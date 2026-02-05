Moda peligrosa en las rutas de Neuquén: por qué te pueden multar si llevás una antena Starlink en el parabrisas

Especialistas alertan que colocarlas en el parabrisas es peligroso y está prohibido por la normativa vigente.

Esta prohibido colocar las antenas de Starlink en los parabrisas de los autos.

El crecimiento del uso de antenas de internet satelital en vehículos particulares comenzó a generar preocupación en el ámbito de la seguridad vial . En los últimos meses, especialmente durante la temporada de vacaciones, se volvió cada vez más frecuente ver dispositivos de Starlink colocados sobre el parabrisas , una práctica que puede derivar en multas y sanciones, además de representar un riesgo concreto durante la conducción.

La advertencia fue realizada por Sandra Torres, presidenta de la Asociación Civil Bien Argentino, quien explicó que el tema empezó a tomar relevancia a fines del año pasado, cuando comenzaron a llegar consultas desde distintos puntos del país. “En noviembre y diciembre ya se veía mucho movimiento. Yo había recibido informes de otras provincias donde la presencia de estas antenas en autos era cada vez más común”, señaló en diálogo con LM Neuquén .

Según explicó, el fenómeno no es nuevo y ya se había debatido en otros países. “Hace dos años, cuando estuve en El Salvador y México, ya se hablaba de esto. En ese momento se criticaba a la empresa porque no hacía recomendaciones claras. En México finalmente se confirmó que Starlink empezó a advertir que no debe colocarse en el parabrisas”, indicó.

En la provincia de Neuquén, la situación se volvió más visible durante los viajes a la cordillera. “Cuando fui en noviembre, al principio no entendía qué era ese objeto blanco. Pensé que era una notebook o una pantalla, hasta que me di cuenta de que era una antena Starlink”, relató Torres.

Antena de Starlink en el parabrisa de los autos (1)

A partir de esa experiencia, comenzó a intercambiar información con especialistas de otros países y tomó contacto con el director ejecutivo del Instituto de Seguridad Vial. “Ahí dijimos que esto era bastante claro. Aunque no haya una regulación específica sobre Starlink, la Ley Nacional de Tránsito y los códigos contravencionales locales hablan expresamente de visibilidad y elementos distractores”, explicó.

En ese marco, aclaró que cualquier objeto tecnológico que interfiera con la conducción puede ser considerado un distractor y consecuentemente sancionado. “Cuando hablamos de distractores, hablamos de todo lo que puede afectar la atención y la seguridad dentro del vehículo”, sostuvo.

Visibilidad reducida y puntos ciegos

Uno de los puntos centrales de la advertencia tiene que ver con la visibilidad. “Por norma general, el parabrisas debe estar completamente despejado, al menos en el recorrido del limpiaparabrisas. Ese espacio no puede tener ningún elemento porque genera puntos ciegos”, afirmó.

Torres advirtió que los vehículos ya tienen puntos ciegos de fábrica y que sumar un objeto de gran tamaño, como una antena, agrava la situación. “Imaginate semejante aparato en el parabrisas. No solo distrae, sino que tapa visión y reduce la capacidad de acción”, señaló.

A eso se suma el riesgo físico ante un siniestro. Especialistas advierten que, ante una frenada brusca o un impacto, la antena puede desprenderse y transformarse en un objeto contundente dentro del habitáculo, con posibilidad de causar lesiones a los ocupantes.

Antena de Starlink en el parabrisa de los autos (2)

Además, recordó que la propia empresa lo advierte en su página oficial. “Si entrás al sitio de Starlink, recomiendan no usarla en el parabrisas. Indican que debe colocarse en el techo, con soportes preparados para la velocidad, o en el baúl”, explicó.

Multas y responsabilidad

Aunque muchas personas lo hacen por moda o para mostrar el dispositivo, la práctica puede traer consecuencias. “Pasa lo mismo que con el mate o la comida: son elementos distractores. Un inspector de tránsito o un policía puede frenarte, pedirte que retires el objeto y hasta labrar una infracción”, indicó.

También aclaró que la empresa se deslinda de responsabilidades si el dispositivo se desprende en movimiento. “Ellos mismos dicen que si se coloca en el parabrisas y se cae, no se hacen cargo de los daños”, agregó.

Desde el ámbito de la seguridad vial remarcan que ya se empezaron a tomar cartas en el asunto. “No es que estemos en contra de la tecnología. Lo mismo pasó con los celulares o las pantallas. Son herramientas útiles, pero mal usadas pueden provocar siniestros”, sostuvo Torres.

Antena de Starlink en el parabrisa de los autos (3)

Las sanciones en Argentina por este tipo de infracción se calculan en Unidades Fijas (UF), un sistema que ajusta los valores según el precio del combustible u otros parámetros provinciales.

De acuerdo con escalas vigentes para enero de 2026, los montos por obstruir la visibilidad o incumplir normas de seguridad vial oscilan entre $99.851 y $1.203.500, dependiendo de la jurisdicción y del criterio del agente actuante.

El rango es amplio porque la autoridad evalúa factores como:

Ubicación exacta del dispositivo

Grado de interferencia visual

Riesgo potencial para los ocupantes

Reincidencia del conductor

En algunos casos, además de la multa económica, puede ordenarse la retención preventiva del vehículo hasta que se retire el objeto.

Starlink Mini La antena de Starlink Mini con el soporte para el auto. Mercado Libre

Un llamado a la empatía en el tránsito

Finalmente, la especialista subrayó la importancia de la responsabilidad al volante. “No solo ponés en riesgo tu vida, sino también la de los demás. Falta percepción del riesgo: creemos que nunca nos va a pasar, hasta que pasa”, advirtió.

En ese sentido, destacó que Neuquén logró reducir la tasa de mortalidad vial y pidió sostener ese logro. “Venimos bajando la tasa de muertes en la provincia. Mantengámosla. Ser empáticos en el tránsito también salva vidas”, concluyó.

En ese contexto, remarcó que la clave no está en dejar de usar la tecnología, sino en hacerlo de manera responsable, ya que la incorporación de nuevas tecnologías debe ir acompañada de hábitos responsables y de una correcta instalación de los dispositivos, priorizando siempre la seguridad propia y la de terceros que comparten el espacio vial.

Desde la propia página oficial de Starlink se recomienda no instalar la antena en el parabrisas y optar por ubicaciones seguras, como el techo del vehículo o el baúl, utilizando los soportes adecuados. Respetar esas indicaciones no solo evita sanciones, sino que reduce riesgos al volante y contribuye a una circulación más segura para todos.