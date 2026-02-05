Este fin de semana es la Fiesta de la Cerveza Artesanal en San Martín de los Andes

El próximo viernes y sábado se realiza la sexta edición del evento que contará con música y gastronomía regional.

Los días viernes 6 y sábado 7 de febrero, desde las 17 y hasta las 0.30 horas, se realizará en la Plaza San Martín y calle aledaña, la sexta edición de San Martín de los Andes Parque Cervecero, la fiesta de la cerveza artesanal de la ciudad, que reúne a los principales cerveceros de la cordillera neuquina. Por supuesto, habrá música en vivo y la mejor gastronomía regional para acompañar y terminar de dar forma a este hermoso evento.

Entre las cervezas artesanales que podrán degustarse en la fiesta se encuentran las locales Fenris, Mükur, Lácar, Noskohue, Huala, Mesta Nostra, Brook y Pogo, pero también Gringa, de Caviahue, Nuske, de Meliquina, Epulafquen, de Villa la Angostura, Brava, de Villa Pehuenia, Aluminé, de la ciudad homónima, y Enkidu y Del Vonet, de Junín de los Andes.

En cuanto a la música en vivo , será la fiesta de los tributos. El viernes, comenzará con la música de Fabiana Cantilo (Dúo Amulén) pasaditas las 18 horas, seguido, luego de las 20, por un tributo a Charly García (Zocacola) y, cerrando, luego de las 22, por uno dedicado a Divididos (Romanosky). Para el sábado está previsto que abra la tarde el homenaje a Gustavo Cerati (RonenFau), luego uno dedicado a The Beatles (Los Biteltone), y cerrará un tributo a Los Redondos (El regreso de Mao). Todos shows para cantar y disfrutar.

La gastronomía regional también dice presente y completa la propuesta de la Fiesta. De San Martín de los Andes participarán con sus foodtrucks La Cocina de Vero, Lo de Luis, 7 Lagos, Krosty Panchos, Don Jorge, Los Primos, Buenas y Santas Pasteles, La Colo Eventos, Lo de Luis, Las Congeladas Empanadas Artesanales y Riko by Nómade, mientras que de Junín de los Andes llega La Waflera, de Villa la Angostura, Chili Cheese, y de Córdoba, Il Nonno Alpino. Realmente, un paseo gastronómico imperdible, para disfrutar durante los dos días del Parque Cervecero.

FIESTA DE LA CERVEZA SANMA 2

Cabe destacar que el evento, que es abierto y gratuito, cuenta con el acompañamiento del municipio sanmartinense, desde distintas áreas, que obtuvo la declaración de Interés Municipal por parte del Concejo Deliberante y que es organizado por Identidad Sur.

Conductor designado

Se realizará, como en cada edición, la campaña del conductor designado, porque el que toma, no maneja. Los organizadores ya tienen un nuevo vaso, con diseño renovado, para adquirir durante el evento y disfrutar de las más ricas cervezas elaboradas en esta región.

Se pueden seguir todas las novedades de esta gran fiesta en las redes, donde se los encuentra como @sma.parque.cervecero, en Instagram, o @San Martín de los Andes Parque Cervecero, en Facebook.