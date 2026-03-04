En Buenos Aires este tipo de encuentros son un éxito y este viernes esa movida de correr y conocer personas desembarca en la ciudad en forma de Run & Wine.

La iniciativa llega de la mano de un cipoleño que estudió en Neuquén.

Este viernes, Neuquén se suma a una tendencia que arrasa en Buenos Aires y que muchos ya definen como “el nuevo Tinder”: los social run. La propuesta mezcla deporte, música, vino y un objetivo claro: conocer gente en un contexto distinto, lejos de las pantallas.

La iniciativa llega de la mano de Joaquín Manresa, un joven licenciado en Informática nacido en Cipolletti que pasó su adolescencia y universidad en Neuquén, y que decidió traer la experiencia que vivió en Capital.

Joaquín estudió la Tecnicatura en Sistemas en el IFES de Neuquén y luego se mudó a Buenos Aires para completar la licenciatura. Allí, en 2024, empezó a correr casi por casualidad.

“Arranqué a correr porque era el deporte más simple y económico”, contó a LM Neuquén. Pero lo que comenzó como una rutina individual pronto se transformó en algo colectivo. A fines de 2024, los social run se pusieron de moda en Buenos Aires y el auge llegó el año pasado. “Vas al Rosedal, en Palermo, un sábado o domingo a la mañana, y ves miles de chicos corriendo”, describió.

¿El nuevo Tinder? Llega a Neuquén el Social Run, la movida que combina running, vino y conexiones reales

La experiencia no era solo deportiva: después de correr, la gente se quedaba charlando, tomando algo, intercambiando contactos. En ese cruce entre actividad física y sociabilidad, Joaquín vio algo más que una moda.

La primera prueba en la Isla 132

Con esa idea en mente, en diciembre del año pasado decidió hacer la primera experiencia en la región. Se contactó con el grupo Centro Bienestar de Neuquén, que suele entrenar en la barda, y juntos organizaron un recorrido en la Isla 132.

El circuito era una vuelta de 3 kilómetros, con punto de encuentro en un café. A las 10 de la mañana se reunieron los participantes: un grupo hizo 3 kilómetros “tranqui” y otro se animó a 6, extendiendo el recorrido hacia Cipolletti.

Se anotaron 110 personas y asistieron 60. La participación fue gratuita. Joaquín consiguió sponsor para el agua, el café también acompañó y cada uno pagó su propia comida. “Salió hermoso. Nos reímos, hubo gente que se conoció ahí mismo”, recordó.

La nueva edición será este viernes 6 de marzo y tendrá un formato distinto: más cercano al “runner wine” que se impone en Buenos Aires. Es decir, correr y después brindar.

El punto de encuentro será en Café Dorhmann, frente al Coto y al nuevo gimnasio. Desde allí, el grupo se dirigirá a la barda para completar un circuito de 6 kilómetros, exigente pero accesible para quienes ya tienen una base mínima de entrenamiento.

La parte técnica estará a cargo de Ramiro Arias, corredor conocido de la zona y profesor, quien guiará el calentamiento y liderará el grupo. Joaquín irá en el medio, acompañando la experiencia.

La llegada está prevista alrededor de las 20. A medida que los primeros vayan arribando, comenzará la segunda parte del evento: DJ en vivo, copa de vino y un clima distendido para quedarse charlando.

El vino será aportado en conjunto con el The Wine Club -del mejor amigo de Joaquín- que se sumó a la propuesta. La entrada tiene un valor de 7.000 pesos, equivalente a la primera copa de vino. “Es más que nada para comprometernos todos. El año pasado se anotaron muchos y no vinieron. Esto ayuda a ordenar”, explicó el joven, quien aclaró que no es un negocio para él estos eventos, sino que lo hace porque le gusta la movida y porque también hace contenido para redes desde su página.

¿Por qué le dicen el “nuevo Tinder”?

En Buenos Aires ya es un fenómeno. Los social run se convirtieron en espacios donde se mezclan deporte, bienestar y vínculos. “Muchos lo usan como el nuevo Tinder”, admitió Joaquín entre risas. “Es un momento para encontrarse. Terminás de correr, estás contento, con endorfinas, bailás, tomás algo, y se presta para que haya buena onda entre todos”, dijo.

La clave, aseguró, es que el encuentro se da de manera orgánica. No hay algoritmos ni matches virtuales: hay miradas cómplices después de una subida en la barda, charlas que empiezan comentando el ritmo de carrera y terminan intercambiando Instagram.

“La idea es conocer personas. Desde hacer amigos hasta algo más, pero conocer personas”, resumió sobre su convocatoria que se lanzó hace apenas unos días y ya cuenta con varios inscriptos y cientos de consultas.

Si la experiencia del viernes funciona, la idea es repetirla y consolidar un calendario de social run en la ciudad, adaptando el formato según la estación: mañanas más deportivas en primavera y verano, tardes con vino y música cuando el clima lo permita.

Lo que empezó como una manera económica de hacer ejercicio se transformó en una experiencia colectiva que promete dejar algo más que kilómetros recorridos. En tiempos donde las relaciones muchas veces comienzan detrás de una pantalla, la propuesta apuesta a volver al encuentro cara a cara, con zapatillas, música y una copa en la mano.

Este viernes, la barda neuquina será el escenario. Y quizá, para algunos, el punto de partida de algo más.