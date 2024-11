La emotiva despedida de Teté Coustarot a Roberto Giordano

La ex modelo le dedicó unas palabras al estilista que falleció a sus 75 años, con quien había formado un gran lazo de amistad.

“¡Qué noche Teté!”, solía expresar Roberto Giordano en las conducciones de los desfiles de moda que le tocaba realizar acompañado por Teté Coustarot . Sin embargo, ante el dolor por saber que eso ya no volverá a suceder, la modelo le dedicó unas palabras para despedirse.

Es por eso que, haciendo alusión a la frase mencionada, Teté Coustarot aseguró que gracias a éstas quedará siempre inmortalizado en la memoria de los argentinos, por lo que nadie lo olvidará: “Cada vez que me dicen 'Que noche Teté', estás presente”.

Teté Coustarot-Roberto Giordano-2.jpg

El dolor de Teté Coustarot por la muerte de Roberto Giordano

En diálogo con Noticias Argentinas, Teté Coustarot expresó el dolor por la muerte de Roberto Giordano: “Tenía un gran talento para crear, hacer lo que soñaba, realizarlo y llevarlo a cabo. Descubrió modelos desde Valeria Mazza, -Carolina Ardohain- Pampita, Nicole Neumann, Daniela Cardone y las que se quieran imaginar. Realmente, el pasaporte para empezar a trabajar en el mundo de la moda era Giordano”.

Teté Coustarot-Roberto Giordano-3.jpg

“Cuando dejé de trabajar como modelo, le dije, ‘Roberto, no voy a trabajar más como modelo’ y me dijo ‘no, pero en mi desfile vos vas a estar porque yo te necesito, así que vas a ser la conductora conmigo del desfile”, recordó sobre cómo siempre la apoyó.

“Muy solidario, muy amigo de sus amigos y generoso con su gente. Voy a cualquier peluquería del país y siempre me encuentro con alguien que me dice, ‘empecé con Giordano’. Siento muchísimo, él tenía varios problemas de corazón. Tuvo operaciones e intervenciones, pero en esta no llegó”, cerró Teté Coustarot muy emotiva.