Fiesta de la Confluencia 2026: día por día, a qué hora toca cada artista en el escenario principal

La grilla combina artistas locales, nacionales e internacionales, del 5 al 8 de febrero en la Isla 132 de Neuquén.

La Fiesta Nacional de la Confluencia 2026 ya tiene definidos los horarios oficiales de cada artista en el escenario principal de la Isla 132, durante las cuatro noches. El evento, organizado por la Municipalidad de Neuquén, volverá a ser uno de los principales encuentros culturales y musicales del verano argentino, con una programación que abarca pop, cumbia, rock, folklore y música urbana.

La actividad en el escenario Confluencia comenzará todos los días a las 18, con los ganadores del certamen Pre Confluencia y se extenderá hasta la madrugada con los artistas

"¡Llegá con tiempo, buscá tu lugar y viví a tu artista bien cerca del escenario con tu Pase Confluencia! Porque no es lo mismo escucharlo de lejos que vivirlo bien adelante, cantando cada tema", destacaron desde la organización.

Además, remarcaron que hay entradas disponibles en Entrada Uno, beneficios exclusivos con tarjetas del Banco Provincia del Neuquén, con 3 y 6 cuotas sin interés. También, hay puntos de venta física de entradas en Boletería de la Isla 132 y Shopping Alto Comahue.

Fiesta Confluencia generica publico (4)

Día por día, los horarios del escenario Confluencia

Jueves 5 de febrero – Día 1

18.20 | Pre Confluencia 1

18.50 | Pre Confluencia 2

19.15 | Migrantes

20.05 | Rombai

21.20 | Los Berbel

22.10 | Luciano Pereyra

00.10 | Karina

Viernes 6 de febrero – Día 2

18.00 | Pre Confluencia 1

18.30 | Pre Confluencia 2

19.00 | Tuli

19.50 | Lauty Gram

20.40 | Roze

21.50 | FMK

23.00 | Ángela Torres

00.30 | Luck Ra

Fiesta Confluencia generica publico (5)

Sábado 7 de febrero – Día 3

18.00 | Pre Confluencia 1

18.30 | Pre Confluencia 2

19.05 | Comodines

19.45 | Bersuit Vergarabat

20.55 | Kapanga

22.20 | La Beriso

00.00 | No Te Va Gustar

Domingo 8 de febrero – Día 4

18.00 | Pre Confluencia 1

18.30 | Pre Confluencia 2

19.00 | FEMI

20.20 | Tizishi

21.20 | La Joaqui

22.40 | Dillom

00.20 | Trueno

Cómo viajar gratis en colectivo

Como todos los años, con la Fiesta de la Confluencia 2026 a la vuelta de la esquina, se difundieron cómo funcionarán los servicios especiales del COLE para que los vecinos se trasladen al convocante festival.

Al respecto declaró el subsecretario de Transporte de la Municipalidad de Neuquén, Mauro Espinosa, quien dio detalles de recorridos, horarios y disponibilidades de unidades.

"Vamos a trabajar en la misma metodología de siempre, en la cual vamos a salir de corrientes y mitre, vamos a ir en ese sentido. Son ocho unidades totalmente disponibles para trasladar a demanda, es decir, lo necesario para trasladar a las inmediaciones de la de la isla que es Comahue y Boerr, ahí van a descender todos los vecinos y bueno, ya entran casi prácticamente por el ingreso de Linares" afirmó el funcionario en diálogo con el móvil de LU5.

Cole gratis punto a punto- Municipalidad- Fiesta de la Confluencia- Comahue.jpg

Como todos los años, los recorridos no tendrán horarios específicos, sino que funcionarán de manera constante a demanda entre las dos cabeceras.

"Lo propio hacemos a la salida, no dejamos a un solo vecino en ese horario de desconcentración, digamos, no dejamos a ningún vecino sin trasladar. Después llegan hasta el parque central, que en ese caso todos los servicios son gratuitos y a partir de ello ya entran en el sistema tema normal de transporte donde van a sus hacia sus hogares", expresó Espinosa.

Reforzarán líneas estratégicas

Además, el subsecretario explicó que se implementarán refuerzos de líneas estratégicas para que sigan pasando hasta después de su horario habitual. "Tenemos pensado todo un refuerzo en distintas líneas que van a acompañar la logística para que los vecinos lleguen a sus hogares", dijo.

"Las líneas 6 y 8 puntualmente son las que están en la nocturnidad, pero en este caso vamos a proporcionar refuerzos de todas las líneas: línea 21; línea 22 a Balsa Las Perlas y Valentina Sur; 14; 12 cerca de Plottier en el oeste de la ciudad, que es Valentina Norte Rural", detalló Espinosa. "Entonces de todas las líneas vamos a tener refuerzo para que todos los vecinos puedan llegar a sus hogares", afirmó.

cole colectivos neuquen (3)

"La experiencia nos indica que todos van del punto de inicio y van hasta el cierre que es la zona de Comahue y Boerr. A parte es una forma de logísticamente equilibrar el ingreso", explicó el funcionario. "La mayoría de las personas, en forma peatonal o en algunos casos con sus vehículos, ingresa por calle Río Negro", agregó.

Espinosa expresó que desde la Municipalidad colaboran con la organización de la Fiesta de La Confluencia para llevar a los vecinos a la zona este de la ciudad y garantizar la afluencia por ambos ingresos a la Isla. "Como todos los años es gratuito, trasladamos a todos los vecinos a demanda hasta las inmediaciones de la isla", cerró el subsecretario de transporte.