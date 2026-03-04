La inseguridad al palo: una vecina encontró a un hombre durmiendo en su camioneta

Según detalló la mujer, es un habitual de la zona y estaba rondando la cuadra la noche anterior. Sospechan que quiso robarse la camioneta y se quedó dormido.

En otro hecho de inseguridad, un hombre rompió el vidrio de una camioneta y se durmió adentro.

Una vecina del barrio Belén de Neuquén capital difundió un video para hacer eco de una indignante situación de inseguridad . Durante la mañana de este miércoles, la mujer salió a trabajar y a llevar a su hija a la escuela y se encontró con un insólito avistaje: un hombre estaba durmiendo en la camioneta de su padre.

Según relató Patricia, la vecina, en diálogo con LM Neuquén , el hombre frecuenta la plaza ubicada en la intersección de las calles Racedo y Gervassoni. Según su relato, varios vecinos reportan ver al hombre seguido seguido en la zona.

Al encontrarse con esta situación, Patricia llamó a su padre, quien intentó despertar y mover al hombre. Sin embargo, no lo logró, por lo que decidieron llamar a la Policía. "Además no sabíamos si tenía un arma o iba a reaccionar violentamente o si estaba herido, así que llamamos a la comisaría para que se encarguen ellos", contó.

El hombre es un habitual de la zona

Al llegar al lugar, los efectivos demoraron al hombre y lo transportaron a la comisaría. Según contó un oficial a Patricia, ya se lo han llevado en varias ocasiones por delitos menores. "Se lo llevan y lo liberan. Dicen que es el protocolo", afirmó. El hombre formaría parte de un grupo "de 3 o 4" que duermen en la plaza. "Se quedan ahí porque la plaza es oscura y pueden ver los movimientos de todos los vecinos y a ellos no los ven", agregó la vecina.

La mujer afirmó que, para entrar, el hombre de entre 30 y 35 años rompió una ventana para entrar y suponen que habría intentado arrancar la camioneta por daños que vieron en la palanca de cambios. "No entiendo cómo se quedó dormido, no sabemos si habrá consumido algo que lo hizo dormirse", dijo. Por prevención, la familia, que tiene varios vehículos, le quitó la batería a la Kangoo que se puede ver en el video.

Hombre dormido en camioneta barrio Belén

Esto no es casual, ya que, según denuncia Patricia, los robos han aumentado en la zona. "Te roban baterías, revisan bolsas de basura, provocan daño", dijo. Además, agregó que muchos jóvenes rondan la zona, sobre todo durante los fines de semana y causan disturbios. Una situación puntual que describió fue que rompen botellas en el medio de la calle, que después dañan las cubiertas de los autos.

Al revisar las cámaras de seguridad, Patricia se encontró con que el hombre estuvo "dando vueltas" por la cuadra y la plaza toda la noche. Según contó, se acercó a un vecino para "ofrecerle unas cosas que llevaba. El vecino le dijo que no y se fue de nuevo".

hombre durmiendo en camioneta plaza

Tras publicar su video en redes sociales, Patricia recibió mensajes que aludían a que el hombre es conocido en otras zonas de la ciudad, por ejemplo en el barrio Islas Malvinas, donde afirman que ha cometido delitos. Varios lo reconocieron con nombre.

Patricia afirmó que ninguna denuncia se realiza en el barrio a estas alturas. "Los vecinos ya están cansados de llamar a la Policía", dijo.