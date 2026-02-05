Con el corte de cintas, comenzó oficialmente la Fiesta de la Confluencia 2026: música, gastronomía y feria a orillas del Limay

Con el corte de cintas, la Fiesta de la Confluencia 2026 comenzó oficialmente este jueves por la mañana. En pocas horas más se permitirá también el ingreso del público general al predio de la isla 132 para el desarrollo de cuatro jornadas repletas de música, gastronomía y actividades para gratuitas para toda la familia. En su decimotercera edición, el evento ya muestra un perfil consolidado que promete convocar a más de un millón de personas y derramar 65 mil millones de pesos en la ciudad.

"Este festival ya se ganó el corazón de los argentinos, cuando era moda tomar la decisión de cerrarlo, nosotros tomamos otra decisión", dijo el intendente Mariano Gaido durante el acto de apertura en la isla 132, a pocos metros del escenario principal donde esta noche se presentarán artistas como Los Berbel, Migrantes, Rombai, Luciano Pereyra y Karina La Princesita.

La Fiesta de la Confluencia abrirá al público este jueves a las 16.30. Las actividades se realizarán cada tarde los días 5, 6, 7 y 8 de febrero, con música en vivo, 100 locales gastronómicos, cuatro escenarios, juegos infantiles, actividades familiares y hasta un hospital de campaña instalado a orillas del río Limay. También se sortearán monopatines, motos, autos, una camioneta 4x4 y una casa de dos dormitorios.

"Tuvimos el coraje para generar puestos de trabajo y fomentar crecimiento del sector privado", destacó el intendente y agregó que esperan un derrame económico de más de de 65 mil millones de pesos, que se inyectarán en la economía de la ciudad "para acompañar al sector privado".

El jefe comunal aseguró que la isla 132 contará con cuatro escenarios, actividades infantiles y stands institucionales. Pero aclaró que el 70% de la superficie del predio está ocupada por iniciativas privadas. "Eso habla de la confianza del sector privado", afirmó.

SFP Inauguracion fiesta de la confluencia FDLC (18) Sebastián Fariña Petersen

En ese sentido, la Jefa de Gabinete de la Municipalidad, María Pasqualini, detalló el empuje de las empresas y emprendedores que acompañan cada edición. "Vamos a tener 200 emprendedores y 100 puestos gastronómicos", dijo y agregó que el año pasado se notó un derrame de 50 mil millones de pesos en la economía de la ciudad, algo que esperan superar en esta edición 2026.

En diálogo con LM Neuquén, el intendente de Neuquén explicó que la Fiesta de la Confluencia motoriza al sector privado porque impacta no sólo en los stands o foodtrucks que están en la isla 132 durante las cuatro jornadas sino en emprendimientos de distintos rubros que se localizan por fuera del predio. "El derrame llega sobre todo los microemprendedores, a las pymes, a los comerciantes chicos que en estos días facturan el equivalente a todo un semestre", destacó.

El gobernador Rolando Figueroa destacó el empuje turístico que genera esta fiesta. "Creo que es fundamental esto que ha logrado la municipalidad, un modelo a seguir, un modelo que todos admiran", dijo y agregó: "Son motivos que los neuquinos tenemos que festejar y en donde también tenemos que festejar una temporada turística sin igual que hemos tenido".

Un anzuelo para el turismo

Gaido aseguró que un 37% de los visitantes de la Fiesta de la Confluencia no son vecinos de la capital. Destacó la presencia de turistas de otras provincias, como Buenos Aires, Santa Fe o Córdoba, y también de países cercanos como Chile, Uruguay o Brasil. "La gente que viene se enamora de Neuquén, se enamora de nuestro río y ya se quedan", dijo sobre el impulso de la Fiesta de la Confluencia en el turismo, como un anzuelo para muchas familias que eligen luego vacacionar en Neuquén capital.

SFP Inauguracion fiesta de la confluencia FDLC (16) Sebastián Fariña Petersen

"Estamos trabajando juntos por el crecimiento económico", dijo y agregó: "Más de 1 millón de personas nos van a venir a visitar a la región, no solamente en la ciudad Neuquén capital, estamos hablando de Regina Senillosa, del Chañar a Neuquén capital", en relación a las personas que no encuentran alojamiento disponible en Neuquén y deciden pernoctar en localidades aledañas.

A su vez, agradeció el acompañamiento del gobierno de la provincia, representado sobre todo a través del Ministerio de Salud y el Ministerio de Seguridad con el SIEN y la Policía del Neuquén, que permiten contar con una actividad masiva al aire libre pero con seguridad garantizada.

Desde la Asociación Hotelera y Gastronómica de Neuquén, su presidente Joaquín García González, aseguró que la ocupación hotelera de los complejos más accesibles ya alcanzó el 100%. "Los primeros que se ocupan son los alojamientos de 3 estrellas o menos, que son los que buscan las familias", dijo y aseguró que esperan la llegada de muchos jóvenes "que se instalan a último momento y buscan hostels y otras opciones más económicas".

SFP Inauguracion fiesta de la confluencia FDLC (22) Sebastián Fariña Petersen

El empresario hotelero aseguró que registraron reservas de familias de ciudad de Buenos Aires, localidades bonaerenses, de Córdoba y de Santa Fe. También tienen habitaciones reservadas para uruguayos y brasileros. "Muchos se quedan y aprovechan el río, hacen actividades turísticas, se lo toman como unas mini vacaciones", dijo y afirmó que una semana en la Fiesta de la Confluencia "es una alternativa muy económica si vemos el line up de artistas y lo comparamos con otros recitales".

Una propuesta renovada en la edición 2026

Pasqualini dio más detalles de las actividades que comenzarán esta tarde, a partir de las 4:30 de la tarde. "Es la que hora que va abrir las puertas una fiesta que va a tener cuatro escenarios, que va a tener multiplicidad de activaciones", dijo y agregó: "En esta oportunidad tiene un hospital adentro de la fiesta, tenemos odontomóvil, tenemos mamógrafo, tenemos vacunatorio, tenemos activaciones también del Ministerio de Seguridad, tenemos un mega dinosaurio que hemos trabajado de manera conjunta con cultura provincial para poder tener todas estas activaciones que tenemos".

SFP Inauguracion fiesta de la confluencia FDLC (19) Sebastián Fariña Petersen

"Trabajamos muchísimo para que el festival sea bien organizado, con seguridad, de la mano del acompañamiento de todas las instituciones que realmente son de jerarquía", agregó Gaido. Y explicó: "Este festival es ejemplo a nivel nacional e internacional porque es un festival nacional gratuito con diferentes opciones, más de cuatro escenarios, emprendedores".

El evento contará con una grilla de artistas nacionales de gran reconocimiento sobre el escenario mayor. A ellos se sumarán también las propuestas artísticas del escenario Limay, un escenario con actividades infantiles y el Energy Arena, con un atractivo line up de DJs que tocarán música electrónica.

La Isla 132 ofrecerá también una activación de dinosaurios en el Centro de Convenciones Domuyo, competencias de BMX, una activación aérea a cargo de Elevé para ver el río Limay desde la altura y distintos sectores gastronómicos, además de una feria con 200 emprendedores.

Figueroa destacó no sólo las opciones que se ofrecen para el público sino la buena administración de la Fiesta de la Confluencia. "Año a año ha ido mejorando, ha ido mejorando no solo su organización, lo que puede ver el público, sino también se ha ido organizando de mejor manera en la parte económica de la fiesta, ¿no? En donde ya el el contribuyente no pone un peso para esta fiesta", celebró.