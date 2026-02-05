Fiesta de la Confluencia 2026: día por día, qué dice el pronóstico

Después de una intensa ola de calor, el evento más convocante de la Patagonia llega en medio de la inestabilidad y una baja considerable de la temperatura.

La espera terminó y este jueves empieza en la Isla 132 de Neuquén capital, la 13º edición de la Fiesta de la Confluencia. El evento llega después de una ola de calor que nos tuvo a maltraer, pero desde el miércoles, la temperatura bajó considerablemente y reina la inestabilidad. Te contamos que dicen los pronósticos para los cuatro días y que consideraciones tenés que tener para ir al predio.

Los distintos reportes coinciden en que el viento del oeste y sudoeste será un factor presente durante las noches, mientras que las temperaturas descenderán de manera gradual después del atardecer, un dato clave para quienes asistan a los shows nocturnos.

Como condición general, podemos decir que habrá nubosidad variable, con mejora hacia la tarde-noche, con tiempo de templado a cálido y viento del oeste.

Durante la tarde, cuando comience la actividad en el escenario principal, la máxima rondará los 26 °C. El viento oscilará entre 27 y 33 km/h y las ráfagas podrían superar los 50 km/h. Al anochecer, la temperatura descenderá en torno a los 18º.

Pre Confluencia 2026

Viernes 6 de febrero – Día 2

Para el segundo día, se prevé una jornada mayormente estable, con cielo parcialmente despejado, ambiente cálido y viento moderado del oeste.

En el inicio de los shows de la tarde, la máxima alcanzará valores cercanos a los 30 °C, con vientos de entre 15 y 20 km/h, y ráfagas aisladas. Con el correr de la noche, el viento perderá intensidad y la temperatura se ubicará debajo de los 15 °C.

Fiesta Confluencia generica publico (3)

Sábado 7 de febrero – Día 3

El mercurio vuelve a subir, pero a valores agradables. Se anticipa una jornada cálida, con nubosidad variable, con inestabilidad por la tarde y probabilidad de tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones hacia la noche.

Durante la tarde, la temperatura máxima se ubicará entre 28 y 30 °C, mientras que el viento soplará entre 20 y 25 km/h, con algunas ráfagas más intensas. Hacia la noche, se espera una disminución del viento y un descenso térmico progresivo, con registros cercanos a los 16 °C en las últimas horas del día. Según la AIC,

Domingo 8 de febrero – Día 4 (cierre)

El cierre de la Fiesta Nacional de la Confluencia se dará con más inestabilidad en el tiempo, aumento de nubosidad hacia la noche y viento del oeste.

En horas de la tarde, la temperatura máxima rondará los 36 º, con ráfagas de entre 50 y 67 km/h. Con el avance de la noche, el cielo se presentará mayormente nublado, vientos en calma y la temperatura descenderá hasta valores cercanos a los 15 °C.

Fiesta de la Confluencia 2025 domingo (gente) Omar Novoa

Recomendaciones para el público

Se recomienda hidratación y protección solar para las primeras horas de cada jornada. Llevar un abrigo liviano para después de las 22, especialmente viernes y sábado por el viento.

Atender las actualizaciones diarias de LM Neuquén, ya que los valores pueden ajustarse levemente.

Con este escenario, la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026 se desarrolla bajo condiciones climáticas favorables, con temperaturas acordes al verano neuquino y sin alertas meteorológicas vigentes, lo que permitirá el normal desarrollo de los shows durante las cuatro jornadas.