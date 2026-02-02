Filtraron documentos: por qué aparece Roberto Giordano relacionado al caso Epstein

Se trata del pederasta Jeffrey Epstein, vinculado con Trump y personalidades poderosas, relacionados con el tráfico sexual de menores. El presunto vínculo con el peluquero argentino.

Pese a que el financista y pederasta estadounidense Jeffrey Epstein murió en 2019, la causa que lo relaciona con el tráfico sexual de menores sigue dando detalles y vislumbrando conexiones con personas poderosas de todo el mundo. En las últimas horas, el estilista argentino Roberto Giordano fue involucrado en el caso .

Epstein, quien se quitó la vida en una cárcel a la espera del juicio por tráfico sexual y tuvo vínculos con casi todo Hollywood, con parte de la realeza británica e incluso con Donald Trump , resultó ser un depredador sexual.

Este domingo se conocieron una serie de archivos desclasificados donde se revela una presunta conexión financiera entre Jeffrey y Roberto Giordano . A su vez, se conoció la presencia del magnate en Uruguay en 2016 .

La información surge de mails entre Epstein y el ex primer ministro de Israel, Ehud Barak, quien pretendía reunirse con el estadounidense. Sin embargo, este le comunica que antes de concretar el encuentro, debe ir a Punta del Este. De acuerdo con la fecha del mensaje, se dio el 29 de diciembre de 2016.

Las dudosas transferencias de Epstein a una cuenta en Uruguay de Giordano

Estos documentos abren una nueva línea de investigación sobre el alcance de la red internacional del financista y su vínculo con eventos de moda en Latinoamérica.

En este encuentro -de acuerdo con los reportes- el estilista habría recibido diez años atrás múltiples giros de dinero por parte de Epstein, quien utilizaba sus estancias para expandir su red de contactos bajo la fachada de eventos de alta sociedad.

Los archivos indica supuestos giros de 500 dólares en 2006 de la cuenta de Jeffrey Epstein del JP Morgan a la que Giordano tenía en una entidad uruguaya. La Justicia estadounidense sospecha que estas transferencias estarían vinculadas al argentino cuando fue acusado de incluir a menores de 15 años en los desfiles que organizaba.

Los nuevos archivos Epstein que salen a la luz y los vínculos con Trump, Musk y Bill Gates

Las semana pasada, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó un conjunto de archivos relacionados con el exfinancista.

Las nuevas revelaciones del caso ponen en el ojo de la tormentas a figuras de peso mundial como el expríncipe inglés Andrés, el presidente Donald Trump, Elon Musk y el empresario Bill Gates, además del relato de situaciones de abuso de menores y rituales sangrientos.

En los últimos meses, la publicación de millones de documentos judiciales y archivos oficiales volvió a poner el caso en el centro de la escena. La desclasificación reveló comunicaciones, fotografías y menciones a personalidades influyentes de distintos países, reavivó el debate sobre encubrimientos y provocó nuevas presiones políticas y judiciales, especialmente en torno a la protección de las víctimas y la transparencia del proceso.

El Departamento divulgó más de 3 millones de páginas, junto con 180.000 imágenes y unos 2.000 videos, como parte de una obligación legal para transparentar los archivos relacionados con Jeffrey Epstein y su red de contactos.

En las imágenes aparecen dormitorios y baños de la mansión y una sala con una silla de dentista con máscaras colgadas en la pared.

"Estas nuevas imágenes ofrecen una visión inquietante del mundo de Jeffrey Epstein y su isla. Publicamos estas fotos y videos para garantizar la transparencia pública de nuestra investigación y ayudar a reconstruir el panorama completo de los horribles delitos de Epstein", aseguró el demócrata Robert García, miembro de alto rango del Comité de Supervisión, que investiga el caso.