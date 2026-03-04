Investigan la muerte de un profesor en su departamento: estaba maniatado y con un trapo en la boca

Fue encontrado en su departamento del barrio porteño cerca de las 14 de este miércoles. Los detalles de la investigación

Las circunstancias de la muerte todavía están bajo investigación y no se descarta ninguna hipótesis.

La Justicia investiga la muerte de David Walter Aguirre (55), quien fue encontrado maniatado y con un trapo en la boca. Según informaron las autoridades, la víctima estaba dentro de su departamento en Hidalgo al 300, en el barrio porteño de Caballito.

De acuerdo con la información inicial, Aguirre usaba su vivienda como oficina administrativa, vivía solo y no tenía hijos. Era profesor y director de la carrera de Administración de la Universidad de Flores (UFLO) desde 2018, según detalla su perfil de Linkedin.

Según informó TN, el hombre también trabajaba en la UBA como docente de la materia de Planeamiento a Largo Plazo de la Facultad de Ciencias Económicas, de acuerdo al testimonio de sus vecinos.

La carrera de David Walter Aguirre

Aguirre dictaba la misma materia para el programa UBA XXII de Educación Universitaria en las cárceles, principalmente en la Unidad Penal N°2 de la cárcel de Devoto.

Entre su experiencia laboral, figura su trabajo como CEO de la empresa de ciberseguridad Fenikso desde 2024 hasta la actualidad. También fue responsable del Área de Informática y Administración de la compañía Flamaquímica SRL.

Muerte profesor UBA (1)

En años anteriores, fungió como profesor asociado de la Facultad de Administración de la UFLO, donde enseñó en materias de organización y simulación de empresas y estrategias empresariales. Fue docente adjunto interino de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) durante poco más de 13 años, dio clases de Comercialización Aplicada y Matemática Financiera en el Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios, y enseñó Economía Política en el Colegio del Pilar.

También fue consultor en el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires en 2011 en el Programa Conectar Igualdad, donde hizo relevamientos en Escobar, General Rodríguez, San Miguel y Chivilcoy. Además, capacitó a docentes en diseños curriculares del área de Economía y Administración, y entre 2008 y 2011, trabajó como consultor para distintas empresas.

Los detalles de la investigación hasta el momento

Durante la noche de este miércoles, los investigadores del crimen intentaban reconstruir, a partir de imágenes de cámaras de seguridad, el trayecto de un hombre con el que la víctima ingresó, pero que después salió solo del inmueble, según información de La Nación.

El hombre fue encontrado muerto alrededor de las 14:15 de este miércoles.

Según informaron fuentes policiales a TN, el alerta ingresó a través del 911 por una persona maniatada. Al llegar al lugar, efectivos se entrevistaron con un empleado administrativo de la víctima, César David Tintilay, quien relató que encontró a su empleador atado con precintos y con un trapo en la boca.

Muerte profesor UBA (2)

Minutos después llegó personal del SAME y un médico constató el fallecimiento. En el caso intervino el departamento de Homicidios y la Fiscalía Criminal y Correccional N°59 a cargo del Dr. Hernández. Hasta el momento no se descarta ninguna hipótesis.

El departamento estaba revuelto, aunque no había signos de ingreso forzado. Los investigadores sospechan que la víctima se habría encontrado con alguien durante la noche del martes y luego ambos fueron hasta el departamento.

Allegados aseguraron que hablaron con el profesor las últimas horas de ayer y no advirtieron nada fuera de lo habitual.