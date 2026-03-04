De Neuquén a Plottier viendo Netflix: filmaron a una conductora distraída en plena Avenida Mosconi

El auto circulaba a 60 km/h desde Neuquén hacia Plottier. El video reaviva la preocupación por el uso indebido de tecnología dentro del vehículo.

Un vecino registró con su celular una situación de alto riesgo en plena circulación sobre la Avenida Mosconi : una mujer conducía mientras miraba una serie en su celular . El episodio quedó grabado en un video y alarmó por el uso indebido de dispositivos electrónicos al volante y las consecuencias que puede tener una distracción a esa velocidad.

Según relató el vecino que la grabó, en diálogo con LM Neuquén , todo ocurrió este martes, minutos antes de las 22, cuando la conductora circulaba desde el sector este hacia el oeste, en sentido Neuquén–Plottier, a aproximadamente 60 kilómetros por hora . Según contó, la mujer llevaba el celular ubicado a la altura del tablero, reproduciendo un contenido audiovisual mientras el vehículo avanzaba por una de las arterias más transitadas del área metropolitana.

El testigo aseguró que intentó advertirle la situación tocándole bocina en reiteradas oportunidades para que prestara atención al manejo. Sin embargo, la mujer continuó su marcha sin modificar la conducta, siempre con la vista alternando entre la pantalla y el camino. "Iba por el carril de emergencia, nunca bajó la velocidad. Cuando le hice señas para que no hiciera eso, solo me hizo un gesto con la mano como saludándome", contó.

Al llegar al ingreso de Plottier, la conductora ingresó a la localidad y el vecino denunciante dejó de ir detrás de su auto, lugar en el que se había quedado por precaución.

Mujer manejaba viendo una serie

Especialistas en seguridad vial advierten desde hace tiempo que el uso del celular es uno de los principales factores de riesgo en siniestros de tránsito. No se trata solo de enviar mensajes o atender llamadas: mirar videos, utilizar redes sociales o consumir contenido en streaming implica apartar la vista de la calzada durante varios segundos, lo que a 60 km/h equivale a recorrer decenas de metros sin control visual pleno.

La normativa vigente contempla este tipo de conductas como infracciones, ya que el teléfono celular es considerado un elemento distractor. La ley establece que el conductor debe mantener en todo momento el dominio efectivo del vehículo, algo que resulta incompatible con la reproducción de contenidos audiovisuales mientras se circula.

La problemática no es aislada. En los últimos meses también se generó debate por la colocación de antenas de internet satelital Starlink en el parabrisas de los vehículos. Aunque se trata de dispositivos distintos, el eje es el mismo: la incorporación de tecnología sin criterios de seguridad.

Una mujer manejaba desde Neuquén a Plottier viendo una serie en el celular

Tecnología sí, pero con responsabilidad

El caso del video grabado en la Avenida Mosconi se vincula directamente con esa discusión más amplia. Contar con conectividad permanente dentro del vehículo puede ser útil para navegación o emergencias, pero también incrementa la tentación de consumir contenidos mientras se conduce.

En el caso de Starlink, especialistas han advertido que colocar la antena en el parabrisas no solo puede obstruir la visibilidad, sino que además facilita el uso constante de dispositivos conectados dentro del habitáculo. La propia empresa recomienda instalarla en el techo o en el baúl, y no sobre el vidrio delantero.

Tanto el uso del celular para mirar una serie como la presencia de objetos que interfieran en la visión forman parte de los llamados “distractores”, una de las principales causas de siniestros viales en el país. La falsa sensación de control —creer que se puede manejar y mirar una pantalla al mismo tiempo— suele ser el paso previo a una maniobra tardía, una frenada brusca o un choque.