publicó en las redes: "Lo que pasó me va a atormentar para siempre", dijo.

En función de esto, una vez hallado el cuerpo y realizada la autopsia que reveló la causa de muerte y la ausencia de lesiones, la investigación se orienta a establecer si existió o no responsabilidad de un tercero, es decir, si hubo fallas en las condiciones de cuidado o en la organización.

Definirlo no aparece como un trámite sencillo. "Es un proceso de largo aliento", remarcó recientemente el fiscal jefe de Puerto Madryn, Alex Williams, hoy al frente de la investigación en la causa.

Lo que ya se pudo establecer y las incógnitas a develar

En su momento, su par María Ángeles Cárcamo, que estaba de turno en el momento de la desaparición de Sofía y se encargó de los primeros trámites, confirmó que "el problema se produjo cuando intentaban ascender. En ese instante, la joven tuvo un inconveniente y no logró salir a la superficie. Se pierde de vista de manera inmediata".

También confirmó que habían descendido "todos juntos" y que lo planeado era salir de la misma manera. Pero esto no sucedió.

Aquí se abrió una primera incógnita, que aún no quedó aclarada: si el instructor estaba presente junto al grupo en el momento exacto del incidente o si había ascendido a la superficie antes. Esto podría hacerlo pasible de haber incurrido en negligencia.

El hecho de que haya viajado a Chubut para obtener la certificación internacional PADI como buzo deportivo permitió inferir que Sofía no era una novata, sino que tenía ya alguna experiencia en la actividad submarina. El punto que queda por dilucidar es si era suficiente como para llevarla a bucear en ese sitio y en las condiciones en las que estaba el mar en ese momento.

Sofía Devries, desaparecida en la costa de Puerto Madryn Sofía Devries desapareció el 16 de febrero en la costa de Puerto Madryn y su cuerpo fue hallado dos días después.

Otro aspecto bajo análisis mencionado por la fiscal inicial del caso fue el cumplimiento de los protocolos de seguridad, y en particular si la cantidad de buzos era proporcional a la cantidad de instructores presentes.

La funcionaria judicial aclaró que no sería un punto fácil de precisar: "Deberán decirlo los especialistas. Algunos sostienen que sí, otros que no. Si hay opiniones disímiles, es porque probablemente no haya una normativa tan concreta", especuló.

Protocolos y manuales para basarse en normas claras

Con la investigación ya más avanzada, esta semana hubo novedades respecto a la definición de los protocolos y manuales que serán tenidos en cuenta como referencia para pedirles a los expertos que evalúen tanto el desempeño del instructor como de las prestaciones de la escuela de buceo bonaerense y la empresa de Puerto Madryn: se tomarán estándares de una organización con base en California, Estados Unidos.

Así lo indicó el propio fiscal Williams, quien explicó que de este modo se podrá avanzar en la revisión de lño sucedido basándose en normas escritas y protocolos precisos correspondientes al buceo recreativo, para lo cual ya hay contactos con la Professional Association of Diving Instructors (PADI; Asociación Profesional de Instructores de Buceo), considerada referencia a nivel mundial.

El fiscal refirió que, cuando cuenten con el material, harán un análisis y luego convocarán especialistas para que den una opinión técnica fundada.

Qué pasó en la emergencia

En la investigación se busca establecer también si se activó correctamente el protocolo de "buzo perdido" cuando Sofía se separó del grupo y se produjo la emergencia. Todo con los manuales de PADI como guía.

En su momento, la fiscal de turno había confirmado que el instructor se sumergió en varias oportunidades para tratar de encontrar a la buzo perdida, al punto que luego debió recibir asistencia médica.

Lo cierto es que el otro que fue asistido médicamente fue el novio de Sofía, quien salió descompensado del agua y también intentó encontrar a su compañera. La investigación también apelará a los protocolos de PADI para evaluar su intento de asistencia y por qué otros buceadores presentes no pudieron intervenir para completar el ascenso de Sofía a la superficie.

En este aspecto entra en juego la presencia —o no— del instructor debajo del agua junto al grupo cuando se presentó el problema.

Cuando todavía buscaban el cuerpo, la fiscal Cárcamo había reconocido que la visibilidad reducida en el fondo marino y la rapidez con que se desarrollaron los hechos dificultaron la reconstrucción precisa respecto a ese punto. "No puedo afirmar ni descartar su presencia en ese momento bajo el agua", explicó.

El Hu Shun Yu 809 es un parque artificial de buceo en Puerto Madryn

Además del desempeño del instructor, hay cuestiones vinculadas al equipamiento utilizado en la excursión de buceo que también están en análisis. Se ordenaron peritajes sobre el que llevaba Sofía (tanque, regulador y chaleco compensador) para descartar fallas técnicas o falta de mantenimiento que pudieran haber precipitado el incidente.

Se analiza, también, si el aire contenido en el tanque era el adecuado para una profundidad de 25 metros.

Por último, especialmente sobre la escuela de buceo bonaerense podría recaer la responsabilidad respecto a una eventual "falta a los deberes de cuidado", lo que incluye verificar si la joven contaba con la experiencia previa necesaria para la zona y profundidad de la inmersión realizada.

La resolución del caso depende ahora de la comparación entre las declaraciones de los testigos y lo estipulado en las normas de buceo de EE.UU. Por el momento, las eventuales responsabilidades respecto al accidente que le costó a Sofía, si es que hubo alguna, siguen sin definirse: la fiscalía no imputó a ninguno de los involucrados en la excursión de buceo que terminó en tragedia.